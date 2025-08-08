Chontico Día resultados hoy, viernes 8 de agosto de 2025: números ganadores

Este viernes, 8 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 8151 del Chontico Día, un juego de lotería que se lleva a cabo diariamente en Colombia. El evento fue transmitido en vivo y contó con la participación de personas que eligieron un número de cuatro cifras buscando coincidir con el número ganador. El sorteo se realizar a la 1 de la tarde y es seguido por quienes buscan conocer si su número fue seleccionado.
Resultados completos Chontico Día del 8 de agosto de 2025
- Números ganadores: 0547
- Quinta cifra: 6
Resultados últimos sorteos Chontico
- Chontico Noche sorteo 6244 del 07 de agosto: 4210
- Chontico Día sorteo 8150 del 07 de agosto: 1144
- Chontico Noche sorteo 6243 del 06 de agosto: 6582
- Chontico Día sorteo 8149 del 06 de agosto: 2963
- Chontico Noche sorteo 6242 del 05 de agosto: 7651
- Chontico Día sorteo 8148 del 05 de agosto: 4169
- Chontico Noche sorteo 6241 del 04 de agosto: 7599
- Chontico Día sorteo 8147 del 04 de agosto: 1056
- Chontico Noche sorteo 6240 del 03 de agosto: 9319
- Chontico Día sorteo 8146 del 03 de agosto: 1916
- Chontico Noche sorteo 6239 del 02 de agosto: 9552
- Chontico Día sorteo 8145 del 02 de agosto: 2686
- Chontico Noche sorteo 6238 del 01 de agosto: 3066
- Chontico Día sorteo 8144 del 01 de agosto: 1827
- Chontico Noche sorteo 6235 del 30 de julio: 1486
- Chontico Día sorteo 8142 del 30 de julio: 8411
¿Cómo se juega el chance Chontico?
El juego de chance Chontico consiste en seleccionar un número de cuatro cifras. La persona participante escoge libremente la combinación y realiza una apuesta. Luego se efectúa un sorteo oficial en el que se extrae un número. Si el número apostado coincide con el número sorteado, se entrega un premio. El valor del premio depende del tipo de apuesta y del monto invertido. Este juego tiene tres sorteos con horarios y frecuencias diferentes:
- Chontico Día: se realiza todos los días, incluidos domingos y festivos, generalmente a la 1:00 p. m.
- Chontico Noche: se lleva a cabo de lunes a viernes a las 7:00 p. m., los sábados a las 10:00 a. m. y los domingos y festivos a las 8:00 p. m.
- Super Chontico Millonario: se realiza los jueves a las 9:30 p. m. y ofrece premios de mayor valor.
El chance Chontico ofrece varias formas de participación. Algunas permiten obtener premios sin necesidad de acertar las cuatro cifras completas. Las principales opciones son:
- Uña: se gana al acertar la última cifra. El pago es de $5 por cada peso apostado.
- Pata: se gana al acertar las dos últimas cifras. El pago es de $50 por cada peso apostado.
- Tres cifras pleno: se gana al acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. El pago es de $400 por cada peso apostado.
- Tres cifras combinado: se gana al acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. El pago es de $83 por cada peso apostado.
- Cuatro cifras superpleno: se gana al acertar las cuatro cifras en el orden exacto. El pago es de $4.500 por cada peso apostado.
- Cuatro cifras supercombinado: se gana al acertar las cuatro cifras en cualquier orden. El pago es de $308 por cada peso apostado.
¿Dónde se puede jugar el Chontico Día?
El Chontico Día puede jugarse en puntos físicos autorizados en todo el territorio colombiano, como droguerías, tiendas, supermercados y locales de apuestas. También es posible participar a través de plataformas digitales autorizadas, que permiten realizar apuestas en línea de forma segura. Es importante verificar que el punto de venta o la plataforma estén debidamente autorizados por Coljuegos, la entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia.
Chances en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL