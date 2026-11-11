Chontico Día resultados del miércoles 11 de noviembre de 2026: ¿se ganó el chance hoy?

Los resultados de Chontico Día de este miércoles 11 de noviembre de 2026 ya fueron divulgados, y miles de apostadores en Colombia están consultando las cifras ganadoras para verificar si obtuvieron algún premio. Este sorteo se ha convertido en uno de los juegos de chance más seguidos del país, especialmente en el Valle del Cauca, gracias a su frecuencia diaria y a las diferentes modalidades de apuesta que ofrece.

Quienes participaron en la jornada de este miércoles ya pueden comparar los números registrados en sus tiquetes con el resultado oficial del sorteo para determinar si lograron acertar alguna de las categorías de premio habilitadas por el juego.



Resultados de Chontico Día hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026

Estos son los resultados del Chontico Día correspondientes al sorteo de este miércoles:



Número ganador: 8972

Tres últimas cifras: 972

Dos últimas cifras: 72

La Quinta: 8

Una vez publicados los números oficiales, los participantes deben verificar la información utilizando los canales autorizados del operador y revisar cuidadosamente los datos consignados en sus comprobantes de apuesta. El Chontico Día es un juego de chance de origen regional ampliamente reconocido en el Valle del Cauca. Su dinámica consiste en seleccionar una combinación numérica y esperar que esta coincida con el resultado oficial del sorteo.

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Los apostadores pueden jugar con números de una, dos, tres o cuatro cifras, dependiendo de la modalidad elegida. Cada resultado está compuesto por un número principal de cuatro cifras y una cifra adicional conocida como La Quinta, elemento que se ha convertido en una de las características más consultadas por los jugadores al momento de revisar los resultados.



Resultado de Chontico Día y horario del sorteo

Uno de los aspectos que más interés genera entre los apostadores es el horario oficial del juego. El Chontico Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, y su sorteo principal tiene lugar a la 1:00 de la tarde. Gracias a esta frecuencia diaria, miles de personas consultan los resultados poco después de finalizar cada jornada para comprobar si las cifras elegidas coinciden con la combinación ganadora.



El juego contempla diferentes categorías de pago dependiendo del número de cifras acertadas y del tipo de apuesta realizada. Según el plan de premios de referencia, los multiplicadores por cada peso apostado son los siguientes:



Una cifra o uña: paga 5 veces lo apostado.

Dos cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

Tres cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

Tres cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

Cuatro cifras directo o superpleno: paga 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras combinado o supercombinado: paga 208 veces lo apostado.

Esto significa que una apuesta de $1.000 al superpleno podría representar un premio de referencia de $4,5 millones antes de los descuentos legales aplicables.



Últimos resultados de Chontico Día

Durante los últimos días, el sorteo ha dejado las siguientes combinaciones ganadoras:



10 de noviembre de 2026: 7357 y La Quinta 8.

9 de noviembre de 2026: 3022 y La Quinta 1.

7 de noviembre de 2026: 4434 y La Quinta 5.

2 de noviembre de 2026: 4206 y La Quinta 0.

1 de noviembre de 2026: 7422 y La Quinta 7.

Cómo reclamar un premio de Chontico Día

Los ganadores deben conservar el tiquete original en buen estado y presentarlo al momento de realizar cualquier trámite de reclamación. Entre los requisitos básicos se encuentran el documento de identidad y el comprobante de la apuesta, sin tachones ni modificaciones.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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