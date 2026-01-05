En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
NICOLÁS MADURO
VENEZUELA
GUSTAVO PETRO
DELCY RODRÍGUEZ
VENEZOLANOS CON TPS
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del bolívar venezolano hoy 5 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro

Precio del bolívar venezolano hoy 5 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro

Desde la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el bolívar venezolano tuvo un incremento en comparación con el precio del pasado 2 de enero.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 5 de ene, 2026
Comparta en:
Precio del bolívar venezolano hoy 5 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro
Precio del bolívar venezolano hoy 5 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro -
Getty Images

El mercado cambiario venezolano abrió la semana en un escenario de alta tensión política y mediática. La noticia que domina la conversación regional es la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos, confirmada durante el fin de semana por fuentes oficiales y amplificada por imágenes y verificaciones posteriores. Un dato que importa hoy para quienes necesitan convertir bolívares o realizar otras operaciones es el tipo de cambio. A esta hora, el bolívar venezolano se cotiza cerca de Bs. 304,67960000 por cada dólar en el mercado oficial, según el Banco Central de Venezuela (BCV).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Precio del dólar hoy, lunes 5 de enero de 2025, en Colombia: sube la TRM
    Precio del dólar hoy, lunes 5 de enero de 2025, en Colombia: sube la TRM -
    Getty Images
    ECONOMÍA

    Precio del dólar hoy, lunes 5 de enero de 2025, en Colombia: sube la TRM

  2. Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto: números ganadores del sábado 3 de enero de 2026
    Números ganadores del sábado 3 de enero de 2026
    Lotería de Boyacá , Cauca y Baloto - Canva
    ECONOMÍA

    Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto: números ganadores del sábado 3 de enero de 2026

En pesos colombianos, el bolívar se encuentra en 12.570,4 , según datos en tiempo real de LSEG/Investing.com. Si comparamos el precio del bolívar hoy con el del pasado 2 de enero, se ha notado un incremento leve, teniendo en cuenta que el pasado viernes la moneda se cotizaba a 301,37 bolívares por cada dólar, es decir, aproximadamente 12.366,9 pesos colombianos. El Banco Central de Venezuela compartió las principales tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV este lunes:

Tasas de Referencia en otras monedas (por bolívar)

MonedaSímboloValor en Bs
EuroEUR357,88579854
Yuan chinoCNY43,57171867
Lira turcaTRY7,07949689
Rublo rusoRUB3,79429485

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD) – 02/01/2026

FechaBancoCompraVenta
02/01/2026BBVA Provincial304,0800306,2171
02/01/2026Banesco304,4768305,0954
02/01/2026Banco Mercantil304,3536304,4735
02/01/2026Banco Exterior301,3700308,0000
02/01/2026Banco Plaza300,8449304,2709
02/01/2026Otras Instituciones300,8116306,7523

Venezolanos en Colombia celebran la captura de Maduro y sueñan con reconstruir su país

Centenares de ciudadanos venezolanos se reunieron el sábado 3 de enero de 2026 en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá y en otras ciudades de Colombia para celebrar la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante la intervención de Estados Unidos en su país en horas de la madrugada.

Con banderas tricolor, vestidos con la camiseta de color vino tinto de su selección de fútbol y con mensajes como 'Por una Venezuela libre', los manifestantes cantaron el himno de su país en un emotivo momento en el que incluso algunos de ellos lloraron. La multitud fue creciendo a lo largo de la tarde en la Plaza de Bolívar y el encuentro terminó convertido en una suerte de carnaval con pitos, vuvuzelas y chorros de espuma al grito de 'ya cayó, ya cayó, este gobierno ya cayó'.

"Todos (los medios de comunicación) confirmaban que estaba en ejecución el plan de sacar a esos delincuentes que tantos años estuvieron doblegándonos, que tanto daño nos hicieron, que tanto nos destruyeron, que se llevaron toda nuestra riqueza y fortuna, que se llevaron nuestro amor e idiosincrasia", afirmó a EFE el ingeniero Héctor Ignacio Rubio, uno de los participantes de la celebración en la capital colombiana.

Publicidad

Para Rubio, que llegó a Bogotá huyendo de la crisis venezolana hace varios años, este es apenas el comienzo de "los huracanes de cambio que vienen" no solo para Venezuela, sino para todo Suramérica. "Fuimos obligados a ir a cada país pero no fuimos a quitarles ningún mérito, ni trabajo, ni el pan, sino ayudarlos a construir para que después sean bienvenidos a reconstruir nuestra patria", reflexionó el manifestante, que agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, por la detención de Maduro.

El mandatario norteamericano anunció que fuerzas de su país capturaron al presidente venezolano y a su esposa en una operación que calificó como "brillante". Maduro y Flores deberán comparecer por la acusación de cuatro cargos relacionados con narcoterrorismo y tráfico de cocaína.

Publicidad

"Esto va en nombre de nuestros hermanos caídos, de los que sufrieron en cárceles", añadió Rubio, quien dijo que volverá a Venezuela a ayudar a reconstruir el país "con ahínco, amor y comunión". Jesús Torres, otro de los venezolanos que celebró en Bogotá, manifestó a EFE que está muy "emocionado" porque era algo que todos esperaban y querían.

"Era algo que necesitábamos y queremos desde hace muchos años, que no se había podido y se logró gracias al presidente Trump", expresó Torres, quien dijo que aún no volverá a su país porque el proceso acaba de comenzar y, como todos sus compatriotas, está a la expectativa de ver cómo avanza la intervención estadounidense en Venezuela.

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía. De los más de siete millones de venezolanos que salieron de su país en la última década para escapar de la crisis política, económica y social, unos 2,8 millones de ellos se establecieron en Colombia. Por eso hoy hubo manifestaciones también en otras ciudades colombianas como Cúcuta, situada en la frontera con Venezuela, Medellín y Bucaramanga.

En Cúcuta, capital del departamento fronterizo de Norte de Santander, más de un centenar de venezolanos se concentraron al caer de la tarde en la avenida Libertadores para celebrar la caída de Maduro con cánticos y la esperanza de que pronto podrán volver a su país. Al mismo tiempo, unas decenas de simpatizantes del chavismo se congregaron frente a las embajadas de Venezuela y de Estados Unidos en Bogotá para expresar su rechazo a la intervención militar y a la captura de Maduro y su esposa.

Publicidad

EFE
ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Nicolás Maduro

Crisis en Venezuela

Noticias de Venezuela

Publicidad

Publicidad

Publicidad