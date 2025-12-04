Arranca sexto ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA: ¿de cuánto es el monto?

Prosperidad Social anunció el inicio del sexto ciclo de transferencias de Renta Ciudadana y Devolución del IVA con una ventana operativa que inicia el 4 de diciembre para participantes bancarizados y continúa del 10 al 21 de diciembre para quienes cobran por giro. La operación está a cargo del Banco Agrario de Colombia y su red aliada, con cobertura nacional. El ciclo contempla verificación de corresponsabilidades en salud y educación, y prioriza hogares con primera infancia y personas con discapacidad. La inversión pública supera los $314.979 millones y alcanza 773.800 hogares.

¿Qué significa el sexto ciclo y por qué importa?

El sexto ciclo cierra el calendario anual de transferencias y organiza la entrega en una ventana definida. La programación en los primeros días de diciembre permite que los hogares cuenten con el recurso a tiempo para compromisos habituales del fin de año. Al fijar una secuencia con bancarización primero y giros después, la entidad reduce congestión y facilita el control del flujo en territorio.

Renta Ciudadana y Devolución del IVA operan bajo un esquema de armonización. La integración de ambos programas responde a una decisión de política pública: ordenar la llegada del dinero, evitar duplicidades y mejorar la focalización. Ese ajuste se traduce en un cierre anual con criterios claros, sin cambios de última hora en la ventana principal de pago.



¿Cuánto reciben los beneficiarios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

El pago correspondiente al sexto ciclo de Renta Ciudadana asciende a COP 500.000 por hogar para quienes hacen parte de la línea denominada Valoración del Cuidado. Esta línea prioriza a los hogares que tienen niñas y niños menores de seis años y a aquellos que incluyen personas con discapacidad en condición de pobreza extrema o alta vulnerabilidad. El objetivo es reconocer las cargas de cuidado y garantizar un apoyo económico que contribuya a la protección y bienestar de estas familias.



De manera general, los montos de Renta Ciudadana varían entre COP 220.000 y COP 500.000, dependiendo de la línea de intervención asignada y de la composición del hogar. Esta variabilidad responde a criterios de focalización y a la estructura familiar, lo que permite ajustar la transferencia a las necesidades específicas de cada núcleo.

En cuanto a la Devolución del IVA, para el año 2025 cada ciclo entrega un valor fijo de COP 106.000 por hogar. Este monto fue actualizado respecto al valor que se manejaba en 2024 y se mantiene uniforme para todos los beneficiarios, sin importar la ubicación geográfica ni la composición familiar. El propósito es compensar el impacto del impuesto sobre las ventas en los hogares más vulnerables, asegurando un alivio económico que se complementa con otros programas sociales.



¿Quién recibe y bajo qué condiciones?

Renta Ciudadana se dirige a hogares con clasificación del Sisbén IV en grupos de mayor vulnerabilidad, con prioridad para primera infancia y personas con discapacidad que requieren cuidado. La línea Valoración del Cuidado reconoce cargas de cuidado y establece transferencias según composición familiar y nivel de necesidad. Los montos se liquidan por hogar; el valor final depende de la estructura del núcleo y de la línea asignada.

Devolución del IVA compensa el impacto del impuesto sobre las ventas en hogares con pobreza y pobreza extrema. La inclusión se realiza con base en registros administrativos y no exige intermediarios. La entrega sigue los mismos canales: abono en cuenta para bancarizados y giro en puntos autorizados para quienes no tienen producto financiero.

