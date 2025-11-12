Bancolombia lanza opción de inversión para quienes buscan mejores rendimientos: ¿cómo funciona?

Bancolombia, uno de los bancos con más clientes y usuarios en Colombia, cuenta con varios productos. Además de cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, rotativos y Certificados de Depósito a Término, ahora lanzó la plataforma Marketplace digital de inversiones, un entorno 100 % digital sustentado en las estructuradas ofertas de Valores Bancolombia y Fiduciaria Bancolombia. El propósito fundamental de esta iniciativa es acercar el universo de las inversiones a todos los segmentos sociales, sin replicar los límites del tradicional modelo bancario, y con un monto mínimo desde $50.000.

Con esta estrategia, dijo Bancolombia, busca atraer más de 15.000 nuevos usuarios para el año 2026, fortaleciendo el acceso a soluciones digitales inclusivas. El concepto de "tienda digital" se fundamenta en la idea de un ecosistema unificado que guíe al usuario, ayudándolo a elegir con base en su perfil de riesgo y horizonte de liquidez.



"Con este Marketplace buscamos no solo transformar nuestra propuesta de valor, sino también crear un entorno confiable y transparente que permita a las personas tomar decisiones de inversión informadas y seguras, contribuyendo así a la construcción de un futuro sólido y lleno de oportunidades. Tal como un mapa digital para los viajeros en su ruta, ofrecemos una variedad de alternativas acompañadas de información clara y relevante, para que cada persona pueda elegir el camino que mejor se alinee con sus metas y aspiraciones", señaló a Jorge Arango, presidente de Valores Bancolombia.



"En Bancolombia creemos firmemente que las inversiones son un universo de infinitas oportunidades que no debe ser un privilegio para algunos, sino una oportunidad accesible para todos. Bajo este objetivo es que nace nuestro Invesbot | Maketplace, pues estamos convencidos de que así estamos dando pasos firmes para la construcción de una economía más inclusiva, sostenible y con mayor bienestar financiero para los colombianos", añadió Arango.



¿Cómo funciona Marketplace de inversiones Bancolombia?

El acceso a la plataforma se realiza a través de la Sucursal Virtual de Valores Bancolombia, donde el usuario debe ingresar al menú de Transacciones y seleccionar la opción “Investbot | Marketplace”. Este proceso ha sido simplificado para garantizar una experiencia digital intuitiva y segura. Para completar el registro, se requiere cumplir con los protocolos de seguridad establecidos, como el uso de códigos de acceso, y aceptar los términos y condiciones del servicio. Una vez cumplidos estos pasos, el cliente podrá iniciar su primera inversión con un solo clic, lo que refleja el enfoque de Bancolombia hacia la eficiencia y la comodidad en la gestión de inversiones.



Módulos disponibles en Marketplace de inversiones

Invesbot

Asistente digital que proporciona portafolios guiados.

Cuatro perfiles disponibles: Renta Digital Conservador, Moderado, Crecimiento y Alto Crecimiento, cada uno con asignaciones automatizadas entre renta fija, variable y otras clases de activo.

cada uno con asignaciones automatizadas entre renta fija, variable y otras clases de activo. Diseñado para clientes que prefieren un acompañamiento automatizado y diversificación eficiente.

Rentabilidades informadas

Los resultados acumulados hasta octubre de 2025 son significativos:



Cartera Invesbot: rango de rentabilidad efectiva anual (E.A.): 9,31 % – 21,21%.

Fondos de Inversión Colectiva:



Fondos vista: 8,19 % E.A.

Renta fija: 10,35 % E.A.

Fondos balanceados: 6,17 % E.A.

Renta variable: hasta 35,56 % E.A.

Fondos de Inversión Colectiva (FIC)

Permite selección directa de fondos, otorgando mayor control sobre activos y estrategia.

Disponibilidad de información detallada: rendimiento histórico, composición del fondo, perfil de riesgo, activos subyacentes y monto mínimo de apertura.

¿Cuáles son las ventajas de esta nueva opción de Bancolombia?

La nueva plataforma de inversiones de Bancolombia se destaca por su enfoque inclusivo, permitiendo que cualquier colombiano acceda a productos financieros sin necesidad de experiencia previa. Con montos mínimos desde $50.000, esta herramienta facilita el acceso a instrumentos que antes estaban reservados para usuarios con mayor capacidad económica.

Uno de los pilares de esta propuesta es la incorporación de Invesbot, un asistente digital que actúa como un robo-advisor avanzado. Su función consiste en automatizar la asignación de recursos en portafolios diversificados, aplicando criterios técnicos y reduciendo el impacto de decisiones emocionales. Este componente tecnológico garantiza disciplina en la gestión de inversiones y facilita la experiencia del usuario, alineándose con las tendencias globales de digitalización financiera.

Además, la plataforma no solo ofrece alternativas de inversión, sino también información detallada sobre cada producto, incluyendo rentabilidad histórica, composición del portafolio y nivel de riesgo. Este enfoque fomenta decisiones informadas y reguladas bajo los estándares de la Superintendencia Financiera, fortaleciendo la confianza del usuario y promoviendo educación financiera en un entorno seguro y transparente.

De otro lado, las opciones disponibles presentan rangos de rentabilidad atractivos que varían según el perfil de riesgo y el tipo de instrumento seleccionado. Aunque la plataforma aclara que no constituye una recomendación personalizada, los resultados evidencian rendimientos superiores a los de productos tradicionales.

