Datacrédito explicó como mejorar el puntaje crediticio usando solo la tarjeta de crédito

Aunque pocos lo crean, el uso de la tarjeta de crédito ocupa un lugar importante en la vida financiera de millones de personas. Este instrumento no solo permite realizar pagos, también influye de manera directa en el puntaje crediticio que mantienen los usuarios dentro del sistema. Datacrédito Experian explicó a Noticias Caracol que cada movimiento asociado a este producto aporta información que las entidades analizan para determinar el nivel de cumplimiento y el comportamiento financiero de cada titular.



El funcionamiento del puntaje, basado en datos reportados por bancos, cooperativas, comercios y empresas de servicios, convierte la tarjeta en un mecanismo que puede fortalecer o deteriorar la reputación crediticia según las decisiones que se tomen con ella. El puntaje crediticio se construye a partir de diferentes factores que registran la actividad financiera de cada persona. Los pagos oportunos, el nivel de endeudamiento, la antigüedad de los productos, la diversidad del portafolio y la solicitud recurrente de nuevos créditos conforman la base del cálculo. Cada elemento refleja una conducta y es interpretado por las entidades como señal de cumplimiento o riesgo.

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El comportamiento con la tarjeta de crédito se vuelve relevante porque las operaciones asociadas a este producto permiten observar disciplina, capacidad de pago y consistencia en el manejo de obligaciones. Por esa razón, el uso planificado se convierte en una herramienta que puede elevar el puntaje y mejorar la percepción de los analistas de riesgo. Datacrédito Experian compartió algunos consejos para mejorar el puntaje ante centrales de riesgo a través de las tarjetas de crédito.



5 tips para usar la tarjeta de crédito y subir el puntaje crediticio

Conozca las fechas clave: la fecha de corte es el día en que el banco cierra el ciclo de facturación y registra los consumos realizados hasta ese momento. La fecha máxima de pago, en cambio, es el último día para pagar ese saldo sin generar intereses. Conocer ambas fechas le permite planear sus compras y pagos de forma estratégica, evitando cargos adicionales y mejorando su historial crediticio. Mantenga un nivel de uso moderado del cupo: no es necesario gastar todo el límite disponible para demostrar buen manejo del crédito. De hecho, utilizar menos del 30% del cupo refleja control y disciplina financiera. Por ejemplo, si su tarjeta tiene un límite de $3 millones, procure no utilizar más de $900.000 y pague antes del corte para liberar cupo y mantener una buena proporción. Pague más del mínimo requerido: aunque las entidades permiten cancelar solo el pago mínimo, hacerlo prolonga la deuda y aumenta los intereses. Pagar un monto mayor reduce el saldo más rápido, disminuye el costo del crédito y proyecta a las entidades su capacidad de cumplir con obligaciones de mayor valor. Use la tarjeta de forma constante pero controlada: tener actividad regular en la tarjeta, como compras pequeñas y pagadas en el mismo mes, ayuda a generar historial positivo. No se trata de endeudarse, sino de mantener un flujo de uso que demuestre responsabilidad. Esto es útil, por ejemplo, para quienes están construyendo su historial desde cero. Revise periódicamente su historial en Midatacrédito: consultar su información crediticia de manera periódica le permite confirmar que todo esté en orden, detectar posibles fraudes y hacer seguimiento a la evolución de su puntaje. Además, activar alertas le dará avisos en tiempo real si alguien intenta abrir un producto a su nombre.

"Para aprovechar la tarjeta de crédito sin pagar intereses, compre a una sola cuota y pague el total antes de la fecha límite. Si compra justo después del corte, tendrá hasta 45 días de plazo para cubrir el gasto sin cargos adicionales, disfrutando de liquidez y demostrando buen manejo financiero", resaltó Datacrédito Experian.

Agregó: "Diversifique el uso de su tarjeta sin excederse. No concentre todas sus compras en un solo rubro (por ejemplo, solo mercado o solo gasolina). Usar la tarjeta en distintos tipos de gastos cotidianos y pagarlos a tiempo proyecta un comportamiento financiero más completo y confiable ante las entidades. Además, mantener ese balance demuestra que sabe administrar tu crédito de manera versátil, sin depender de él para un único fin.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL