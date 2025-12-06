Mundial 2026: ¿cuánto cuesta viajar para ver los partidos de Colombia en México y Estados Unidos?

La emoción del Mundial 2026 ya se siente en el aire, especialmente después de que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) revelara el calendario completo para el torneo que se jugará en junio y julio. La Selección Colombia, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo y con sus principales estrellas como Luis Díaz y James Rodríguez, ya conoce las fechas y los escenarios donde disputará sus tres encuentros de la fase de grupos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El evento, que tuvo lugar durante la mañana del pasado sábado 6 de diciembre, confirmó el camino de la 'Tricolor', desatando de inmediato la fiebre de los hinchas colombianos que ya hacen cuentas para acompañar al equipo en esta travesía continental.

El camino de Colombia en la fase de grupos

Colombia quedó ubicada en el Grupo K y su recorrido comenzará en México, para luego trasladarse a otro punto mexicano y finalizar la fase inicial en Estados Unidos, más exactamente en la ciudad de Miami.



Primer Reto en México: en el debut de la selección será contra Uzbekistán el miércoles 17 de junio en la mítica Ciudad de México. El encuentro está programado para las 9:00 p.m. (hora local/colombiana) en el emblemático Estadio Azteca .



. Segundo Encuentro en Guadalajara: por la segunda jornada, Colombia se enfrentará al ganador del repechaje (que podría ser Jamaica, República del Congo o Nueva Caledonia). Este partido se jugará el martes 23 de junio a las 9:00 p.m. en la ciudad de Guadalajara, en el Estadio Akron.



Cierre de Fase en Miami: el duelo más esperado y que definirá gran parte de la clasificación será ante Portugal el sábado 27 de junio a las 6:30 p.m. (hora local/colombiana). El escenario para este encuentro clave de la jornada 3 es el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos.



Presupuesto de viaje: cuánto cuestan los tiquetes aéreos

Para los aficionados que desde ya planean seguir a la Selección, el gasto más significativo después de la boletería es el transporte aéreo. Consultando precios actuales (sujetos a cambios y disponibilidad), la inversión desde Bogotá para las fechas cercanas a los partidos se proyecta de la siguiente manera:



Primer partido: Ciudad de México

Para el debut del 17 de junio, los vuelos desde el Aeropuerto El Dorado (Bogotá) hacia la capital mexicana presentan costos variados, pero ya se pueden encontrar ofertas atractivas:

Publicidad

Solo ida: Desde $1.290.000 pesos colombianos.

Desde Ida y vuelta: Los precios iniciales para el trayecto completo rondan los dos millones de pesos colombianos.

Segundo partido: Guadalajara

Para el encuentro del 23 de junio en Guadalajara, los precios son ligeramente superiores en el viaje redondo:

Solo ida: se consiguen vuelos desde $1.300.000 pesos colombianos.

se consiguen vuelos desde Ida y vuelta: los tiquetes para cubrir ambos trayectos parten desde los $2.900.000 pesos colombianos.

Tercer partido: Miami

El traslado a Estados Unidos para el cierre de la fase de grupos en Miami (27 de junio) muestra una dinámica de precios diferente:

Publicidad

Ida y vuelta: el costo para viajar a Miami se cotiza actualmente desde los $3.100.000 pesos colombianos.

el costo para viajar a Miami se cotiza actualmente desde los Solo ida: las opciones para un solo trayecto varían considerablemente, encontrándose entre $1.200.000 y $1.800.000 de pesos colombianos.

Los hinchas deberán sumar a estos costos los gastos de hospedaje, transporte interno, entradas a los estadios y viáticos para cada una de las tres ciudades. Lo que es claro es que el sueño de acompañar a la Selección en su camino mundialista ya tiene un mapa y un presupuesto inicial.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO