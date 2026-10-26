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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Chontico Día: resultados de hoy, 26 de octubre de 2026, número ganador del sorteo de hoy

Chontico Día: resultados de hoy, 26 de octubre de 2026, número ganador del sorteo de hoy

El chance Chontico Día juega de lunes a domingo a la 1 de la tarde, no importa si es día feriado. Siga los resultados completos EN VIVO.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 26 de oct, 2026
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Chontico Día 26 de octubre de 2026: resultados, número ganador del sorteo
Chontico Día 26 de octubre de 2026: resultados, número ganador del sorteo -
Chontico - Getty Images

Los resultados del chance Chontico Día de hoy, lunes 26 de octubre de 2026, ya fueron conocidos por los jugadores de este tradicional sorteo del Valle del Cauca, uno de los más consultados diariamente en Colombia. Chontico Día realiza su sorteo a la 1:00 de la tarde y se caracteriza por operar todos los días, incluidos domingos y festivos.

Resultado de Chontico Día hoy, 26 de octubre de 2026

  • Número ganador: 8666
  • Quinta balota: 8

Con este resultado, los apostadores pueden comparar las cifras registradas en sus tiquetes para determinar si obtuvieron premios en las diferentes modalidades de juego. El interés alrededor de Chontico Día se mantiene debido a la frecuencia de sus sorteos y a su presencia histórica en el mercado de apuestas permanentes del Valle del Cauca. El juego está autorizado por la Lotería del Valle y forma parte de la familia de sorteos Chontico, que incluye además Chontico Noche y Superchontico Millonario.

Cómo se juega Chontico Día

La mecánica de este chance consiste en elegir un número de hasta cuatro cifras. El resultado oficial se compone de una combinación ganadora de cuatro números y una quinta balota adicional, la cual puede intervenir en determinadas modalidades de apuesta. Los premios dependen del número de cifras acertadas y de la modalidad escogida por el jugador al momento de realizar la apuesta. Por esa razón, no todos los ganadores necesitan acertar las cuatro cifras completas para acceder a un pago. También existen premios para quienes coinciden en tres, dos o una cifra, según las condiciones establecidas para cada jugada.

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Uno de los aspectos que diferencia a Chontico Día frente a otros juegos de apuestas permanentes es que realiza sorteos los siete días de la semana. El resultado se conoce diariamente a la 1:00 p. m., lo que permite a los jugadores consultar rápidamente si sus números resultaron favorecidos.

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Tras conocerse el resultado de hoy, la atención de los apostadores se trasladará hacia las próximas ediciones del sorteo, que continuará desarrollándose bajo la misma programación diaria que lo ha convertido en una de las referencias del chance en el Valle del Cauca y otras regiones del país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA
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