Caribeña Día resultados último sorteo de hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026: números ganadores

Los resultados de Caribeña Día correspondientes a este miércoles 11 de noviembre de 2026 ya generan expectativa entre miles de apostadores en Colombia. Este juego de chance es uno de los más tradicionales de la región Caribe y mantiene una amplia base de participantes gracias a sus sorteos diarios, sus diferentes modalidades de apuesta y la posibilidad de jugar desde montos accesibles.

Luego de la realización de una nueva jornada, los jugadores pueden consultar las cifras oficiales para verificar si obtuvieron algún premio. Como ocurre en cada edición, el resultado de La Caribeña Día incluye un número ganador de cuatro cifras y una quinta balota que complementa la información del sorteo.



Resultados de Caribeña Día hoy, 11 de noviembre de 2026

Estos son los resultados correspondientes al sorteo de este miércoles:



Número ganador: 0756

Quinta balota: 7

Tras la publicación de la combinación oficial, los participantes pueden comparar los números registrados en sus tiquetes para determinar si lograron algún acierto en las modalidades habilitadas por el juego.



¿Qué es Caribeña Día?

Caribeña Día hace parte de los sorteos permanentes de chance que operan en Colombia y concentra gran parte de su popularidad en los departamentos de la Costa Caribe. Sin embargo, sus resultados son consultados diariamente en distintas regiones del país por apostadores que siguen de cerca este juego tradicional.

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La mecánica consiste en elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, además de definir el valor de la apuesta. Una vez registrada la jugada en un punto autorizado, el participante recibe un comprobante que servirá para validar cualquier eventual premio. A qué hora juega Caribeña DíaUno de los aspectos más consultados por los jugadores es el horario del sorteo. Caribeña Día realiza su jornada principal a las 2:30 de la tarde y la transmisión se efectúa a través de Telecaribe. Además del sorteo diurno, la marca también cuenta con la modalidad Caribeña Noche, ofreciendo otra oportunidad de participación durante la jornada nocturna.



Plan de premios de Caribeña Día

De acuerdo con la información divulgada para este chance, los pagos de referencia por cada peso apostado son los siguientes:



Cuatro cifras directo: 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras combinado: 308 veces lo apostado.

Tres cifras directo: 400 veces lo apostado.

Tres cifras combinado: 83 veces lo apostado.

Dos cifras o pata: 50 veces lo apostado.

Una cifra o uña: 5 veces lo apostado.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL