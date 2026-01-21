Presidente Petro dice que responderá a aranceles de Ecuador "de acuerdo a principio de reciprocidad"

En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió al anuncio de su homologo ecuatoriano Daniel Noboa sobre imponer a partir del primero de febrero un arancel del 30 % a los productos colombianos importados ese país. La medida se informo debido a una supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" por parte del gobierno colombiano con respecto a la lucha contra el narotráfico.

"Responderemos a las palabras expresadas hoy por el presidente Novoa de acuerdo a los principios de reciprocidad. Estaba a punto de realizarse una reunión biletaral de gabinetes, entre Colombia y Ecuador, países que fueron de la Gran Colombia, ojalá se realice", escribió Petro.

Añadió que "la colaboración con las fuerzas militares con Ecuador es estrecha" y resaltó algunos logros de su gobierno en cuanto al narcotráfico que afecta a ambos países: "Nosotros ya hemos entregado grandes capos de bandas y mafias capturados en nuestro país y regresados al EcuadorSé que hay una expansión de la violencia y las bandas había Ecuador y que entre las bandas se encontró, por ejemplo a Oscar Alcántara, alias 'el mosco', que el gobierno ecuatoriano logró capturar y que está sindicado de participar en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, esperamos se nos entregue".



También propuso adelantar un "plan de detención de insumos de fentanilo en todo el pacífico americano", y se refirió a la ayuda que le otorgó el gobierno colombiano a Ecuador en 2024, cuando tuvo una crisis de energía eléctrica por los bajos niveles de los embalses. "Espero que el Ecuador haya agradecido, el que cuando se nos necesitó, acudimos solidarios con la energía", sentenció, y añadió: "La articulación de todo el sistema eléctrico americano es clave para que todos los países de las tres américas, desde Alaska y Canadá hasta la Patagonia, tengan matrices de generación eléctrica limpia".



Cabe resaltar que sobre este tema se había pronunciado ya el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien escribió: "Mantuvimos la venta de energía a Ecuador cuando su sistema más lo necesitó, exportando incluso en muchas ocasiones más de 450 MW de manera sostenida (90% de capacidad que posee la infraestructura de exportación), incluso cuando nuestro sistema estaba pasando por la situación hidrológica de sequía más crítica de toda su historia debido a los efectos del cambio climático. Aun así, mantuvimos las exportaciones y el abastecimiento de los hogares colombianos".



Esto se sabe sobre los aranceles impuestos por Ecuador

Noboa indicó que desde su gobierno han "hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna".

Es por eso que reiteró que esta medida se mantendrá "hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume". Por otro lado, el gobierno ecuatoriano enfatizó que "la tasa es exigible a las operaciones de importación que generen obligación tributaria aduanera, y deberá ser considerada por los importadores en los procesos de nacionalización de mercancías de origen colombiano".

Ahora bien, horas después su gobierno aclaró que hay algunos productos que estarán exentos de los aranceles: "La decisión contempla excepciones específicas, entre ellas donaciones, efectos personales y ayudas técnicas; así como la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos. Y será aplicada a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), conforme a la normativa vigente".