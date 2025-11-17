Lo que paga Bancolombia en intereses por CDT de $5 millones en noviembre de 2025: vea el simulador

Un Certificado de Depósito a Término (CDT) es un instrumento de ahorro que el usuario deja en un banco por un plazo determinado, recibiendo a cambio una tasa de interés pactada. En el caso de Bancolombia, este producto ofrece flexibilidad en monto, plazos y periodicidad de pago de los intereses. La inversión está respaldada por Fogafín, lo que garantiza la protección del capital dentro de los límites establecidos.

Noticias Caracol le cuenta cuánto paga Bancolombia en intereses por invertir 5 millones de pesos en un CDT, utilizando datos de simuladores de esta entidad financiera a varios plazos. Bancolombia ofrece varios tipos de CDT, pero en esta oportunidad le explicaremos las características del CDT físico, el desmaterializado y la Inversión virtual Bancolombia.



Algunos CDT que ofrece Bancolombia

CDT físico

Es el formato tradicional en el que la entidad entrega un documento impreso que certifica la inversión. Este título contiene la información del monto, plazo, tasa pactada y condiciones de pago de intereses. El CDT físico se gestiona en oficinas y requiere la custodia del documento por parte del titular. Al vencimiento, el capital y los intereses se pagan en la cuenta indicada o mediante el procedimiento acordado en el contrato.



CDT desmaterializado

En esta modalidad, el título no se emite en papel. La información se registra en el sistema de la entidad y se administra electrónicamente. El cliente no recibe un documento físico, lo que reduce riesgos asociados a pérdida o deterioro del título. El CDT desmaterializado se puede consultar y administrar a través de los canales digitales del banco, manteniendo las mismas condiciones de plazo y tasa que el formato físico.



Inversión virtual en CDT

Esta opción permite constituir el CDT directamente desde la aplicación móvil o la plataforma web de Bancolombia. El proceso se realiza en línea, sin desplazamiento a oficinas, y el cliente puede seleccionar el monto, plazo y periodicidad de pago de intereses. La inversión virtual se integra con la cuenta del usuario, lo que facilita la acreditación de intereses y el reintegro del capital al vencimiento. Esta modalidad está diseñada para operaciones rápidas y seguras mediante autenticación digital. Cada modalidad conserva la naturaleza del CDT como depósito a término, con tasa fija y vencimiento definido, pero difiere en el canal de apertura y la forma de administración.



Tasas vigentes CDT Bancolombia noviembre de 2025

Bancolombia establece rangos específicos para determinar la rentabilidad de los Certificados de Depósito a Término. En el mes de noviembre, las tasas aplicables a inversiones comprendidas entre $1.000.000 y $9.999.999 se calculan según el plazo y la modalidad elegida, que puede ser CDT físico o inversión virtual.



CDT físico

Monto Invertido 30 días* 60 días 90 días 120 días 180 días 240 días 360 días > 540 días $1.000.000 hasta $9.999.999 0,10% 0,15% 6,80% 7,35% 7,60% 7,60% 7,50% 7,35% $10.000.000 hasta $49.999.999 0,10% 0,15% 7,90% 8,05% 8,25% 8,20% 8,10% 7,90% $50.000.000 hasta $199.999.999 0,10% 0,15% 7,95% 8,10% 8,30% 8,25% 8,15% 7,95% $200.000.000 hasta $499.999.999 0,10% 0,15% 8,00% 8,15% 8,35% 8,30% 8,20% 8,00% $500.000.000 hasta $5.000.000.000 0,10% 0,15% 8,05% 8,20% 8,40% 8,35% 8,25% 8,05%

