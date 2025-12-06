¿Qué pasa con su plata cuando se cae Nequi? Funciones que no están disponibles hoy 6 de diciembre

Si al intentar acceder a Nequi se ven mensajes como: “Ha ocurrido un error de conexión Nequi”, “Error Nequi”, “Falla Nequi” o “La plataforma Nequi está caída”, es posible que se esté experimentando una falla en el sistema. Así comenzó la experiencia de miles de usuarios la mañana de este sábado 6 de diciembre, cuando distintas funciones de la billetera digital presentaron caídas masivas y dificultades para operar con normalidad. La situación generó inquietud sobre el estado de la plataforma, la disponibilidad del dinero y las alternativas para realizar movimientos urgentes.

La tarde de este sábado, cuando continuaba la contingencia, Nequi publicó un comunicado explicando el origen de los inconvenientes. En el mensaje, la plataforma señaló: “En Nequi sabemos lo importante que es para las personas poder usar su plata en el día a día. Por eso queremos contar que nuestro equipo de tecnología, procesos, operación, servicio y producto está trabajando de manera conjunta para resolver las intermitencias que presenta la app Nequi”. Además, precisó que “esta situación ocurre mientras adelantamos un proceso de estabilización y actualizaciones clave para fortalecer nuestra infraestructura y asegurar una operación más robusta”. La entidad indicó también que quienes tengan inquietudes sobre saldos o movimientos pueden comunicarse a la línea 300 600 0100 o usar el chat virtual de la sección Ayuda.

Una de las inquietudes más frecuentes en episodios de fallas es la seguridad del dinero del usuario. En este mismo mensaje, la plataforma reiteró: “Queremos dar tranquilidad: la plata de las personas está segura”, asegurando que las fallas no afectan el dinero que tienen los usuarios en sus cuentas individuales. Así mismo, invitó a los usuarios a consultar en tiempo real el comportamiento de la app a través del micrositio oficial de estatus: www.nequi.com.co/status.



¿Qué funciones están funcionando y cuáles están caídas?

Las redes sociales y los reportes ciudadanos mostraron que múltiples funciones comenzaron a fallar desde primeras horas del día. Usuarios de distintas regiones señalaron que la aplicación no cargaba, que las transferencias no se ejecutaban o que no era posible retirar dinero en corresponsales. La propia web de Nequi confirmó los problemas mediante su tablero oficial, donde se visualizan los servicios afectados según la gravedad de la interrupción.



La categoría “Interrupción mayor” —presentada en varias funcionalidades críticas— indica que el servicio tiene una falla significativa o está temporalmente no disponible, lo cual dificulta o impide realizar operaciones. En esta ocasión, las fallas más severas se reportaron en procesos de envío hacia otros bancos, retiros y recargas en corresponsales Bancolombia, recargas por PSE y pagos mediante QR. Otras funciones aparecieron bajo “Interrupción parcial”, lo que significa que pueden operar de manera intermitente u ocasional.



Para reflejar el nuevo estado de la plataforma, Nequi actualizó su tablero oficial a las 8:00 p. m., donde varias funciones que antes estaban caídas ahora aparecen en normalidad. Este nuevo informe muestra una mejoría en algunas operaciones clave, mientras otras continúan con fallas significativas.



Esto dice el último reporte a las 8:00 p. m.

Ingreso App Nequi: Operacional

Envía

• Envíos a Bancolombia: Interrupción mayor

• Envíos entre Nequis: Operacional

• Envíos de Bancolombia a Nequi: Interrupción mayor

Retiros

• Cajero: Operacional

• Corresponsales Nequi: Operacional

• Corresponsales Bancolombia: Operacionalyor

Recargas

• PSE: Operacional

• Corresponsales Nequi: Operacional

• Corresponsales Bancolombia: Operacional

Pagos por PSE: Interrupción mayor

Tarjeta Nequi: Operacional

QR Entrecuentas: Interrupción mayor

El monitoreo oficial detalló que los envíos desde Nequi a Bancolombia registran afectación significativa, lo mismo que las operaciones en corresponsales Bancolombia, tanto para retirar como para recargar. También está en “Interrupción mayor” la opción de QR Entrecuentas y ciertos procesos de recarga PSE, que suelen ser de los más usados para cargar saldo.

Por otra parte, algunas funcionalidades se mantienen estables, como la Tarjeta Nequi, que aparece bajo “Operacional”, lo mismo que ciertas recargas por PSE. Esto significa que, aunque la aplicación enfrente dificultades en varias áreas, no toda la plataforma está inhabilitada.

La página oficial de Nequi incluyó una guía para que las personas verifiquen, por su cuenta, el estado de los servicios. Allí explica: “Para saber si los servicios de Nequi están funcionando, revisa sus estados en tiempo real”. Sobre el procedimiento, indica: “Ingresa a nuestra página web Nequi. Haz clic en la opción ‘Ayuda’ ubicada en el menú principal y luego en ‘Estado de la app’. Si estás desde tu celular, presiona las tres rayitas, para desplegar el menú”. Ya dentro del panel, el usuario puede ver los estados clasificados como “Operacional”, “Intermitencia” o “No disponible”.

La plataforma aclara también que un estado general en intermitencia no necesariamente significa que todas las funciones asociadas estén fallando. “Si alguno de los servicios lo ves en estado ‘Intermitencia’, no creas que todo falla. Al desplegar las opciones desde el ‘+’, puedes encontrar todos los servicios de envío, retiros y recargas… como por ejemplo: ves el servicio de ‘Envío’ en ‘Intermitencia’, pero al desplegarlo, una de las opciones como ‘Envíos entre Nequis’ se encuentra en estado ‘Operacional’”, explica la entidad.

En su sección de ayuda, la plataforma también detalla las posibles razones por las que una recarga podría generar error:



Datos incorrectos

Problemas de conexión a internet

Fondos insuficientes

Superaste los límites de Nequi

Fallas con la entidad de origen



¿Qué hacer para retirar dinero si Nequi no funciona?

En su información oficial, la plataforma indicó una alternativa habilitada para momentos de falla. “Si necesitas retirar dinero y la app Nequi no te funciona, te damos una alternativa para que siempre tengas el control de tu plata sin enredos”, señala la página. Para conocer si esta opción está disponible, Nequi explica: “Puedes identificar que esta alternativa está habilitada porque cuando al ingresar a la app, solo ves el signo pesos ‘$’”.

La entidad precisa que el retiro debe hacerse “en corresponsales y cajeros Bancolombia, generando el código de retiro desde la app Nequi, en el signo pesos ‘$’”. El valor permitido va “de $10.000 a $500.000 pesos”, y solo puede usarse el dinero del Disponible. También advierte que mientras haya fallas “no es posible ver tu saldo en la app. Pero tranquilo, tu plata está segura”.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.