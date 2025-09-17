¿Cuánto paga un CDT de Bancolombia por ahorrar $5 millones? El mejor plazo para septiembre 2025

Este 2025, los Certificados de Depósito a Término (CDT) siguen siendo una de las herramientas preferidas para quienes buscan invertir sin correr riesgos. Este producto es ofrecido por diferentes entidades bancarias, como Davivienda, Scotiabank Colpatria, Nu, Banco de Bogotá, Bancolombia, entre otros. Noticias Caracol le explica cuánto obtendría de ganancias si decide ahorrar 5 millones de pesos en un CDT de Bancolombia.

Antes de conocer los tipos de CDT que ofrece Bancolombia, cuáles son las tasas de interés y cuánto le pagaría este banco por invertir esta cantidad, es necesario conocer qué es un CDT y cómo funciona. Un Certificado de Depósito a Término es un instrumento financiero mediante el cual una persona deposita una suma de dinero en una entidad bancaria por un tiempo determinado. A cambio, el banco paga intereses sobre ese capital, los cuales se pactan desde el inicio y se mantienen fijos durante todo el plazo. Al finalizar el periodo, el cliente recibe el monto invertido más los intereses generados.

Este producto es ideal para quienes buscan estabilidad, ya que no está sujeto a la volatilidad del mercado. Además, está respaldado por el seguro de depósitos de Fogafín, que protege hasta $50 millones por titular en caso de insolvencia bancaria.



CDT que ofrece Bancolombia

Bancolombia cuenta con varias modalidades de CDT, cada una con características particulares:



CDT físico: se constituye en oficinas bancarias. El cliente recibe un documento impreso que certifica la inversión. No permite cancelación anticipada.

se constituye en oficinas bancarias. El cliente recibe un documento impreso que certifica la inversión. No permite cancelación anticipada. CDT desmaterializado: similar al físico, pero sin documento en papel. Toda la información queda registrada digitalmente.

similar al físico, pero sin documento en papel. Toda la información queda registrada digitalmente. Inversión Virtual: no es precisamente un CDT, o al menos Bancolombia no lo llama así, pero cumple las mismas funciones que un CDT. Se contrata desde la Sucursal Virtual o la aplicación móvil. No requiere desplazamiento ni firma física. Suele ofrecer tasas más altas.

no es precisamente un CDT, o al menos Bancolombia no lo llama así, pero cumple las mismas funciones que un CDT. Se contrata desde la Sucursal Virtual o la aplicación móvil. No requiere desplazamiento ni firma física. CDT en moneda extranjera: disponible en dólares o euros a través de filiales en Panamá, Puerto Rico e Islas Caimán. La rentabilidad depende del tipo de tasa (fija o variable).

Tasas para CDT Bancolombia septiembre 2025

Las tasas efectivas anuales (E.A.) para los CDT en septiembre de 2025 varían según el tipo de producto y el plazo elegido. Le explicamos mejor con las siguientes tablas, en el caso de CDT físico e Inversión Virtual Bancolombia:



CDT físico

Monto Invertido 30 días* 60 días 90 días 120 días 180 días 240 días 360 días > 540 días $1.000.000 hasta $9.999.999 0,10% 0,15% 6,80% 7,35% 7,60% 7,60% 7,50% 7,35% $10.000.000 hasta $49.999.999 0,10% 0,15% 7,90% 8,05% 8,25% 8,20% 8,10% 7,90% $50.000.000 hasta $199.999.999 0,10% 0,15% 7,95% 8,10% 8,30% 8,25% 8,15% 7,95% $200.000.000 hasta $499.999.999 0,10% 0,15% 8,00% 8,15% 8,35% 8,30% 8,20% 8,00% $500.000.000 hasta $5.000.000.000 0,10% 0,15% 8,05% 8,20% 8,40% 8,35% 8,25% 8,05%

Inversión Virtual Bancolombia

Monto / Plazo 30-59 días 60-89 días 90-119 días 120-149 días 150-179 días 180-239 días 240-359 días 360-539 días 540-719 días 720-1079 días 1080-1439 días 1440-1799 días $500.000 hasta $4.999.999 8.25% 8.35% 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 8.85% 8.85% 8.40% 7.80% 7.80% 7.80% $5.000.000 hasta $19.999.999 8.25% 8.35% 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 8.85% 8.85% 8.50% 7.85% 7.85% 7.85% $20.000.000 hasta $49.999.999 8.35% 8.45% 8.65% 8.75% 8.95% 9.05% 8.95% 8.95% 8.60% 7.90% 7.90% 7.90% $50.000.000 hasta $199.999.999 8.45% 8.55% 8.75% 8.85% 9.05% 9.10% 9.00% 9.00% 8.70% 7.95% 7.95% 7.95% $200.000.000 hasta $499.999.999 8.45% 8.55% 8.75% 8.85% 9.05% 9.10% 9.00% 9.00% 8.70% 7.95% 7.95% 7.95% $500.000.000 hasta $999.999.999 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 9.15% 9.20% 9.10% 9.10% 8.80% 8.00% 8.00% 8.00% $1.000.000.000 hasta $4.999.999.999 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 9.15% 9.20% 9.10% 9.10% 8.80% 8.00% 8.00% 8.00% Mayor a $5.000.000.000 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 9.15% 9.20% 9.10% 9.10% 8.80% 8.00% 8.00% 8.00%

¿Cuánto paga un CDT de Bancolombia por invertir $5 millones?

Esto es lo que el banco le pagaría si decide invertir a plazos de 120, 240, 360, 540 y 720 días en un CDT físico y en Inversión Virtual Bancolombia. Tenga en cuenta que en el CDT físico el plazo máximo permitido para invertir es 540 días:



CDT físico

Plazo: 120 días

Tasa efectiva anual: 7.15%

Total más ganancias: $5.111.766,86

Plazo: 240 días

Tasa efectiva anual: 7.45%

Total más ganancias: $5.235.533,82

Plazo: 360 días

Tasa efectiva anual: 5.35%

Total más ganancias: $5.352.800,00

Plazo: 540 días

Tasa efectiva anual: 7.35%

Total más ganancias: $5.538.808,10

Inversión Virtual Bancolombia

Plazo: 120 días

Tasa efectiva anual: 8.45%

Total más ganancias: $5.137.050

Plazo: 240 días

Tasa efectiva anual: 8.7%

Total más ganancias: $5.285.935

Plazo: 360 días

Tasa efectiva anual: 8.7%

Total más ganancias: $5.435.000

Plazo: 540 días

Tasa efectiva anual: 8.5%

Total más ganancias: $5.650.850

Plazo: 720 días

Tasa efectiva anual: 7.85%

Total más ganancias: $5.815.800

¿Cuál es el mejor plazo para septiembre de 2025?

Elegir el mejor plazo depende de los objetivos del inversionista. Sin embargo, en términos de rentabilidad, Inversión Virtual Bancolombia a 720 días se presenta como la opción más atractiva, con una tasa del 7.85% E.A. y una ganancia estimada cercana a los $815.000 sobre una inversión de $5 millones. Este rendimiento supera ampliamente al de los CDT físicos, que ofrecen tasas entre el 7.15% y el 7.45% E.A., lo que representa una diferencia en favor de Inversión Virtual Bancolombia. Además, Inversión Virtual permite realizar la inversión desde casa, sin trámites presenciales, lo que lo convierte en una opción eficiente y segura para quienes valoran la comodidad y la tecnología.



¿Cómo abrir un CDT en Bancolombia?

Para constituir un Certificado de Depósito a Término (CDT) en modalidad física, es necesario acudir personalmente a una de las sucursales de Bancolombia, presentando la documentación correspondiente según el tipo de titular.



Persona natural

Cédula de ciudadanía original.

En caso de ser extranjero, se debe presentar la cédula de extranjería vigente.

Si el titular es menor de edad, se deben consultar los requisitos específicos establecidos para este grupo.

Persona jurídica

Cédula de ciudadanía o extranjería original del representante legal.

Certificado original de existencia y representación legal, con fecha de expedición no mayor a 90 días hábiles. Este documento debe indicar que no existen restricciones para realizar actos jurídicos.



Persona autorizada

Cédula de ciudadanía original o cédula de extranjería vigente.

Poder otorgado por el titular del CDT, debidamente autenticado ante notario público, con reconocimiento de contenido y sello de autenticación de firma. Este poder debe tener una vigencia máxima de 180 días.

Inversión Virtual

Además de la modalidad física, Bancolombia ofrece la posibilidad de abrir un CDT a través de canales digitales. Esta opción está disponible mediante la Sucursal Virtual Personas o la aplicación móvil Mi Bancolombia, lo que permite realizar el proceso de forma ágil, segura y sin necesidad de desplazamientos.



¿Qué pasa si quiero retirar mi CDT antes del vencimiento?

Retirar un CDT antes del vencimiento pactado con Bancolombia no es una operación sencilla ni libre de consecuencias. Este tipo de producto está diseñado para mantenerse activo durante el plazo acordado, y su cancelación anticipada puede implicar penalidades significativas.



En primer lugar, es importante entender que el CDT es un contrato entre el cliente y la entidad financiera. Por lo tanto, su redención anticipada no está garantizada y depende de las políticas internas del banco. En la mayoría de los casos, Bancolombia no permite el retiro anticipado de CDTs físicos o digitales, salvo en situaciones excepcionales como fallecimiento del titular, calamidad médica o fuerza mayor, las cuales deben ser debidamente justificadas y evaluadas por la entidad. Cuando se autoriza el retiro anticipado, el cliente puede enfrentar varias consecuencias:



Pérdida de rentabilidad: el banco puede no pagar los intereses generados hasta la fecha o aplicar una penalización significativa sobre ellos.

Descuentos tributarios: se aplican retenciones como el 4x1000 y la retención en la fuente sobre los intereses, lo que reduce el monto final recibido.

Comisiones administrativas: en algunos casos, se descuentan valores adicionales por gestión del retiro anticipado.

Una alternativa viable para recuperar el dinero sin romper el contrato es la venta del CDT en el mercado secundario, a través de una sociedad comisionista de bolsa. Este mecanismo permite transferir el título a un tercero interesado, evitando penalizaciones bancarias. Sin embargo, implica comisiones y no siempre garantiza la recuperación total del capital.

