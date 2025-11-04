En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TOMA DEL PALACIO
JAIME ESTEBAN MORENO
ACCIDENTE AV. MUTIS
TRUMP
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-17
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Intereses que paga Bancolombia por un CDT de $2 millones en noviembre de 2025: vea el simulador

Intereses que paga Bancolombia por un CDT de $2 millones en noviembre de 2025: vea el simulador

Bancolombia permite abrir un CDT desde $500.000 si es virtual y a partir de $1.000.000 si es físico. Conozca las condiciones de cada producto y cuáles son las tasas de interés.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 4 de nov, 2025
Comparta en:
CDT de Bancolombia noviembre 2025: cuánto gana por invertir $2 millones
CDT de Bancolombia noviembre 2025: cuánto gana por invertir $2 millones -
Getty Images - Bancolombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad