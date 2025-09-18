En vivo
ECONOMÍA  / Cómo abrir un CDT en Colombia con solo $50 mil: estas son las tasas de rentabilidad

Cómo abrir un CDT en Colombia con solo $50 mil: estas son las tasas de rentabilidad

Esta opción es una alternativa de bajo riesgo para quienes buscan rentabilidad en sus ahorros. Actualmente, algunos bancos y compañías de financiamiento permiten abrir un CDT desde $50.000.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 18 de sept, 2025
CDT
Para poder abrir un CDT, necesita tener una cuenta de ahorros o corriente con la entidad financiera que haya escogido. -
FOTO: tomada de freepik & Shutterstock

