¿Por qué Nequi se cayó hoy sábado 6 de diciembre? Esto dijo aplicación de fallas y funciones activas

Más de seis horas han pasado desde que miles de usuarios en todo el país reportaron dificultades para usar la aplicación Nequi. Las primeras fallas se reportaron la mañana de este sábado 6 de diciembre e incluyen problemas para ingresar a la aplicación, realizar transferencias, efectuar retiros y hacer recargas desde diferentes canales. La caída generó inquietud entre decenas personas que dependen de la billetera digital para operaciones diarias, especialmente en un fin de semana, cuando aumenta el uso de estas plataformas.

La propia entidad confirmó que la aplicación está presentando fallas a través del portal oficial de estado de servicios, donde se notificó que varias funciones se encuentran en categorías de “Interrupción mayor” o “Interrupción parcial”, lo que indica afectaciones significativas en su disponibilidad. Este monitoreo, actualizado en tiempo real, ha servido como la principal fuente para conocer la magnitud del problema mientras avanza el proceso de estabilización.



¿Por qué se cayó Nequi este 6 de diciembre? Esto dijo la aplicación

A través de un comunicado emitido la tarde de este sábado, la entidad explicó la situación. En el mensaje, se señaló que "en Nequi sabemos lo importante que es para las personas poder usar su plata en el día a día. Por eso queremos contar que nuestro equipo de tecnología, procesos, operación, servicio y producto está trabajando de manera conjunta para resolver las intermitencias que presenta la app Nequi”. La compañía precisó en la declaración oficial que la falla está asociada a labores internas y de actualizaciones necesarias en el sistema: “Esta situación ocurre mientras adelantamos un proceso de estabilización y actualizaciones clave para fortalecer nuestra infraestructura y asegurar una operación más robusta”.

La empresa también informó a los usuarios sobre las opciones de atención disponibles ante dudas relacionadas con saldos o movimientos. En el mensaje indicó: “Si durante este tiempo surge alguna duda sobre la app, los saldos o los movimientos, nuestros usuarios pueden comunicarse a la línea 300 600 0100 o usar el chat virtual de la sección Ayuda en www.nequi.com.co”.



En el mismo comunicado pidió calma frente a la seguridad de los fondos, asegurando que, pese a los errores en el funcionamiento de la aplicación, “queremos dar tranquilidad: la plata de las personas está segura”. Y reiteró la recomendación de consultar el portal de monitoreo: “Además, los invitamos a visitar nuestro micrositio de estado de servicios, donde pueden conocer en tiempo real cómo va la app: www.nequi.com.co/status”.



¿Qué funciones están activas y cuáles están caídas?

El sistema de reportes de la plataforma detalla que algunas de las funciones más usadas por los clientes no están disponibles por completo. Según la definición de la empresa, una “Interrupción mayor” implica que el servicio presenta un fallo considerable o está temporalmente no disponible, lo que impide o dificulta realizar la operación. Por su parte, una “Interrupción parcial” significa que la función opera con inestabilidad o de manera limitada.



Entre las funcionalidades con fallas más marcadas están los envíos entre Nequi y Bancolombia. La plataforma indica que los envíos a Bancolombia están en “Interrupción mayor”, mientras que los envíos de Bancolombia a Nequi también presentan esa misma afectación. Esto ha impedido que muchos usuarios realicen movimientos entre estas dos cuentas, uno de los procesos más usados en el sistema financiero digital.

En materia de retiros, la plataforma muestra que los corresponsales Bancolombia, tanto para retirar como para recargar saldo, tienen fallas relevantes bajo la categoría de “Interrupción mayor”. Los retiros por cajero automático y los corresponsales propios de Nequi registran “Interrupción parcial”, lo que significa que algunos usuarios pueden realizar la operación, pero otros pueden experimentar errores o la imposibilidad de completarla.

En cuanto a recargas, el método por PSE aparece como “Operacional”, es decir, se encuentra funcionando con normalidad. Sin embargo, las recargas en corresponsales Bancolombia están clasificadas bajo “Interrupción mayor”, lo que limita el uso de este canal físico para quienes intentan adicionar dinero a su cuenta.

El reporte también señala que el QR Entrecuentas, utilizado para realizar pagos entre usuarios, se encuentra bajo “Interrupción mayor”, una de las funciones más afectadas durante la jornada. Mientras tanto, la Tarjeta Nequi —tanto en su versión física como virtual— aparece como “Operacional”, lo que permite compras y pagos con normalidad. Finalmente, los pagos por PSE están bajo la categoría de “Interrupción mayor”, lo que afecta la posibilidad de pagar facturas o compras en línea a través de ese canal.

A lo largo del día, Nequi ha mantenido su monitoreo activo y ha reiterado que se encuentra trabajando para restablecer la operación completa. La recomendación principal es consultar el estado en tiempo real y usar los canales de servicio oficial en caso de dudas.

Esto dice el último reporte a las 6:50 p. m:

Ingreso App Nequi: Interrupción parcial

Envíos a Bancolombia: Interrupción mayor

Envíos entre Nequis: Interrupción parcial

Envíos de Bancolombia a Nequi: Interrupción mayor

Retiro en cajero: Interrupción parcial

Retiro en corresponsales Nequi: Interrupción parcial

Retiro en corresponsales Bancolombia: Interrupción mayor

Recargas en PSE: Operacional

Recargas en corresponsales Nequi: Interrupción parcial

Recargas en corresponsales Bancolombia: Interrupción mayor

Pagos por PSE: Interrupción mayor

Tarjeta Nequi: Operacional

QR Entrecuentas: Interrupción mayor

