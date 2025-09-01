Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / ¿Cómo quedaría el precio de la gasolina con lo que propone la reforma tributaria?

¿Cómo quedaría el precio de la gasolina con lo que propone la reforma tributaria?

El aumento del combustible sería progresivo: para la gasolina hasta 2027 y para el ACPM, también incluido en la propuesta, hasta 2028, según el proyecto radicado por el Gobierno nacional ante el Congreso.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 01, 2025 02:20 p. m.
Precio de la gasolina aumentaría con reforma tributaria
Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP