Precio del bolívar venezolano hoy 5 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro

El mercado cambiario venezolano abrió la semana en un escenario de alta tensión política y mediática. La noticia que domina la conversación regional es la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos, confirmada durante el fin de semana por fuentes oficiales y amplificada por imágenes y verificaciones posteriores. Un dato que importa hoy para quienes necesitan convertir bolívares o realizar otras operaciones es el tipo de cambio. A esta hora, el bolívar venezolano se cotiza cerca de Bs. 304,67960000 por cada dólar en el mercado oficial, según el Banco Central de Venezuela (BCV).

En pesos colombianos, el bolívar se encuentra en 12.570,4 , según datos en tiempo real de LSEG/Investing.com. Si comparamos el precio del bolívar hoy con el del pasado 2 de enero, se ha notado un incremento leve, teniendo en cuenta que el pasado viernes la moneda se cotizaba a 301,37 bolívares por cada dólar, es decir, aproximadamente 12.366,9 pesos colombianos. El Banco Central de Venezuela compartió las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV este lunes:



Tasas de Referencia en otras monedas (por bolívar)

Moneda Símbolo Valor en Bs Euro EUR 357,88579854 Yuan chino CNY 43,57171867 Lira turca TRY 7,07949689 Rublo ruso RUB 3,79429485

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD) – 02/01/2026

Fecha Banco Compra Venta 02/01/2026 BBVA Provincial 304,0800 306,2171 02/01/2026 Banesco 304,4768 305,0954 02/01/2026 Banco Mercantil 304,3536 304,4735 02/01/2026 Banco Exterior 301,3700 308,0000 02/01/2026 Banco Plaza 300,8449 304,2709 02/01/2026 Otras Instituciones 300,8116 306,7523

Venezolanos en Colombia celebran la captura de Maduro y sueñan con reconstruir su país

Centenares de ciudadanos venezolanos se reunieron el sábado 3 de enero de 2026 en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá y en otras ciudades de Colombia para celebrar la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante la intervención de Estados Unidos en su país en horas de la madrugada.



Con banderas tricolor, vestidos con la camiseta de color vino tinto de su selección de fútbol y con mensajes como 'Por una Venezuela libre', los manifestantes cantaron el himno de su país en un emotivo momento en el que incluso algunos de ellos lloraron. La multitud fue creciendo a lo largo de la tarde en la Plaza de Bolívar y el encuentro terminó convertido en una suerte de carnaval con pitos, vuvuzelas y chorros de espuma al grito de 'ya cayó, ya cayó, este gobierno ya cayó'.



"Todos (los medios de comunicación) confirmaban que estaba en ejecución el plan de sacar a esos delincuentes que tantos años estuvieron doblegándonos, que tanto daño nos hicieron, que tanto nos destruyeron, que se llevaron toda nuestra riqueza y fortuna, que se llevaron nuestro amor e idiosincrasia", afirmó a EFE el ingeniero Héctor Ignacio Rubio, uno de los participantes de la celebración en la capital colombiana.

Para Rubio, que llegó a Bogotá huyendo de la crisis venezolana hace varios años, este es apenas el comienzo de "los huracanes de cambio que vienen" no solo para Venezuela, sino para todo Suramérica. "Fuimos obligados a ir a cada país pero no fuimos a quitarles ningún mérito, ni trabajo, ni el pan, sino ayudarlos a construir para que después sean bienvenidos a reconstruir nuestra patria", reflexionó el manifestante, que agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, por la detención de Maduro.

El mandatario norteamericano anunció que fuerzas de su país capturaron al presidente venezolano y a su esposa en una operación que calificó como "brillante". Maduro y Flores deberán comparecer por la acusación de cuatro cargos relacionados con narcoterrorismo y tráfico de cocaína.

"Esto va en nombre de nuestros hermanos caídos, de los que sufrieron en cárceles", añadió Rubio, quien dijo que volverá a Venezuela a ayudar a reconstruir el país "con ahínco, amor y comunión". Jesús Torres, otro de los venezolanos que celebró en Bogotá, manifestó a EFE que está muy "emocionado" porque era algo que todos esperaban y querían.

"Era algo que necesitábamos y queremos desde hace muchos años, que no se había podido y se logró gracias al presidente Trump", expresó Torres, quien dijo que aún no volverá a su país porque el proceso acaba de comenzar y, como todos sus compatriotas, está a la expectativa de ver cómo avanza la intervención estadounidense en Venezuela.

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía. De los más de siete millones de venezolanos que salieron de su país en la última década para escapar de la crisis política, económica y social, unos 2,8 millones de ellos se establecieron en Colombia. Por eso hoy hubo manifestaciones también en otras ciudades colombianas como Cúcuta, situada en la frontera con Venezuela, Medellín y Bucaramanga.

En Cúcuta, capital del departamento fronterizo de Norte de Santander, más de un centenar de venezolanos se concentraron al caer de la tarde en la avenida Libertadores para celebrar la caída de Maduro con cánticos y la esperanza de que pronto podrán volver a su país. Al mismo tiempo, unas decenas de simpatizantes del chavismo se congregaron frente a las embajadas de Venezuela y de Estados Unidos en Bogotá para expresar su rechazo a la intervención militar y a la captura de Maduro y su esposa.

