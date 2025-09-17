En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
SENTENCIA DE LA JEP
PARO EN BOGOTÁ
MEDELLÍN
CHARLIE KIRK
DAYRO MORENO, 40 AÑOS
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Cuánto paga un CDT de Bancolombia por ahorrar $5 millones? El mejor plazo para septiembre 2025

¿Cuánto paga un CDT de Bancolombia por ahorrar $5 millones? El mejor plazo para septiembre 2025

Entre mayor sea el plazo, más le pagará el banco por ahorrar esta o la cantidad que usted prefiera. Sin embargo, con un simulador, le explicamos en detalle cuáles serían esas ganancias.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 17, 2025 07:05 a. m.
Comparta en:
¿Cuánto paga un CDT de Bancolombia por ahorrar $5 millones?
¿Cuánto paga un CDT de Bancolombia por ahorrar $5 millones? -
Getty Images - Bancolombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad