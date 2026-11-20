Los jugadores de los juegos de suerte y azar en Colombia consultan los resultados oficiales de Chontico Día correspondientes al sorteo de este viernes 20 de noviembre de 2026. Conozca la combinación ganadora de la jornada y las recomendaciones clave para reclamar el premio.



El sorteo de Chontico Día se lleva a cabo diariamente, manteniendo a miles de apostadores en el Valle del Cauca y el resto del territorio nacional atentos a la balotera oficial. Este juego de chance permite a los participantes elegir una combinación de cuatro cifras con la posibilidad de multiplicar el valor de su apuesta según la modalidad seleccionada al momento de adquirir el tiquete en los puntos autorizados.



¿Qué número cayó en Chontico Día hoy, 20 de noviembre?

De acuerdo con la transmisión oficial del sorteo de este viernes, la combinación principal que entrega el premio mayor en la jornada diurna es la siguiente:



Números ganadores: Pendiente

Pendiente La “Quinta” cifra: Pendiente

Es fundamental que los apostadores verifiquen cuidadosamente cada uno de los dígitos impresos en su formulario o comprobante electrónico frente al reporte oficial emitido por la entidad operadora antes de desechar cualquier colilla.

¿Cómo reclamar los premios de Chontico Día?

En caso de resultar ganador en el sorteo de Chontico Día, el usuario debe seguir un protocolo establecido por los operadores autorizados para garantizar una entrega segura y transparente del dinero:



Presentar el tiquete original: Es requisito indispensable entregar el colilla física en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras ni daños que impidan leer el código de barras, el número apostado y la fecha del sorteo. Si la apuesta se realizó a través de canales digitales autorizados, se debe seguir el procedimiento de validación en la plataforma correspondiente.

Es requisito indispensable entregar el colilla física en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras ni daños que impidan leer el código de barras, el número apostado y la fecha del sorteo. Si la apuesta se realizó a través de canales digitales autorizados, se debe seguir el procedimiento de validación en la plataforma correspondiente. Documento de identidad: El ganador debe presentar su cédula de ciudadanía original vigente (o cédula de extranjería, según corresponda) junto con una fotocopia legible de la misma.

El ganador debe presentar su cédula de ciudadanía original vigente (o cédula de extranjería, según corresponda) junto con una fotocopia legible de la misma. Montos menores: Los premios de menor cuantía suelen pagarse directamente en los puntos de venta autorizados de la red comercial, presentando únicamente el tiquete ganador y el documento de identificación.

Los premios de menor cuantía suelen pagarse directamente en los puntos de venta autorizados de la red comercial, presentando únicamente el tiquete ganador y el documento de identificación. Premios de mayor cuantía: Cuando el valor ganado supera los topes establecidos para pago inmediato en punto de venta, el apostador debe acudir a las oficinas principales del operador o a las entidades financieras aliadas para realizar el trámite de verificación y transferencia bancaria.

Retenciones de ley y cobro de ganancias ocasionales

Los ganadores de chances y loterías en Colombia deben tener presente la normativa tributaria vigente al momento de hacer efectivo su premio. De acuerdo con el Estatuto Tributario nacional, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar están sujetos al impuesto por ganancias ocasionales.

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Esta retención en la fuente aplica únicamente cuando el valor bruto del premio supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) establecidas para el año fiscal en curso. En dichos casos, el operador autorizado realiza el descuento correspondiente al 20 % sobre el valor del premio antes de efectuar el desembolso al beneficiario. Adicionalmente, dependiendo del monto y el medio de pago, pueden aplicar los descuentos bancarios de ley como el gravamen a los movimientos financieros (4x1000).



Importancia de jugar legal y consultar con Coljuegos

Las autoridades del sector reiteran el llamado a los ciudadanos para que realicen sus apuestas exclusivamente en puntos de venta físicos y plataformas virtuales debidamente autorizados. Jugar de manera legal garantiza que el apostador cuente con el respaldo financiero necesario para recibir el pago íntegro y oportuno de sus premios, evitando estafas o fraudes.



Asimismo, los recursos recaudados a través de los operadores legales de chance y lotería son transferidos directamente al sistema de salud pública de los departamentos y municipios del país. Los usuarios pueden verificar la legalidad de cualquier operador o plataforma de apuestas ingresando al portal oficial de Coljuegos, la entidad encargada de regular, vigilar y controlar los juegos de suerte y azar en Colombia.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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