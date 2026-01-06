En vivo
TIROTEO PALACIO DE MIRAFLORES
NICOLÁS MADURO
VENEZUELA
GUSTAVO PETRO
TRASLADO A COLPENSIONES
LUIS DÍAZ

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Chontico Día último sorteo hoy, martes 6 de enero de 2026: números ganadores

Resultados Chontico Día último sorteo hoy, martes 6 de enero de 2026: números ganadores

El Chontico Millonario juega todos los días, incluso los festivos. Tenga su billete listo y sigas EN VIVO los resultados con la quinta cifra de este martes.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 6 de ene, 2026
Chontico Día 6 de enero de 2026: conozca los números ganadores
Chontico Día 6 de enero de 2026: conozca los números ganadores
Chontico Día - Getty Images

Hoy martes, 6 de enero de 2026, se realiza el sorteo 8302 del chance Chontico Día, tradicional en el Valle del Cauca. El juego empieza a la 1 de la tarde con transmisión en vivo por los canales autorizados. Si usted apostó para el sorteo de hoy, tenga su billete listo y prepárese para conocer los resultados en tiempo real.

Resultados Chontico Día último sorteo martes 6 de enero de 2026

Número ganador: 6966
Quinta cifra: 5

Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:

  • Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.
  • Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábados: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.
  • Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Últimos sorteos del Chontico Millonario

ChanceSorteoFechaResultado
Chontico Noche641705 de enero del 20269618
Chontico Día830105 de enero del 20261969
Chontico Noche641604 de enero del 20260948
Chontico Día830004 de enero del 20262109
Chontico Noche641503 de enero del 20266289
Chontico Día829903 de enero del 20269782
Chontico Noche641402 de enero del 20266979
Chontico Día829802 de enero del 20269336
Chontico Noche641301 de enero del 20262987
Chontico Día829701 de enero del 20265024
Chontico Noche641231 de diciembre del 20254124
Chontico Día829631 de diciembre del 20254344
Chontico Noche641130 de diciembre del 20257834
Chontico Día829530 de diciembre del 20252777
Chontico Noche641029 de diciembre del 20257558
Chontico Día829429 de diciembre del 20250847
Chontico Noche640928 de diciembre del 20255330
Chontico Día829328 de diciembre del 20252777
Chontico Noche640827 de diciembre del 20257875
Chontico Día829227 de diciembre del 20259927
Chontico Noche640726 de diciembre del 20258097
Chontico Día829126 de diciembre del 20255682
Chontico Noche640625 de diciembre del 20254004
Chontico Día829025 de diciembre del 20254160
Chontico Noche640524 de diciembre del 20257234
Chontico Día828924 de diciembre del 20251343

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

Seleccione un número de cuatro cifras y defina el valor de la apuesta. Luego, adquiera el tiquete en un punto de venta autorizado. Estos puntos incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas habilitadas, entre ellas Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. El sistema permite elegir el número manualmente o asignarlo de manera aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

Modalidades de premio del Chontico Millonario

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:

  • Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.
  • Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.

¿Cómo se reclama el premio?

El procedimiento para reclamar un premio varía según el monto obtenido. Cuando se trata de premios inferiores a $100.000, el cobro puede realizarse directamente en el punto de venta donde se adquirió el tiquete. Para este trámite es indispensable presentar el tiquete original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para la verificación.

En el caso de premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe efectuarse en puntos autorizados, como Paga Todo. Para completar el proceso, la persona debe ser mayor de edad y presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales en el reverso, junto con una fotocopia de la cédula de ciudadanía. En algunos casos, se puede solicitar documentación adicional, como el Registro Único Tributario (RUT) o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada.

El tiquete ganador tiene una vigencia de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez transcurrido este plazo, el derecho al cobro prescribe, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego se encuentra autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza el cumplimiento de la normativa y la transparencia en los sorteos.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

