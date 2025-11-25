Cómo pedir crédito de $15 millones en Nequi con desembolso inmediato y sin papeleo: vea el simulador

Nequi es una billetera digital que permite realizar múltiples operaciones desde un dispositivo móvil. Permite enviar y recibir dinero, recargar servicios, pagar facturas, administrar ahorros e invertir. Además, Nequi permite retirar dinero en efectivo en cajeros automáticos y permite acceder a herramientas de gestión financiera en una interfaz única.

A través de la aplicación móvil, Nequi ofrece dos líneas de crédito: una para montos menores y otra para libre inversión. Ambas opciones se gestionan completamente en línea. El desembolso del dinero se realiza de forma inmediata en la cuenta Nequi. Los usuarios pueden simular tasas, plazos y cuotas antes de aceptar el crédito, sin necesidad de presentar documentos físicos ni acudir a sucursales.



Préstamos en Nequi que puede solicitar en línea

Crédito de consumo de bajo monto

Este crédito está diseñado para cubrir necesidades urgentes con montos comprendidos entre $100.000 y $5.278.000, dependiendo del perfil de riesgo. El plazo de pago puede ser de 1 a 60 meses. La tasa de interés efectiva mensual puede alcanzar hasta 3,78 %, y la fianza del Fondo de Garantías de Antioquia (FGA) puede variar entre 0 % y 4 % del monto solicitado. Se exige un seguro de vida obligatorio.



Crédito de libre inversión

Está reservado para fines diversos como proyectos, estudios o inversiones. El monto solicitado puede ir desde $100.000 hasta $25.000.000. El plazo de pago se extiende hasta 60 meses. La tasa de interés mensual es fija, entre 1,79 % y 1,91 %, equivalente a una tasa anual entre 23,7 % y 25,5 %. Se cobra una fianza, según evaluación de riesgo, entre 0 % y 17,8 % del monto del crédito. Se requiere un seguro de vida obligatorio.



¿Qué requisitos debo cumplir para que Nequi me apruebe un crédito de libre inversión?

Para solicitar un crédito de libre inversión por $15 millones, el usuario debe cumplir los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad. Tener historial crediticio activo y buen comportamiento. No estar reportado de forma negativa en centrales de riesgo. Usar frecuentemente la cuenta Nequi y demostrar estabilidad financiera. Tener datos actualizados en la app: identificación, empleo, ingresos. Haber completado la validación de identidad digital (selfie y documento). Aceptar los costos asociados: tasa de interés, fianza y seguro de vida.

Nequi evalúa automáticamente el comportamiento financiero en la app y el histórico crediticio. Si el perfil califica, el usuario recibe un banner o sección “Créditos” con disponibilidad de cupo preaprobado.



Cómo solicitar un crédito de $15 millones en Nequi

Ingresar a Nequi y ubicar la sección “Servicios” o “Finanzas” y luego “Créditos”. Elegir “Crédito de libre inversión” o “Préstamo Propulsor”. Seleccionar un monto de $15.000.000 y definir el plazo de pago entre 12 y 60 meses.

Simulación de la cuota mensual

La aplicación permite visualizar la cuota mensual antes de aceptar el crédito. En esta simulación se incluyen todos los componentes del pago: el capital correspondiente al monto solicitado, los intereses calculados con una tasa fija mensual aproximada del 1,8 %, el costo de la fianza exigida por el Fondo de Garantías de Antioquia (FGA) o el Fondo Nacional de Garantías (FNG), que puede variar entre el 0 % y el 17,8 % del valor del préstamo, y el seguro de vida obligatorio. Además, se muestra el Valor Total Unificado de la Operación (VTUA), que agrupa todos los costos asociados al crédito, permitiendo conocer el monto total que se pagará durante la vigencia del préstamo.



Aceptación de condiciones y verificación

Una vez revisada la simulación, la aplicación presenta los detalles completos de los cargos e intereses para que el usuario los confirme. En este paso se solicita la autorización para realizar la consulta en las centrales de riesgo, requisito indispensable para validar la capacidad de pago. También se requiere la verificación de identidad mediante una fotografía tipo selfie, que se compara con el documento registrado en la cuenta. Este proceso garantiza la autenticidad del solicitante y evita fraudes.



Después de la verificación, el usuario procede a la firma digital del contrato directamente en la aplicación. Este mecanismo sustituye la firma física y tiene validez legal. Una vez completado este paso, el desembolso se realiza en cuestión de minutos, acreditando los $15 millones en la cuenta Nequi del solicitante sin necesidad de acudir a oficinas ni presentar documentos adicionales.



Simulador de cuotas crédito de libre inversión Nequi

Le compartimos varias opciones de plazos para que pueda identificar cuál es el que mejor se ajusta a sus necesidades. Tenga en cuenta que, a mayor plazo, más serán los intereses que deberá pagar:



Plazo de 60 meses (cinco años)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): hasta 1.83 % E.M (24.26% E.A)

Cuota mensual aproximada: $487.852

Valor total de capital: $16.785.000

Valor total de interés: $11.007.107

Valor total del seguro: $2.001.000

Valor total a pagar de todo el crédito: $29.271.107

Plazo de 48 meses (cuatro años)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): hasta 1.83 % E.M (24.26% E.A)

Cuota mensual aproximada: $553.115

Valor total de capital: $16.785.000

Valor total de interés: $8.581.324

Valor total del seguro: $1.600.800

Valor total a pagar de todo el crédito: $26.549.524

Plazo de 36 meses (tres años)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): hasta 1.83 % E.M (24.26% E.A)

Cuota mensual aproximada: $665.329

Valor total de capital: $16.785.000

Valor total de interés: $6.279.461

Valor total del seguro: $887.400

Valor total a pagar de todo el crédito: $23.951.861

Plazo de 24 meses (dos años)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): hasta 1.83 % E.M (24.26% E.A)

Cuota mensual aproximada: $895.093

Valor total de capital: $16.785.000

Valor total de interés: $4.105.639

Valor total del seguro: $591.600

Valor total a pagar de todo el crédito: $21.482.239

Plazo de 12 meses (un año)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): hasta 1.83 % E.M (24.26% E.A)

Cuota mensual aproximada: $1.595.309

Valor total de capital: $16.785.000

Valor total de interés: $2.062.903

Valor total del seguro: $295.800

Valor total a pagar de todo el crédito: $19.143.703

Si le interesa solicitar un crédito de libre inversión a cualquiera de estos plazos, puede consultar más información en la página web oficial de Nequi. Además, tenga presente que puede realizar abonos al capital de la obligación con el objetivo de pagar el préstamo en el menor tiempo posible.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL