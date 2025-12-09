Salario mínimo 2026: en cuánto quedaría aumento con propuesta oficial de empresarios y trabajadores

Avanzan las conversaciones en torno al incremento del salario mínimo en Colombia. Este martes 9 de diciembre, tanto trabajadores como empleados, a través de sus principales representantes en el país, fijaron sus propuestas oficiales sobre el incremento de tal pago en 2026. Por ahora, y a la espera de algunos días más para dialogar, llegar a acuerdos e intentar unificar propuestas, la diferencia entre ambas partes es abismal, lo que hace que muchos conocedores en el tema consideren que no podría presentarse la correspondiente concertación para el próximo lunes 15 de diciembre, tal como estaba acordado según cronograma.

Durante la tarde de este martes, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, salió ante medios de comunicación para dar declaraciones acerca de las propuestas de ambos actores. Según lo dio a conocer, la cifra que plantean actualmente los empresarios es de un incremento del 7,21 por ciento sobre el salario mínimo actual; por otro lado, los trabajadores le apuestan a un aumento del 16 por ciento. Ambas propuestas, afirma el funcionario, incluyen el mismo porcentaje de incremento para los respectivos subsidios de transporte que reciben aquellos empleados que ganan menos de dos salarios mínimos mensuales.

El aumento propuesto por lo empresarios, según lo explicaron, corresponde a la suma de inflación observada del 5,3%, la suma de productividad total de los factores del 0,91% y otros 100 puntos básicos adicionales de ganancia real. Por su parte, la propuesta de aumento planteada por los trabajadores, obedece, tal como se ha explicado en entrevistas previas, a un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"La propuesta de los trabajadores es de un incremento del 16 por ciento tanto para el componente salarial como para el auxilio del transporte. Por el lado de los empresarios o de los gremios empresariales, una propuesta de incremento del 7.21%", dijo el ministro Sanguino.



El aumento en el salario mínimo tras propuesta de empresarios y trabajadores: cálculo

Ya teniendo claras las respectivas propuestas oficiales de cada actor, hacer los cálculos sobre las eventuales aprobaciones del mínimo para 2026 resulta ser una tarea más fácil. Para ello, se debe partir conociendo en cuánto está actualmente el salario mínimo nacional de 2025: $1.423.500 sin auxilio de transporte.



En cuánto quedaría el mínimo si aprueban propuesta de empresarios

El salario mínimo actual en Colombia es de $1.423.500. Si presentara un incremento del 7.21 por ciento, tal como lo propusieron los empresarios, quedaría para 2026 en $1.526.134 sin subsidio de transporte. Ahora bien, debido a que el subsidio de transporte actual se encuentra en 200.000 pesos mensuales, con el incremento de los empresarios quedaría en 213.420 pesos. En total, y para sintetizar, el salario mínimo completo para 2026, integrando el subsidio de transporte, quedaría en $1.740.544 pesos, un aumento cercano a los 117.000 pesos.



En cuánto quedaría el mínimo si aprueban propuesta de trabajadores

El cálculo del incremento del mínimo teniendo como referencia la propuesta de los trabajadores produce mayor expectativa. Con la aprobación de un incremento del 16 por ciento, el mínimo pasaría de $1.423.500 a $1.651.260 para 2026 sin subsidio de transporte. Ahora bien, con el correspondiente subsidio, que pasaría de 200.000 a 232.000 pesos, el salario mínimo completo quedaría en 1.883.260 pesos colombianos.



La diferencia (en plata) entre propuesta de empresarios y trabajadores para aumento del salario mínimo en Colombia

En síntesis, estas son las propuestas de incremento del salario mínimo con subsidio de transporte de cada una de las partes de la mesa de concertación:



Propuesta de empresarios: $1.740.544 ($1.526.134 pleno + $213.420 con subsidio de transporte). Propuesta de trabajadores: $1.883.260 ( $1.651.260 pleno + $232.000 con subsidio de transporte). Diferencia: la diferencia entre la propuesta de aumento de los trabajadores (la mayor) y los empresarios es de 142.716 pesos.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO