¿Cómo saber si debo declarar renta en 2026? DIAN habilitó este link, solo necesita su cédula

A unas cuántas semanas de iniciar el calendario tributario de personas naturales, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) habilitó un enlace oficial para que cualquier ciudadano pueda verificar si está obligado a presentar la declaración de renta en 2026. La consulta corresponde al año gravable 2025 y permite conocer la obligación con solo ingresar el número de cédula, sin necesidad de crear usuario o iniciar sesión en el portal transaccional.



Link para saber si debe declarar renta en 2026

La herramienta está disponible en el sitio web de la DIAN y busca resolver una de las dudas más frecuentes en esta época: saber si se debe declarar renta o no. La entidad habilitó el formulario teniendo en cuenta que para muchas personas esta será la primera vez que deban cumplir con esta obligación tributaria, debido a los ajustes anuales de la Unidad de Valor Tributario (UVT) y al aumento de los movimientos financieros reportados por terceros.

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El enlace oficial para realizar la consulta es https://webazure.dian.gov.co/consultarenta/. En este formulario, lo único que debe hacer es ingresar el número de cédula de ciudadanía y aceptar el tratamiento de datos personales. Luego, el sistema realiza una validación adicional con tres preguntas relacionadas con información básica del contribuyente. Una vez completado el proceso, la plataforma indica si existe o no obligación de declarar renta para 2026 y explica la razón.

La DIAN aclaró que la consulta tiene carácter informativo y se basa en los datos reportados por terceros durante el año gravable 2025. Esto incluye información de bancos, empleadores, fondos de pensiones, empresas y demás entidades obligadas a reportar movimientos financieros al sistema de información exógena.



Topes para declarar renta en 2026: personas naturales

Para la declaración de renta de 2026, correspondiente a los ingresos, patrimonio y movimientos de 2025, la DIAN estableció varios topes que determinan quiénes están obligados a presentar la declaración. Basta con cumplir uno solo de estos criterios para quedar obligado, incluso si no hay lugar al pago de impuesto.



Entre los principales criterios se encuentran los ingresos brutos anuales. Si una persona obtuvo ingresos iguales o superiores a 1.400 UVT durante 2025, deberá declarar renta en 2026. Este valor equivale a $69.719.000, de acuerdo con la UVT vigente para ese año gravable. Otro criterio está relacionado con el patrimonio bruto. Si al 31 de diciembre de 2025 el total de bienes, como cuentas bancarias, propiedades, vehículos o inversiones, fue igual o superior a 4.500 UVT, la persona debe presentar la declaración. Ese tope equivale a $224.096.000, según los parámetros publicados por la DIAN.



También deben declarar renta quienes realizaron consumos con tarjeta de crédito por un valor acumulado igual o superior a 1.400 UVT durante 2025. En este caso, no importa el origen del dinero, sino el monto total de las compras registradas en el sistema financiero. Las compras y consumos en general constituyen otro criterio. Si la suma de gastos realizados durante el año alcanzó o superó los $69.719.000, se configura la obligación de declarar renta. Esto incluye pagos en efectivo, transferencias, consignaciones y otros medios, siempre que estén soportados en información reportada.

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Finalmente, el monto total de consignaciones, depósitos o inversiones financieras también es determinante. Si el valor acumulado de estos movimientos fue igual o superior a 1.400 UVT durante 2025, la persona natural debe declarar renta en 2026, incluso si los recursos no corresponden a ingresos propios, como préstamos o giros entre cuentas

La DIAN recordó que declarar renta no significa necesariamente pagar impuesto. En muchos casos, las retenciones en la fuente practicadas durante el año ya cubren el impuesto causado o generan un saldo a favor. Sin embargo, la presentación de la declaración sigue siendo obligatoria cuando se cumplen los topes establecidos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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