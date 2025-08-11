Chontico Día resultados hoy, lunes 11 de agosto de 2025: números ganadores

El chance Chontico es uno de los juegos de azar más tradicionales y populares en Colombia, especialmente en el suroccidente del país. Este juego está autorizado por la Lotería del Valle y se caracteriza por su frecuencia diaria, ya que se realiza en dos franjas: Chontico Día, que se juega a la 1:00 p. m., y Chontico Noche, que se transmite a las 7:00 p. m. de lunes a viernes, a las 10:00 p. m. los sábados, y a las 8:00 p. m. los domingos y festivos.

Participar en el chance Chontico es sencillo. El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, comprendido entre el 0000 y el 9999, y definir el valor de la apuesta. Esta puede realizarse en puntos físicos autorizados o a través de plataformas digitales. El objetivo es acertar el número sorteado en el orden exacto, aunque también existen premios por aciertos parciales, como las tres últimas cifras, las dos últimas o la última cifra.

Los premios varían según el tipo de acierto y el valor apostado. Por ejemplo, acertar las cuatro cifras en orden exacto otorga un premio de $4.500 pesos por cada peso apostado. Si se aciertan tres cifras, el premio es de $400 pesos por peso apostado; dos cifras pagan $50 pesos, y una cifra $5 pesos. También existen modalidades combinadas que ofrecen pagos menores pero con mayores probabilidades de acierto.



Resultados completos Chontico Día del 11 de agosto de 2025

Números ganadores: 6214

Quinta cifra: 2

Resultados últimos sorteos Chontico

Chontico Noche sorteo 6247 del 10 de agosto: 2864

Chontico Día sorteo 8153 del 10 de agosto: 8334

Chontico Noche sorteo 6246 del 09 de agosto: 4190

Chontico Día sorteo 8152 del 09 de agosto: 2841

Chontico Noche sorteo 6245 del 08 de agosto: 9362

Chontico Día #8151 08 de Agosto del 2025 0547

Chontico Noche sorteo 6244 del 07 de agosto: 4210

Chontico Día sorteo 8150 del 07 de agosto: 1144

Chontico Noche sorteo 6243 del 06 de agosto: 6582

Chontico Día sorteo 8149 del 06 de agosto: 2963

Chontico Noche sorteo 6242 del 05 de agosto: 7651

Chontico Día sorteo 8148 del 05 de agosto: 4169

Chontico Noche sorteo 6241 del 04 de agosto: 7599

Chontico Día sorteo 8147 del 04 de agosto: 1056

Chontico Noche sorteo 6240 del 03 de agosto: 9319

Chontico Día sorteo 8146 del 03 de agosto: 1916

¿Cómo se reclaman los premios?

Cuando un jugador resulta ganador en el sorteo Chontico Día, debe seguir un proceso establecido por las autoridades competentes y el operador del juego para hacer efectivo el cobro del premio. Lo primero es confirmar que el número apostado coincide con el resultado oficial del sorteo. Esta verificación debe realizarse a través de los canales digitales del operador, donde se publica el acta oficial que valida el número sorteado y garantiza la transparencia del proceso.

Una vez confirmada la coincidencia, el siguiente paso consiste en acudir al punto de venta autorizado donde se realizó la apuesta. Recuerde presentar el tiquete original, en buen estado, legible y sin alteraciones. En el caso de apuestas realizadas por medios digitales, el comprobante electrónico registrado en el sistema será suficiente para iniciar el trámite de cobro.

Los premios de menor cuantía pueden ser entregados directamente en el mismo punto de venta. Sin embargo, si el valor supera los $500.000 pesos, el ganador deberá dirigirse a una oficina principal del operador o a una entidad autorizada para realizar el desembolso. En estos casos, se solicitará la cédula de ciudadanía y se requerirá la firma de un documento que formaliza la entrega del premio.

Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a retenciones fiscales, conforme a la normativa tributaria vigente. Aquellos que superen el umbral de 48 UVT (Unidad de Valor Tributario), lo que equivale aproximadamente a $2.259.120 pesos, están gravados con una retención del 20 % por concepto de ganancias ocasionales. Además, si el pago se realiza mediante transferencia bancaria, puede aplicarse el impuesto del 4x1000 sobre el valor transferido.

El plazo para reclamar el premio es de un año contado desde la fecha del sorteo. Si el ganador no realiza el trámite dentro de ese periodo, el derecho al premio se extingue y no podrá ser reclamado posteriormente. En caso de que el operador no realice el pago en un plazo razonable, el jugador tiene derecho a iniciar un proceso legal para exigir el cumplimiento de la obligación.



Chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita 1



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita 2



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

