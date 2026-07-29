Resultados Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto: último sorteo del 29 de julio de 2026

La noche de este miércoles 29 de julio de 2026 reúne una nueva jornada de sorteos de algunas de las principales loterías y juegos de azar del país. La Lotería de Manizales, la Lotería del Valle, la Lotería del Meta y Baloto, junto con su modalidad Revancha, realizan sus respectivas extracciones, en las que se conocen las combinaciones favorecidas con los premios mayores y las demás categorías de premiación.

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Además de representar una de las principales modalidades de juegos de suerte y azar en Colombia, estas loterías y Baloto generan recursos que son destinados al financiamiento del sistema de salud y otros programas sociales, de acuerdo con la normativa vigente.

Resultados de la Lotería de Manizales

Número ganador: 9219

9219 Serie: 322

Lotería del Valle

Número ganador: 0915

0915 Serie: 071

Resultados de la Lotería del Meta

Número ganador: 8846

8846 Serie: 084

Resultados de Baloto y Revancha

Baloto



Números: 38 - 25 - 24 - 40 - 43

38 - 25 - 24 - 40 - 43 Superbalota: 07

Revancha



Números: 07 - 11 - 01 - 26 -27

07 - 11 - 01 - 26 -27 Superbalota: 11

Los resultados oficiales son divulgados una vez finaliza el sorteo.



¿Cómo reclamar un premio?

En caso de que el número, la serie o la combinación registrada coincidan con los resultados oficiales, es indispensable conservar el billete o comprobante original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para iniciar el proceso de reclamación.

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En las loterías tradicionales, los premios de menor cuantía generalmente pueden cobrarse en distribuidores autorizados, mientras que los premios de mayor valor deben tramitarse directamente con la entidad organizadora. En el caso de Baloto, el procedimiento depende del monto obtenido y de las condiciones establecidas por el operador.

Los premios que superen los topes establecidos por la legislación colombiana están sujetos a las retenciones tributarias correspondientes por concepto de ganancias ocasionales. Asimismo, las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente mediante los canales oficiales y evitar compartir fotografías completas de los billetes o comprobantes para prevenir posibles fraudes.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co

