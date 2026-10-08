Conozca el resultado de Caribeña Noche del jueves 8 de octubre de 2026

El sorteo de Caribeña Noche del jueves 8 de octubre de 2026 establece su horario de realización después de las 10:30 p. m. mediante la señal del canal Telecaribe. La empresa Edusuerte, entidad de control de los juegos de azar en el departamento del Atlántico, gestiona la supervisión del sorteo en las jornadas de la semana. Las personas que participan en la opción de la noche siguen la transmisión en televisión o en las plataformas de internet para el seguimiento de la extracción.

La participación en Caribeña Noche abarca montos de apuesta desde un valor de 500 pesos hasta una cifra límite de 10.000 pesos por tiquete. Para el diligenciamiento de la jugada, el comprador selecciona cuatro números entre el cero y el nueve en el formulario de la red de venta. La combinación de las balotas en la extracción determina las categorías de pago según la cantidad de números en la selección de la persona.

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El sorteo del 8 de octubre de 2026 sucede a la jornada de Caribeña Día de la tarde, en la cual el número de las cuatro cifras fue el 4405 y la quinta balota fue el número 1. La adición de la balota número cinco en la noche acompaña el resultado de cuatro cifras para la apertura de opciones de cobro entre los participantes. La revisión de este número en adición constituye un paso entre los jugadores para la comprobación de los formularios de la jornada



Resultado de Caribeña Noche del 8 de octubre de 2026

El resultado del sorteo de Caribeña Noche del jueves 8 de octubre de 2026 se publica tras la salida de las balotas en la transmisión de la televisión:



Número del premio de cuatro cifras: 4746

Dos cifras del final: 46

Tres cifras del final: 746

Balota número cinco: 2

La comprobación de las cifras en el tiquete permite la identificación de aciertos según la modalidad de la apuesta. En la categoría de cuatro cifras directo o superpleno, la persona requiere la coincidencia de los cuatro números en el orden de extracción. Para la modalidad de combinado de cuatro cifras, el pago se realiza con la presencia de las cuatro cifras sin importar el orden en las posiciones. La opción de tres cifras directo exige el acierto de las tres cifras del final en la secuencia, mientras el combinado de tres cifras permite la coincidencia en cualquier ubicación. La modalidad de dos cifras o pata concentra el acierto en los dos números del cierre, y la modalidad de una cifra o uña otorga el pago con el número de la posición del final



Requisitos de documentación para la reclamación de dinero en los puntos de atención

Para la reclamación del dinero de un tiquete de Caribeña Noche, la persona con el boleto del premio debe acudir a un punto de venta o centro de atención con los documentos de la empresa. El procedimiento exige la entrega del tiquete sin tachaduras, el documento de identidad y la fotocopia de la cédula de ciudadanía.



La entrega de sumas de dinero por debajo del umbral de 48 UVT se efectúa con la presentación de los documentos de identificación. Para los cobros en el rango entre 48 y 181 UVT, el trámite requiere además el diligenciamiento del formulario del sistema SIPLAFT en el punto de venta.



En los casos de ganancias por encima del valor de 182 UVT, la empresa exige la entrega de una certificación del banco con expedición en un plazo de 30 días antes de la fecha del cobro. El cumplimiento de estas normas garantiza la transferencia de dinero a los compradores en las zonas del país

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

