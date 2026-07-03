Anuncian programa de Mincomercio e Icontec para capacitar gratis a más de 1.100 MiPymes

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en alianza con Icontec, anunció el lanzamiento del programa ‘Conectar para crecer’, una iniciativa nacional diseñada para capacitar de forma gratuita a más de 1.100 micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

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La cartera destacó la importancia de las MiPymes dentro de la economía nacional. Según el comunicado del ministerio, este segmento representa el 99,5% del universo empresarial formal en Colombia, aporta cerca del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera el 79% del empleo total del país. Ante este panorama, el programa busca proporcionar herramientas técnicas que permitan a estas organizaciones consolidar su presencia en las redes productivas.



Detalles del programa Conectar para crecer

La estructura del programa contempla tres pilares fundamentales de intervención:



Capacitación técnica: Ciclos de 22 horas de formación certificada con un enfoque práctico.

Ciclos de 22 horas de formación certificada con un enfoque práctico. Asesoría especializada: Hasta 45 horas de acompañamiento técnico durante un periodo de cuatro meses.

Hasta 45 horas de acompañamiento técnico durante un periodo de cuatro meses. Intervención profunda: Un grupo seleccionado de 190 empresas recibirá asistencia técnica para elevar sus estándares de desempeño y facilitar encadenamientos productivos.

El programa impactará a 9 sectores clave, entre los que se destacan la agroindustria, la manufactura, la tecnología y la construcción. La implementación se realizará mediante una metodología híbrida que combina sesiones virtuales y presenciales, adaptándose a las necesidades de las empresas participantes a nivel nacional.

Juanita Valdivieso, gerente de Alianzas y Proyectos Estratégicos para Icontec, destacó que el objetivo central es habilitar las herramientas necesarias para transformar el tejido empresarial. “Esta es una apuesta por fortalecer el tejido empresarial colombiano. Lo que buscamos, en esencia, es habilitar las herramientas técnicas adecuadas para impactar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas”, afirmó Valdivieso.



Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional busca asegurar que las MiPymes dejen de ser vistas solo como una parte del sistema y se consoliden como su principal motor de crecimiento y desarrollo económico.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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