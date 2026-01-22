Colombia aplicará un arancel del 30% a un grupo de productos provenientes de Ecuador

El Gobierno nacional anunció que aplicará un gravamen del 30% a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, con la posibilidad de extender la medida a un grupo más amplio. Esto como respuesta, según se lee en un comunicado, "a la alteración de las condiciones del comercio bilateral generada por la decisión unilateral adoptada por ese país de imponer un arancel del 30% a productos colombianos a partir del mes de febrero".

Noticia en desarrollo.

