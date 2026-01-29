Corte Constitucional suspende de manera provisional decreto de la emergencia económica

La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por ocho magistrados, suspendió de manera provisional este jueves el decreto 1390 de 2025 con el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica, mientras se profiere una decisión de fondo. Con una votación de seis magistrados a favor, el alto tribunal respaldó la ponencia de Carlos Camargo que buscaba dejar sin efectos el acto administrativo hasta que la Sala Plena emita una decisión sobre su exequibilidad. El alto tribunal definió la medida cautelar en medio de un examen jurídico sobre si el decreto se ajustaba a los mandatos de la Constitución Política.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En un comunicado, el alto tribunal señaló que los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade salvaron su voto mientras que los magistrados Juan Carlos Cortés González y Natalia Ángel Cabo aclararon el voto en la decisión.

Noticia en desarrollo.