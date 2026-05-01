Lotería del Quindío suspendió temporalmente sus sorteos y esta fue la razón

Este jueves, 30 de abril de 2026, no jugó el sorteo correspondiente a la Lotería del Quindío debido a una "suspensión voluntaria del cronograma de sorteos ordinarios". Así lo informó Coljuegos a través de un comunicado. La empresa encargada de la Lotería del Quindío también se pronunció en sus redes sociales.



"El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar informa que, mediante el Acuerdo 008 del 30 de abril de 2026, la junta directiva de la Lotería del Quindío autorizó la suspensión voluntaria del cronograma de sorteos ordinarios, incluido el sorteo 3012, previsto para realizarse el 30 de abril de 2026", se puede leer en el comunicado de Coljuegos.



¿Por qué la Lotería del Quindío suspendió temporalmente sus sorteos?

De acuerdo con la comunicación remitida por el gerente de la Lotería del Quindío, Ricardo Emilio Muñoz Arbeláez, "la anterior decisión obedece a la necesidad de adelantar procesos internos de carácter administrativo y financiero orientados a la regularización integral de la operación de la entidad, con el propósito de garantizar el cumplimiento pleno de las condiciones técnicas, financieras y operativas exigidas por el marco normativo vigente".

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"Desde la Lotería se explican los motivos que llevaron a esta decisión, y se anuncian gestiones financieras y logísticas para retomar los sorteos bajo las condiciones de responsabilidad institucional que exigen los juegos de suerte y azar", informó la Lotería del Quindío.

Sobre cuándo se retomarán los sorteos, el secretario técnico del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, Roberto Conde Romero, dijo que “la Secretaría Técnica del CNJSA realizará el seguimiento correspondiente para garantizar el adecuado funcionamiento de la operación y la protección de los apostadores".



El comunicado concluye diciendo que "el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar acompañará el proceso de regularización adelantado por la Lotería del Quindío y, una vez se verifique el cumplimiento de las condiciones técnicas y financieras exigidas por la normativa vigente, procederá a evaluar la reactivación de los sorteos ordinarios".



¿Qué pasará con las personas que compraron el billete de la Lotería del Quindío el 30 de abril?

"Las personas que adquirieron el billete de lotería correspondiente al sorteo N.º 3012 deberán acercarse a su distribuidor autorizado para solicitar la devolución del dinero, conforme a los procedimientos establecidos"; concluyó la empresa encargada del juego de azar.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL