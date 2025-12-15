Resultados Chontico Día último sorteo hoy, lunes 15 de diciembre de 2025: números ganadores

Este lunes, 15 de diciembre de 2025, se realiza un nuevo sorteo del chance Chontico Día, el tradicional del Valle del Cauca. El juego empieza a la 1 de la tarde con transmisión en vivo por los canales autorizados. Durante la transmisión se mostrará todo el recorrido: desde la preparación hasta el momento en que se extraen las cifras ganadoras. Vale la pena estar pendiente para descubrir si se convierte en el próximo ganador. Al finalizar el sorteo del Chontico Día, la Lotería del Valle publicará el número completo en sus canales oficiales.

Resultados Chontico Día último sorteo hoy, lunes 15 de diciembre de 2025

Número ganador:

Quinta cifra:



Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Últimos sorteos del Chontico Millonario

Chance Sorteo Fecha Resultado Chontico Noche 6394 14 de Diciembre del 2025 4490 Chontico Día 8279 14 de Diciembre del 2025 9220 Chontico Noche 6393 13 de Diciembre del 2025 7657 Chontico Día 8278 13 de Diciembre del 2025 1839 Chontico Noche 6392 12 de Diciembre del 2025 2055 Chontico Día 8277 12 de Diciembre del 2025 8357 Super Chontico Noche 6391 11 de Diciembre del 2025 4739 Chontico Noche 6390 11 de Diciembre del 2025 3798 Chontico Día 8276 11 de Diciembre del 2025 3023 Chontico Noche 6389 10 de Diciembre del 2025 2479 Chontico Día 8275 10 de Diciembre del 2025 0026 Chontico Noche 6388 09 de Diciembre del 2025 6686 Chontico Día 8274 09 de Diciembre del 2025 2083 Chontico Noche 6387 08 de Diciembre del 2025 0662 Chontico Día 8273 08 de Diciembre del 2025 6819 Chontico Noche 6386 07 de Diciembre del 2025 9570 Chontico Día 8272 07 de Diciembre del 2025 9962 Chontico Noche 6385 06 de Diciembre del 2025 1308 Chontico Día 8271 06 de Diciembre del 2025 0321 Chontico Noche 6384 05 de Diciembre del 2025 0997 Chontico Día 8270 05 de Diciembre del 2025 9560 Super Chontico Noche 6383 04 de Diciembre del 2025 4222 Chontico Noche 6382 04 de Diciembre del 2025 3263 Chontico Día 8269 04 de Diciembre del 2025 9598 Chontico Noche 6381 03 de Diciembre del 2025 5636 Chontico Día 8268 03 de Diciembre del 2025 3290 Chontico Noche 6380 02 de Diciembre del 2025 8104 Chontico Día 8267 02 de Diciembre del 2025 2190 Chontico Noche 6379 01 de Diciembre del 2025 1890 Chontico Día 8266 01 de Diciembre del 2025 6960

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

Seleccione un número de cuatro cifras y defina el valor de la apuesta. Luego, adquiera el tiquete en un punto de venta autorizado. Estos puntos incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas habilitadas, entre ellas Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. El sistema permite elegir el número manualmente o asignarlo de manera aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.



Modalidades de premio del Chontico Millonario

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El procedimiento para reclamar un premio varía según el monto obtenido. Cuando se trata de premios inferiores a $100.000, el cobro puede realizarse directamente en el punto de venta donde se adquirió el tiquete. Para este trámite es indispensable presentar el tiquete original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para la verificación.

En el caso de premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe efectuarse en puntos autorizados, como Paga Todo. Para completar el proceso, la persona debe ser mayor de edad y presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales en el reverso, junto con una fotocopia de la cédula de ciudadanía. En algunos casos, se puede solicitar documentación adicional, como el Registro Único Tributario (RUT) o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada.



El tiquete ganador tiene una vigencia de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez transcurrido este plazo, el derecho al cobro prescribe, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego se encuentra autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza el cumplimiento de la normativa y la transparencia en los sorteos.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL