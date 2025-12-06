Resultados de Lotería de Boyacá del último sorteo hoy sábado 6 de diciembre: números ganadores

La emoción por un nuevo sorteo de la tradicional Lotería de Boyacá vuelve a sentirse este sábado 6 de diciembre, una fecha en la que miles de apostadores en el país se preparan para conocer a los próximos afortunados. Como ocurre cada fin de semana, este juego de azar mantiene las expectativas altas entre quienes buscan cambiar su vida con un golpe de suerte en una de las loterías más reconocidas del país.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La Lotería de Boyacá realizará esta noche su sorteo semanal bajo supervisión notarial, como dicta la tradición y los protocolos de transparencia. Los interesados podrán seguir la emisión en directo a través del Canal Trece y de las plataformas digitales oficiales, como Facebook Live y YouTube, donde la entidad transmite cada sorteo en tiempo real. Este mecanismo de transmisión garantiza confianza entre los apostadores, pues permite observar todo el proceso tal como ocurre: desde la revisión de los elementos, el ingreso de las balotas y el anuncio final de los resultados.



Estos son los premios de la Lotería de Boyacá

Como es habitual, además del premio principal que cada semana concentra la atención del público, la Lotería de Boyacá ofrece un amplio catálogo de premios secos en sus sorteos regulares. Estos incentivos representan oportunidades adicionales para que más participantes puedan llevarse una suma importante.

Las categorías incluyen premios altos, intermedios y menores que se distribuyen entre diferentes rangos económicos, con el objetivo de aumentar las posibilidades de que los apostadores obtengan un beneficio durante la fecha de juego. Todas estas recompensas complementan el plan oficial de premios, que se mantiene como uno de los más sólidos del país.



Premio Fortuna: $1.000.000.000

Premio Alegría: $400.000.000

Premio Ilusión: $300.000.000

Premio Esperanza: $100.000.000

Premio Berraquera: $50.000.000

Premio Optimismo: $20.000.000

Premio Valentía: $10.000.000

Asimismo, el billete de esta temporada incorpora ventajas adicionales, como la conocida modalidad de seis cifras sin PIN, que ofrece elementos promocionales especiales, incluidos sorteos complementarios para bienes tecnológicos o vehículos dependiendo de la edición.



Guía para reclamar un premio ganador

Para quienes resulten ganadores en este sorteo, ya sea del premio mayor o de alguno de los premios secos, es indispensable seguir el proceso oficial de reclamación estipulado por la Lotería de Boyacá.



El billete en perfecto estado es el único documento válido para demostrar la propiedad del premio, por lo que debe mantenerse cuidado y legible. A partir de allí, el procedimiento se define según el monto ganado:

Publicidad

Premios menores: pueden cobrarse directamente en los puntos de venta autorizados. El apostador también puede optar por recibir un billete para el siguiente sorteo, dependiendo del punto donde realice el trámite.

Premios intermedios: para sumas entre los rangos establecidos por la Lotería, es necesario diligenciar un formato oficial disponible en el portal web de la entidad. El trámite requiere copia del RUT, cédula y huella dactilar. Estos pagos pueden gestionarse en distintos puntos autorizados.

Publicidad

Premios altos: aquellos montos superiores a los límites establecidos por la entidad deben reclamarse directamente en la sede oficial de la Lotería en Tunja, ubicada en la Calle 19 N.º 9-35, Piso 3. Allí se verifica la autenticidad del billete y se completa el proceso con los documentos requeridos: identificación, copia del RUT, certificación bancaria y formularios oficiales.

De acuerdo con la normatividad vigente, el ganador cuenta con un plazo de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar el premio.

La “Navidad Extraordinaria” de la Lotería de Boyacá

Diciembre es tradicionalmente uno de los meses más importantes para la Lotería de Boyacá, ya que presenta su esperado sorteo de fin de año, la edición conocida como “Navidad Extraordinaria”, una de las más llamativas para los apostadores colombianos. El billete especial de esta temporada incorpora no solo un gran premio mayor, sino también un plan de premios ampliado y diverso. La edición anual ofrece la posibilidad de acceder a bienes como vehículos de alta gama, opciones de vivienda, dispositivos tecnológicos y otros incentivos que se entregan como parte del sorteo extraordinario.

Además, el billete incluye la modalidad de “Raspa y Gana”, que permite al comprador obtener premios instantáneos como parlantes, recambios, relojes inteligentes y otros artículos promocionales sin necesidad de esperar a la fecha del sorteo.

Publicidad

En paralelo, se mantienen diversas categorías especiales de premios, que incluyen incentivos denominados Fortuna, Ilusión, Alegría, Esperanza, Optimismo y Valentía, cada uno con montos y condiciones específicas dentro del plan de premios navideño. La Lotería de Boyacá recuerda a los ciudadanos que el sorteo se realiza cada sábado y que los billetes pueden adquirirse tanto de manera presencial como en línea. La compra física está disponible en diferentes redes autorizadas, mientras que la plataforma digital ofrece alternativas para elegir número, serie y fracciones desde cualquier dispositivo.

La siguiente jornada de juego tendrá lugar el próximo sábado 13 de diciembre, con los canales habituales de transmisión y venta habilitados para todos los interesados en participar.

Publicidad

LAURA NATHALIA QUINTERO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.