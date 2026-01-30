Resultados Chontico Día último sorteo hoy, viernes 30 de enero de 2026: números ganadores

Se realiza un nuevo sorteo del chance Chontico Día este viernes, 30 de enero de 2026. El sorteo inicia a la 1:00 de la tarde y se transmite en vivo a través de YouTube por los canales autorizados. Una vez termine el sorteo de hoy del Chontico Día, la Lotería del Valle publica el número completo correspondiente a la jornada.

Resultados Chontico Día último sorteo viernes 30 de enero de 2026

Número ganador: 0740

Quinta cifra: 5



Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Últimos sorteos del Chontico Millonario

Chance Sorteo Fecha Resultado Super Chontico Noche 6445 29 de Enero del 2026 3966 Chontico Noche 6444 29 de Enero del 2026 8216 Chontico Día 8325 29 de Enero del 2026 8861 Chontico Noche 6443 28 de Enero del 2026 2724 Chontico Día 8324 28 de Enero del 2026 2745 Chontico Noche 6442 27 de Enero del 2026 5064 Chontico Día 8323 27 de Enero del 2026 8016 Chontico Noche 6441 26 de Enero del 2026 9285 Chontico Día 8322 26 de Enero del 2026 2549 Chontico Noche 6440 25 de Enero del 2026 2610 Chontico Día 8321 25 de Enero del 2026 7739 Chontico Noche 6439 24 de Enero del 2026 3852 Chontico Día 8320 24 de Enero del 2026 8916 Chontico Noche 6438 23 de Enero del 2026 8804 Chontico Día 8319 23 de Enero del 2026 0456 Super Chontico Noche 6437 22 de Enero del 2026 1342 Chontico Noche 6436 22 de Enero del 2026 6971 Chontico Día 8318 22 de Enero del 2026 6987 Chontico Noche 6435 21 de Enero del 2026 9529 Chontico Día 8317 21 de Enero del 2026 6235 Chontico Noche 6434 20 de Enero del 2026 8238 Chontico Día 8316 20 de Enero del 2026 8477 Chontico Noche 6433 19 de Enero del 2026 6942 Chontico Día 8315 19 de Enero del 2026 5929 Chontico Noche 6432 18 de Enero del 2026 1949 Chontico Día 8314 18 de Enero del 2026 5336 Chontico Noche 6431 17 de Enero del 2026 7667 Chontico Día 8313 17 de Enero del 2026 1848 Chontico Noche 6430 16 de Enero del 2026 1580 Chontico Día 8312 16 de Enero del 2026 6426 Super Chontico Noche 6429 15 de Enero del 2026 8748 Chontico Noche 6428 15 de Enero del 2026 2962 Chontico Día 8311 15 de Enero del 2026 7215 Chontico Noche 6427 14 de Enero del 2026 0987 Chontico Día 8310 14 de Enero del 2026 6771 Chontico Noche 6426 13 de Enero del 2026 1355 Chontico Día 8309 13 de Enero del 2026 3431 Chontico Noche 6425 12 de Enero del 2026 4645 Chontico Día 8308 12 de Enero del 2026 8895 Chontico Noche 6424 11 de Enero del 2026 5935 Chontico Día 8307 11 de Enero del 2026 9225 Chontico Noche 6423 10 de Enero del 2026 8130 Chontico Día 8306 10 de Enero del 2026 3725 Chontico Noche 6422 09 de Enero del 2026 0488 Chontico Día 8305 09 de Enero del 2026 7820 Super Chontico Noche 6421 08 de Enero del 2026 6660 Chontico Noche 6420 08 de Enero del 2026 8212 Chontico Día 8304 08 de Enero del 2026 6851 Chontico Noche 6419 07 de Enero del 2026 8918 Chontico Día 8303 07 de Enero del 2026 8377 Chontico Noche 6418 06 de Enero del 2026 0541 Chontico Día 8302 06 de Enero del 2026 6966 Chontico Noche 6417 05 de Enero del 2026 9618 Chontico Día 8301 05 de Enero del 2026 1969 Chontico Noche 6416 04 de Enero del 2026 0948 Chontico Día 8300 04 de Enero del 2026 2109 Chontico Noche 6415 03 de Enero del 2026 6289 Chontico Día 8299 03 de Enero del 2026 9782 Chontico Noche 6414 02 de Enero del 2026 6979 Chontico Día 8298 02 de Enero del 2026 9336 Chontico Noche 6413 01 de Enero del 2026 2987 Chontico Día 8297 01 de Enero del 2026 5024

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

El proceso comienza con la elección de un número de cuatro cifras y la definición del valor a apostar. Posteriormente, se adquiere el tiquete en un punto de venta autorizado, que puede ser una tienda, droguería, papelería, supermercado o una plataforma habilitada, como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. Al momento de la compra, el sistema permite ingresar el número de forma manual o aceptar una selección aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.



Modalidades de premio del Chontico Millonario

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El cobro de un premio depende del monto ganado. Cuando el valor es inferior a 100.000 pesos, el premio se puede reclamar en el mismo punto de venta donde se compró el tiquete. Para hacerlo, es necesario presentar el tiquete original y en buen estado, ya que es el único documento válido para verificar el premio.

Si el premio es igual o superior a 100.000 pesos, el trámite debe realizarse en puntos autorizados, como las oficinas de Paga Todo. En estos casos, la persona que reclama debe ser mayor de edad, diligenciar el reverso del tiquete con sus datos personales y presentar una fotocopia de la cédula. Según el monto y la situación del ganador, pueden solicitarse documentos adicionales, como el RUT o formatos que indiquen si es declarante o no. El pago se realiza mediante cheque, que luego debe cobrarse en una entidad bancaria autorizada.



El tiquete ganador tiene una vigencia de un año contado desde la fecha del sorteo. Si el premio no se reclama dentro de ese plazo, se pierde el derecho al cobro, de acuerdo con la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico opera bajo la vigilancia de Coljuegos y cuenta con autorización de la Lotería del Valle del Cauca.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL