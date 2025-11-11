Este es el tipo de trabajador que la IA no podrá reemplazar, según Jeff Bezos

El rápido avance de la inteligencia artificial comenzó a crear dudas en todo el mundo sobre el futuro del trabajo. Frente a esta evolución, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, afirmó que hay una habilidad que la tecnología nunca podrá imitar.



Esta declaración se dio durante su participación en la Italian Tech Week 2025, en Turín, donde Bezos destacó que la capacidad de inventar es la cualidad más importante que puede tener una persona en su trabajo.

"La creatividad es lo que diferencia a las personas de las máquinas" afirmó. Según Bezos, el progreso de la sociedad depende de las personas que no solo imaginan nuevas soluciones a los problemas, sino que también se atreven a crear cosas que aún no existen. Adicionalmente, el magnate estadounidense puso como ejemplo su propia trayectoria al frente de Amazon, cuyo liderazgo global se le atribuye a esa mentalidad de invención.

El trabajador que Jeff Bezos considera irremplazable

Para poder ilustrar esta perspectiva, Bezos compartió su experiencia personal para definir lo que él llamó "creatividad práctica", en donde recordó un verano en su casa familiar de Texas, donde trabajó con su abuelo en la reparación de un buldócer. "Pasamos todo un verano arreglándolo. Para sacar la transmisión, tuvimos que construir nuestra propia grúa", relató Bezos, lo que hizo que comprendiera el valor de la creatividad práctica y la importancia del ingenio para enfrentarse a los desafíos.

Bezos también señaló que, al entrevistar candidatos para sus diversas empresas, pide un ejemplo concreto de algo que hayan inventado, ya que considera que el pensamiento original y la mentalidad creativa deben tener prioridad sobre los títulos académicos o la antigüedad laboral. De hecho, para ejemplificar su propia inclinación a la creación, comentó: "Ponme delante de una pizarra blanca y puedo generar cien ideas en media hora".



La visión de Bezos la considera un mecanismo de supervivencia empresarial, porque de acuerdo a lo publicado por El Confidencial, en entrevistas anteriores llegó a afirmar que "me dan más miedo dos chavales en un garaje que los competidores que ya conozco".



Bezos concluyó que el auge de la IA ha acelerado un cambio profundo en el mercado laboral, por lo que las empresas comenzaron a reevaluar sus equipos, y cada vez más las organizaciones están comenzando a priorizar la creatividad y la capacidad de adaptarse por encima de la formación formal tradicional.



Los despidos de Amazon por la IA

Amazon informó la eliminación de 14.000 puestos de trabajo a nivel corporativo durante este año, aunque la compañía no detalló exactamente en que divisiones serán afectadas, reportes de la agencia Reuters indicaron que podrían ser en áreas como la nube, la comunicación y los dispositivos, entre otras. La mayoría de los empleados tendrán la posibilidad de ser reubicados dentro de la propia Amazon durante los siguientes 90 días de ser notificados y aquellos que no logren conseguir un nuevo cargo recibirán una indemnización por despido y beneficios adicionales para facilitar su transición laboral.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL