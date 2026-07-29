Resultados de Sinuano Noche último sorteo del 29 de julio de 2026: números ganadores

El Sinuano Noche realiza este miércoles 29 de julio de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, una modalidad de chance que se juega todos los días del año en Colombia. Una vez concluye la extracción oficial, el operador publica el número ganador y la quinta cifra para que quienes registraron una jugada puedan verificar si la combinación coincide con la información consignada en su comprobante.

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La transmisión del sorteo se desarrolla en vivo a través de los canales autorizados, donde también se divulgan los resultados oficiales minutos después de finalizar el proceso. La extracción se lleva a cabo bajo los procedimientos establecidos para este tipo de juegos, con el fin de garantizar la transparencia y la correcta publicación de la combinación ganadora.



Resultados de Sinuano Noche del 29 de julio de 2026

Una vez concluya la jornada de este martes, estos serán los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: 7302

7302 Quinta cifra: 3

¿Cómo funciona Sinuano Noche?

Sinuano Noche hace parte de las apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe elegir una combinación de cuatro cifras comprendidas entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas.

Durante el sorteo se extrae un número ganador de cuatro cifras y una quinta balota complementaria, utilizada en determinadas modalidades de juego. El premio principal corresponde al acierto exacto de las cuatro cifras en el mismo orden en que son anunciadas durante la extracción oficial.



Los resultados son publicados inmediatamente después de finalizar el sorteo, permitiendo consultar de forma rápida la combinación correspondiente a la jornada.



Modalidades de juego

Sinuano Noche ofrece diferentes opciones de participación, de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta realizada.

Las principales modalidades son:



Cuatro cifras directo (superpleno)

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o "pata".

Una cifra o "uña".

Quinta balota, disponible para las modalidades que contemplan esta opción.

Cada modalidad cuenta con condiciones específicas para la liquidación de premios, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente la información registrada en el comprobante antes de verificar los resultados.



Valor de las apuestas y cómo reclamar un premio

El valor mínimo para participar en Sinuano Noche es de $500, mientras que la apuesta máxima permitida es de $25.000, de acuerdo con las condiciones del operador.



Si la combinación registrada resulta favorecida, será indispensable conservar el comprobante original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para iniciar el proceso de reclamación.

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Para premios inferiores a 48 UVT, normalmente se solicita el tiquete original, el documento de identidad vigente y una copia de la cédula. Cuando el premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, también debe diligenciarse el formulario SIPLAFT.

En premios superiores a 182 UVT, además de los documentos básicos, será necesario presentar una certificación bancaria vigente para que el pago pueda realizarse mediante transferencia electrónica, conforme a los procedimientos establecidos por el operador.



Recomendaciones al verificar los resultados

Las autoridades aconsejan consultar el número ganador únicamente a través de los canales oficiales y revisar cuidadosamente tanto las cuatro cifras como la quinta balota antes de iniciar cualquier trámite.

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Asimismo, recomiendan proteger el comprobante de la humedad, las tachaduras o cualquier tipo de alteración y evitar compartir fotografías completas del documento en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Estas medidas ayudan a preservar la validez del tiquete y facilitan el proceso de reclamación en caso de que la jugada resulte favorecida.

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