Inversión Virtual Bancolombia

Monto / Plazo 30-59 días 60-89 días 90-119 días 120-149 días 150-179 días 180-239 días 240-359 días 360-539 días 540-719 días 720-1079 días 1080-1439 días 1440-1799 días $500.000 hasta $4.999.999 8.25% 8.35% 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 8.85% 8.85% 8.40% 7.80% 7.80% 7.80% $5.000.000 hasta $19.999.999 8.25% 8.35% 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 8.85% 8.85% 8.50% 7.85% 7.85% 7.85% $20.000.000 hasta $49.999.999 8.35% 8.45% 8.65% 8.75% 8.95% 9.05% 8.95% 8.95% 8.60% 7.90% 7.90% 7.90% $50.000.000 hasta $199.999.999 8.45% 8.55% 8.75% 8.85% 9.05% 9.10% 9.00% 9.00% 8.70% 7.95% 7.95% 7.95% $200.000.000 hasta $499.999.999 8.45% 8.55% 8.75% 8.85% 9.05% 9.10% 9.00% 9.00% 8.70% 7.95% 7.95% 7.95% $500.000.000 hasta $999.999.999 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 9.15% 9.20% 9.10% 9.10% 8.80% 8.00% 8.00% 8.00% $1.000.000.000 hasta $4.999.999.999 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 9.15% 9.20% 9.10% 9.10% 8.80% 8.00% 8.00% 8.00% Mayor a $5.000.000.000 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 9.15% 9.20% 9.10% 9.10% 8.80% 8.00% 8.00% 8.00%

¿Cuánto le paga Bancolombia por un CDT de $5 millones?

Le explicamos cuánto ganaría en un CDT físico y la Inversión Virtual Bancolombia, con plazos de 120, 240, 360, 540 y 720 días. No olvide que el CDT físico cuenta con plazos de hasta 540 días:



CDT físico

Plazo: 120 días

Tasa efectiva anual: 6.80%

Total más ganancias: $5.114.830,98

Plazo: 240 días

Tasa efectiva anual: 7.60%

Total más ganancias: $5.240.219,13

Plazo: 360 días

Tasa efectiva anual: 7.50%

Total más ganancias: $5.360.000

Plazo: 540 días

Tasa efectiva anual: 7.35%

Total más ganancias: $5.538.808,10

Inversión Virtual Bancolombia

Plazo: 120 días

Tasa efectiva anual: 8.65%

Total más ganancias: $5.140.200

Plazo: 240 días

Tasa efectiva anual: 8.85%

Total más ganancias: $5.290.800

Plazo: 360 días

Tasa efectiva anual: 8.85%

Total más ganancias: $5.442.500

Plazo: 540 días

Tasa efectiva anual: 8.5%

Total más ganancias: $5.540.850

Plazo: 720 días

Tasa efectiva anual: 7.85%

Total más ganancias: $5.815.800

¿Puede un menor de edad abrir un CDT?

Un menor de edad no puede abrir un CDT por cuenta propia, pero sí puede ser titular del producto si el trámite lo realiza un representante legal. En Colombia, la normativa exige que los padres o tutores actúen en nombre del menor para formalizar la apertura. El proceso se efectúa en una oficina bancaria y requiere la presentación de documentos que acrediten la identidad del menor y la relación con el adulto responsable. Generalmente se solicita la tarjeta de identidad o registro civil del menor, la cédula del padre o madre y, en caso de que solo uno de ellos esté presente, una autorización notariada del otro progenitor. Si existe una situación especial, como pérdida de patria potestad o fallecimiento de uno de los padres, se deben aportar documentos adicionales que respalden la representación.

El CDT queda registrado a nombre del menor, pero la administración del producto corresponde al adulto autorizado, quien decide sobre renovaciones y retiros. Esta figura permite que el menor sea beneficiario del ahorro sin asumir responsabilidades legales hasta alcanzar la mayoría de edad. Cuando cumple 18 años, puede asumir el control total del CDT, lo que convierte este instrumento en una herramienta para fomentar la educación financiera desde etapas tempranas.

La apertura de un CDT para menores sigue las mismas condiciones de plazo y tasa que para cualquier otro cliente, y el capital está protegido por el seguro de depósitos de Fogafín dentro de los límites establecidos. Esta modalidad busca garantizar que los recursos destinados al menor permanezcan seguros y generen rentabilidad, mientras se cumple con los requisitos legales de representación.

