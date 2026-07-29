Resultados de la Lotería del Valle hoy, miércoles 29 de julio de 2026: números ganadores

La Lotería del Valle realiza este miércoles 29 de julio de 2026 una nueva edición de su sorteo ordinario, en el que se conoce el número favorecido con el premio mayor, así como la serie correspondiente y las demás categorías incluidas dentro del plan oficial de premios.

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Como ocurre en cada jornada, el proceso se desarrolla bajo supervisión de las autoridades y los organismos de control encargados de garantizar la transparencia del sorteo.

Resultados de la Lotería del Valle del 29 de julio de 2026

Luego de concluir el sorteo correspondiente a este miércoles, estos son los resultados oficiales:



Premio mayor: [Número por definir]

[Número por definir] Serie: [Serie por definir]

¿Cuándo juega la Lotería del Valle y dónde consultar los resultados?

La Lotería del Valle realiza su sorteo ordinario todos los miércoles a partir de las 10:30 de la noche. Si la fecha coincide con un día festivo nacional, la programación puede modificarse de acuerdo con las disposiciones de la entidad organizadora.



La transmisión oficial se emite por el canal regional Telepacífico y también puede seguirse mediante las plataformas digitales habilitadas por la Lotería del Valle. Una vez termina el sorteo, los resultados quedan disponibles en los canales oficiales para facilitar la consulta del número ganador, la serie y el resto del plan de premios.



¿Cómo funciona este sorteo?

La mecánica de la Lotería del Valle consiste en participar con un número de cuatro cifras, comprendido entre el 0000 y el 9999, acompañado por una serie de tres dígitos.

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Las personas interesadas pueden adquirir un billete completo o una fracción, ambas autorizadas para participar en el sorteo. Los billetes se comercializan a través de loteros, distribuidores autorizados, la red Gane y otros canales oficiales habilitados para su venta.

Plan de premios de la Lotería del Valle

El plan de premios contempla una bolsa que supera los $22.000 millones de pesos, encabezada por un premio mayor de $9.000 millones de pesos. Además, incluye las siguientes categorías de premios:



Un seco de $500 millones.

Dos secos de $100 millones.

Tres secos de $60 millones.

Un seco de $40 millones.

Veinticinco secos de $30 millones cada uno.

¿Cómo reclamar un premio?

Si el número y la serie del billete coinciden con alguno de los resultados oficiales, el primer paso consiste en conservar el documento original en perfecto estado, ya que constituye el único soporte válido para iniciar el trámite de reclamación.

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Los premios de menor cuantía generalmente pueden cobrarse a través del distribuidor autorizado o del lotero donde fue adquirido el billete. En el caso de premios de mayor valor, el trámite debe realizarse directamente ante la Beneficencia del Valle del Cauca, cumpliendo con los requisitos establecidos por la entidad.

Para efectuar el cobro normalmente se solicita el billete original, una copia del documento de identidad y una certificación bancaria cuando corresponda. Además, los premios están sujetos a las retenciones por ganancias ocasionales previstas en la legislación colombiana.

Las autoridades también recuerdan que el plazo para reclamar un premio es de 12 meses contados a partir de la fecha del sorteo. Antes de iniciar cualquier trámite, recomiendan verificar los resultados únicamente mediante los canales oficiales y revisar que el número y la serie del billete coincidan exactamente con la información publicada.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co