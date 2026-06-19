¿Buscando invertir su prima de junio? Este CDT le entrega ganancias de hasta el 12%

El pago de la prima de mitad de año representa un ingreso adicional que muchos trabajadores destinan al ahorro o a la inversión. Los Certificados de Depósito a Término (CDT) son una alternativa utilizada en Colombia, especialmente en un escenario donde las tasas de interés siguen en niveles que permiten rendimientos por encima del promedio histórico.



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Un CDT es un contrato financiero en el que una persona entrega una suma de dinero a una entidad por un periodo definido, que puede ir desde 30 días hasta varios meses o incluso años. A cambio, la entidad se compromete a devolver el capital al final del plazo junto con un interés que se pacta desde el inicio. Este interés se expresa en tasa efectiva anual (E.A.), lo que permite comparar diferentes ofertas disponibles en el mercado.



Cómo se están moviendo las tasas de CDT en 2026

El comportamiento de las tasas de los CDT en 2026 está ligado a decisiones del Banco de la República, especialmente a la tasa de intervención, que influye en el costo del dinero en la economía. En este año, las tasas han permitido que los CDT ofrezcan rendimientos que en algunos casos superan el 12% E.A.

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En términos generales, el mercado muestra rangos claros dependiendo del plazo. Para productos a corto plazo, las tasas pueden ubicarse entre el 9% y el 11%, mientras que a seis meses o un año pueden llegar a niveles entre el 10% y el 13%.

Al comparar diferentes entidades, la mayoría de bancos tradicionales ofrecen tasas entre el 8,5% y el 11,5% E.A., dependiendo del monto y el tiempo de permanencia. Sin embargo, algunas compañías de financiamiento y plataformas digitales presentan tasas superiores, lo que ha generado competencia en el sector.



CDT de Bold y su nivel de tasas

Dentro de ese grupo aparece el CDT de Bold, una compañía de financiamiento que ofrece un producto digital con tasas que pueden alcanzar hasta el 12% efectivo anual, dependiendo del plazo elegido.



Este producto se puede constituir por periodos que van entre 30 y 365 días, y permite elegir desde el inicio la fecha en la que se recibirá el dinero junto con los intereses. El monto mínimo de apertura es de $50.000, lo que lo ubica dentro de los niveles de entrada más bajos del mercado.



En simulaciones publicadas por la entidad, una inversión de $10 millones a seis meses, con una tasa cercana al 11,2% E.A., puede generar rendimientos aproximados de $537.476 antes de impuestos. Este tipo de ejercicio permite dimensionar el impacto real de las tasas en montos concretos.



CDT de Bold genera ganancias de hasta el 12%

Una tasa del 12% E.A. no implica que el inversionista reciba ese porcentaje en todos los casos, ya que depende del plazo. Si el CDT se constituye a menos de un año, el rendimiento se calcula de manera proporcional al tiempo.

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Por ejemplo, si se invierten $5 millones a un año con una tasa del 12%, la ganancia bruta sería cercana a $600.000. Si el plazo es de seis meses, el retorno sería aproximadamente la mitad. A eso se le debe descontar la retención en la fuente, que en Colombia suele ser del 4% sobre los rendimientos financieros, lo que reduce el valor neto recibido.

Este tipo de inversión ofrece una diferencia frente a las cuentas de ahorro tradicionales, que suelen pagar entre el 1% y el 4% E.A., por lo que el CDT representa un salto importante en términos de rentabilidad con condiciones estables.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

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