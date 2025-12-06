Mundial 2026: ¿cuánto cuesta viajar para ver los partidos de Colombia en México y Estados Unidos?

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La emoción del Mundial 2026 ya se siente en el aire, especialmente después de que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) revelara el calendario completo para el torneo que se jugará en junio y julio. La Selección Colombia, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo y con sus principales estrellas como Luis Díaz y James Rodríguez, ya conoce las fechas y los escenarios donde disputará sus tres encuentros de la fase de grupos.
El evento, que tuvo lugar durante la mañana del pasado sábado 6 de diciembre, confirmó el camino de la 'Tricolor', desatando de inmediato la fiebre de los hinchas colombianos que ya hacen cuentas para acompañar al equipo en esta travesía continental.
Colombia quedó ubicada en el Grupo K y su recorrido comenzará en México, para luego trasladarse a otro punto mexicano y finalizar la fase inicial en Estados Unidos, más exactamente en la ciudad de Miami.
Para los aficionados que desde ya planean seguir a la Selección, el gasto más significativo después de la boletería es el transporte aéreo. Consultando precios actuales (sujetos a cambios y disponibilidad), la inversión desde Bogotá para las fechas cercanas a los partidos se proyecta de la siguiente manera:
Para el debut del 17 de junio, los vuelos desde el Aeropuerto El Dorado (Bogotá) hacia la capital mexicana presentan costos variados, pero ya se pueden encontrar ofertas atractivas:
Publicidad
Para el encuentro del 23 de junio en Guadalajara, los precios son ligeramente superiores en el viaje redondo:
El traslado a Estados Unidos para el cierre de la fase de grupos en Miami (27 de junio) muestra una dinámica de precios diferente:
Publicidad
Los hinchas deberán sumar a estos costos los gastos de hospedaje, transporte interno, entradas a los estadios y viáticos para cada una de las tres ciudades. Lo que es claro es que el sueño de acompañar a la Selección en su camino mundialista ya tiene un mapa y un presupuesto inicial.
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO