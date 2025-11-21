¿Cuánto cuesta un carro eléctrico en Colombia? Precios del Tesla, BYD y otras marcas más vendidas

Publicidad
El mercado de carros eléctricos en Colombia ha registrado crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por políticas de estímulo, expansión de infraestructura de carga y la entrada de múltiples marcas. Este año, el país cuenta con un ecosistema variado que incluye modelos compactos y SUV de diferentes procedencias, lo que abre posibilidades para distintos perfiles de uso y niveles de inversión. Los datos de ventas y lanzamientos muestran ampliación del catálogo y presencia más visible en vitrinas y canales digitales de fabricantes e importadores.
En noviembre de 2025 se anunció la llegada oficial de Tesla al mercado colombiano. La marca abrió su presencia con el Model 3 y el Model Y en configuraciones con tracción trasera y tracción total, con precios de entrada que se ubican alrededor de 109.990.000 COP para el Model 3 básico y 119.990.000 COP para el Model Y básico.
Las versiones Long Range y Performance se sitúan en niveles superiores, con valores cercanos a 139.990.000 COP y 164.990.000 COP para el Model 3, y 144.990.000 COP para el Model Y Long Range. Las primeras entregas anunciadas se proyectan para inicios de 2026. Ahora bien, en caso de que no lo sepa, en Colombia hay varios modelos de carros eléctricos que puede adquirir. Noticias Caracol le comparte un listado de estos vehículos y los precios aproximados.
Los precios aquí consignados provienen de listados oficiales de marca, catálogos especializados y portales de venta, y pueden variar por versión, equipamiento, ciudad, tipo de cambio y promociones de concesionario. Si le interesa alguno de ellos, la recomendación es acercarse al concesionario o consultar directamente en la página web de la marca.
Catálogo con presencia en Colombia (eléctricos puros): Dolphin, Seagull, Yuan Up, Yuan Plus, Song Plus EV, Sealion 7, Tang EV.
BYD lidera ventas de eléctricos en Colombia durante 2025, con presencia de Seagull y Yuan Up en los listados de más vendidos del primer trimestre.
Modelos eléctricos con oferta local: EX30 en varias versiones, con ampliación a variante Cross Country durante 2025; otras líneas eléctricas y enchufables también han estado presentes en catálogos previos. El EX30 figura en los listados de eléctricos más vendidos y compite en el segmento subcompacto premium.
Modelos eléctricos en Colombia: iX1, iX2, iX3, iX, i4, i5; disponibilidad según concesionario y año modelo.
Modelos eléctricos en oferta 2025: Q6 e‑tron en diferentes niveles de equipamiento.
Modelos eléctricos con presencia en 2024–2025: Kwid E‑Tech, con menciones anteriores de Zoe y Megane E‑Tech en catálogos.
Modelos eléctricos y comunicación de marca: Bolt EUV, junto a portafolio EV en sitios de la marca con referencias a Equinox EV, Blazer EV y Captiva EV; disponibilidad y cronograma pueden variar.
Modelo eléctrico con presencia: Leaf Tekna.
Modelos eléctricos con oferta reciente: EV5; otras líneas eléctricas e híbridas aparecen en catálogos regionales.
Modelo eléctrico con oferta local: Zeekr X en distintas versiones; comparte plataforma con EX30.
Otras publicaciones registran precios de lanzamiento para Premium en 189.990.000 COP y Flagship en 214.990.000 COP, lo que sugiere variaciones por fecha y campaña comercial.
Oferta eléctrica urbana y de flota con presencia en Colombia: Xiaoma, NAT y Joy 03; disponibilidad por importador y red de venta.
Cuadriciclo eléctrico urbano con circulación limitada: Rocks‑E.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
