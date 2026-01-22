En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ARANCELES ECUADOR
TORMENTA SOLAR
GROENLANDIA
METRO DE BOGOTÁ
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Colombia aplicará un arancel del 30% a un grupo de productos provenientes de Ecuador

Colombia aplicará un arancel del 30% a un grupo de productos provenientes de Ecuador

La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, señaló que el país cuenta con instrumentos legítimos para restablecer el equilibrio de las condiciones de intercambio y proteger su aparato productivo.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 22 de ene, 2026
Comparta en:
Un gravamen del 30% a productos de Ecuador.jpg
Un gravamen del 30% a productos de Ecuador.
Suministrada

El Gobierno nacional anunció que aplicará un gravamen del 30% a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, con la posibilidad de extender la medida a un grupo más amplio. Esto como respuesta, según se lee en un comunicado, "a la alteración de las condiciones del comercio bilateral generada por la decisión unilateral adoptada por ese país de imponer un arancel del 30% a productos colombianos a partir del mes de febrero".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Noticia en desarrollo.

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ecuador

Publicidad

Publicidad

Publicidad