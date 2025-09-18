Cómo abrir un CDT en Colombia con solo $50 mil: estas son las tasas de rentabilidad

En el sistema financiero colombiano, el Certificado de Depósito a Término (CDT) se ha mantenido como uno de los productos de ahorro más estables para quienes desean obtener rendimientos sin exponerse a altos niveles de riesgo. La figura es sencilla: el cliente entrega una suma de dinero a una entidad bancaria o financiera, la cual se compromete a devolverlo en una fecha determinada junto con los intereses generados.

La clave de un CDT está en no retirar los recursos antes de la fecha pactada, ya que esa condición es la que asegura la ganancia. Actualmente, algunos bancos y compañías de financiamiento permiten abrir un CDT desde $50.000, lo que facilita que personas con capacidad de ahorro reducida también accedan a este instrumento, esto se debe en gran parte a la aparición de entidades digitales y la competencia entre bancos que ha reducido las barreras de entrada.

Por ejemplo, una persona que no logra guardar grandes montos cada mes puede destinar $50.000 a un CDT, renovarlo de forma automática al vencimiento y, con el tiempo, acumular un capital mayor. La diferencia frente a una cuenta de ahorros tradicional radica en que en el CDT el dinero queda inmovilizado hasta el plazo acordado, lo que reduce la tentación de gastarlo.



Así puede abrir un CDT en Colombia con solo $50 mil

Uno de los puntos que los ahorradores deben tener en cuenta antes de abrir un CDT es la tasa de interés ofrecida. No todas las entidades financieras manejan las mismas condiciones y, por lo tanto, la rentabilidad final depende de la comparación que cada cliente realice. En el caso de Nu, un neobanco que opera en Colombia bajo la figura de compañía de financiamiento, la oferta actual para sus CDT es la siguiente:



60 días: 9,90 % E.A.

90 días: 9,50 % E.A.

120 días: 9,50 % E.A.

540 días: 9,70 % E.A.

Con estas cifras, un ahorrador que deposite 50.000 pesos a 60 días recibiría un total de $50.750,67 al vencimiento. El rendimiento bruto sería de $781,95, pero a este se le descuenta la retención en la fuente, que en el ejemplo equivale a $31,28. Aunque el monto es pequeño, sirve para ilustrar cómo incluso con sumas mínimas se puede empezar a generar ingresos pasivos.



Paso a paso para abrir un CDT en Nu desde $50 mil

El procedimiento es rápido y, en el caso de entidades digitales, no requiere desplazamientos físicos. Así funciona en Nu:



Debe tener activa una Cuenta Nu , que funciona como cuenta de ahorros.

, que funciona como cuenta de ahorros. Y contar con una de las llamadas "Cajitas" , que son espacios dentro de la cuenta para organizar el dinero.

, que son espacios dentro de la cuenta para organizar el dinero. Verifique que en la Cajita seleccionada haya al menos $50.000 disponibles.

Seleccione la opción "Invertir en CDT" dentro de la aplicación.

dentro de la aplicación. Indique el monto y el plazo deseado.

Lea y acepta los términos y condiciones.

Confirme la transacción con el PIN personal.

Una vez completado el proceso, el CDT queda activo y el usuario recibe una notificación de confirmación por correo electrónico.



Cajitas de ahorro o CDT en Nu: ¿qué conviene más?

En plataformas como Nu existe la posibilidad de mantener el dinero en "Cajitas de ahorro", donde se genera un interés menor pero con disponibilidad inmediata. La elección entre esta modalidad y el CDT depende de la necesidad de liquidez del usuario.



Si el dinero puede permanecer quieto durante varios meses, el CDT resulta más rentable.

Si existe la posibilidad de necesitarlo en el corto plazo, las Cajitas o una cuenta de ahorro convencional son opciones más flexibles.

Simulador de CDT Nu: ¿cómo funciona?

El simulador de CDT de Nu es una herramienta útil para calcular los rendimientos de su inversión. Para utilizarlo, siga estos sencillos pasos:



Acceda a la página de Nu Colombia – CDT Nu.

Desplácese hasta el final de la página y encontrará la sección titulada 'Proyecta el crecimiento estimado de tu inversión'.

Ingrese el monto deseado y seleccione el plazo de la inversión (ya sea a 90 o 120 días).

Obtenga el valor final que recibirá en su Cajita, proporcionado por Nu.

Factores a considerar al invertir en un CDT de Nu

Tasa de interés

La tasa de interés es uno de los factores más importantes a considerar al invertir en un CDT. Nu ofrece tasas competitivas que varían según el plazo de la inversión. Es fundamental comparar estas con las ofrecidas por otras entidades financieras para asegurarte de obtener el mejor rendimiento posible.



Plazo de la inversión

El plazo de la inversión también juega un papel crucial en la determinación de tus rendimientos. Los CDT a corto plazo, como los de 7 o 28 días, pueden ofrecer tasas atractivas, pero los CDT a más largo plazo, como los de 90 o 120 días (que es lo que ofrece Nu), suelen proporcionar rendimientos más altos. Debe evaluar sus necesidades financieras y decidir el plazo que mejor se adapte a sus objetivos.



Seguridad y confiabilidad

Nu es una entidad financiera reconocida y confiable, lo que garantiza la seguridad de su inversión. Además, los CDT están bajo riesgo y respaldados por el Seguro de Depósito Fogafín ofreciendo rendimientos predecibles.



