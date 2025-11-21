¿Cuánto cuesta un carro eléctrico en Colombia? Precios del Tesla, BYD y otras marcas más vendidas

El mercado de carros eléctricos en Colombia ha registrado crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por políticas de estímulo, expansión de infraestructura de carga y la entrada de múltiples marcas. Este año, el país cuenta con un ecosistema variado que incluye modelos compactos y SUV de diferentes procedencias, lo que abre posibilidades para distintos perfiles de uso y niveles de inversión. Los datos de ventas y lanzamientos muestran ampliación del catálogo y presencia más visible en vitrinas y canales digitales de fabricantes e importadores.

En noviembre de 2025 se anunció la llegada oficial de Tesla al mercado colombiano. La marca abrió su presencia con el Model 3 y el Model Y en configuraciones con tracción trasera y tracción total, con precios de entrada que se ubican alrededor de 109.990.000 COP para el Model 3 básico y 119.990.000 COP para el Model Y básico.



Las versiones Long Range y Performance se sitúan en niveles superiores, con valores cercanos a 139.990.000 COP y 164.990.000 COP para el Model 3, y 144.990.000 COP para el Model Y Long Range. Las primeras entregas anunciadas se proyectan para inicios de 2026. Ahora bien, en caso de que no lo sepa, en Colombia hay varios modelos de carros eléctricos que puede adquirir. Noticias Caracol le comparte un listado de estos vehículos y los precios aproximados.



Precios aproximados de carros eléctricos en Colombia este 2025

Los precios aquí consignados provienen de listados oficiales de marca, catálogos especializados y portales de venta, y pueden variar por versión, equipamiento, ciudad, tipo de cambio y promociones de concesionario. Si le interesa alguno de ellos, la recomendación es acercarse al concesionario o consultar directamente en la página web de la marca.



BYD

Catálogo con presencia en Colombia (eléctricos puros): Dolphin, Seagull, Yuan Up, Yuan Plus, Song Plus EV, Sealion 7, Tang EV.



BYD Dolphin (iDolphin): desde 124.900.000 COP en listados de precio de 2025.

BYD Seagull: rango observado en plataformas de venta nuevas 79.000.000 – 85.000.000 COP, con registros de vitrinas que ofertan versiones GL 300 y GS 380.

BYD Yuan Up: ofertas recientes entre 109.900.000 – 125.000.000 COP en inventarios nuevos y seminuevos; precio puede variar por paquete de asistencia y versión.

BYD Yuan Plus (Yuan Plus EV): registros de portales con referencias desde 120.000.000 COP en unidades 2025.

BYD Song Plus EV: 174.990.000 COP precio de lista 2025.

BYD Sealion 7: publicaciones muestran valores cercanos a 205.000.000 – 209.990.000 COP.

BYD Tang EV: precio de lista 2025 299.990.000 COP; versión 2026 314.990.000 COP en catálogo.

BYD lidera ventas de eléctricos en Colombia durante 2025, con presencia de Seagull y Yuan Up en los listados de más vendidos del primer trimestre.



Volvo

Modelos eléctricos con oferta local: EX30 en varias versiones, con ampliación a variante Cross Country durante 2025; otras líneas eléctricas y enchufables también han estado presentes en catálogos previos. El EX30 figura en los listados de eléctricos más vendidos y compite en el segmento subcompacto premium.



Volvo EX30 Ultra E60 (2025): precio de lista 269.990.000 COP.

Volvo EX30 Cross Country (2025): precio anunciado 275.000.000 COP al lanzamiento en el Salón del Automóvil de Bogotá 2025.

Volvo EX30 en mercado secundario: rangos observados entre 139.000.000 – 199.900.000 COP, dependiendo de versión Core/Plus/Ultra, recorrido y año.

BMW

Modelos eléctricos en Colombia: iX1, iX2, iX3, iX, i4, i5; disponibilidad según concesionario y año modelo.



BMW iX: precio de lista desde 434.900.000 COP (xDrive45) y 499.900.000 COP (xDrive60).

BMW iX1 / iX2 / iX3: precios varían por versión y disponibilidad; en mercado secundario se observan rangos de 223.900.000 – 269.900.000 COP para iX1/iX2 y 230.000.000 – 285.000.000 COP para iX3 en ofertas 2024–2026.

BMW i4 / i5: presencia en catálogo con precios de lista referenciales superiores a 349.900.000 – 369.900.000 COP según versión (eDrive40)

Audi

Modelos eléctricos en oferta 2025: Q6 e‑tron en diferentes niveles de equipamiento.



Audi Q6 e‑tron 45 Tech Plus: desde 324.900.000 COP.

Audi Q6 e‑tron 50 S line Tech Plus: desde 364.900.000 COP (variación según sitio del importador).

Audi Q6 e‑tron 55 S line Tech Pro quattro: entre 394.900.000 – 403.900.000 COP según publicación de concesionario y plan de financiación.

Renault

Modelos eléctricos con presencia en 2024–2025: Kwid E‑Tech, con menciones anteriores de Zoe y Megane E‑Tech en catálogos.



Renault Kwid E‑Tech Techno: precio sugerido desde 72.990.000 COP en 2025; concesionarios reportan valores cercanos a 76.990.000 COP según oferta local.

Chevrolet

Modelos eléctricos y comunicación de marca: Bolt EUV, junto a portafolio EV en sitios de la marca con referencias a Equinox EV, Blazer EV y Captiva EV; disponibilidad y cronograma pueden variar.



Chevrolet Bolt EUV (nuevo): precio informado 159.990.000 COP.

Chevrolet Bolt EUV (mercado usado): rangos observados 92.000.000 – 115.000.000 COP según año 2023–2024, kilometraje y estado.

Nissan

Modelo eléctrico con presencia: Leaf Tekna.



Nissan Leaf Tekna (2025): precio de lista 142.990.000 COP.

Kia

Modelos eléctricos con oferta reciente: EV5; otras líneas eléctricas e híbridas aparecen en catálogos regionales.



Kia EV5 Light (2025): precio de lista 169.990.000 COP.

Kia EV5 Wind: anuncio de lanzamiento con valores cercanos a 195.000.000 COP; publicaciones de mercado señalan ofertas entre 184.000.000 – 206.990.000 COP.

Zeekr

Modelo eléctrico con oferta local: Zeekr X en distintas versiones; comparte plataforma con EX30.



Zeekr X Sport RWD: 169.900.000 COP.

Zeekr X Premium RWD: 207.990.000 COP.

Zeekr X Flagship AWD: 227.990.000 COP.

Otras publicaciones registran precios de lanzamiento para Premium en 189.990.000 COP y Flagship en 214.990.000 COP, lo que sugiere variaciones por fecha y campaña comercial.



FAW Bestune

Oferta eléctrica urbana y de flota con presencia en Colombia: Xiaoma, NAT y Joy 03; disponibilidad por importador y red de venta.



Bestune Xiaoma: precio reportado en 2025 desde 45.000.000 COP para configuración urbana de baja potencia y autonomía ajustada al uso citadino.

Bestune NAT / Joy 03: precios sujetos a cotización según equipamiento y formato de comercialización; la marca sugiere contacto con distribuidores locales.

Opel

Cuadriciclo eléctrico urbano con circulación limitada: Rocks‑E.



Opel Rocks‑E: rango comunicado alrededor de 49.990.000. Recuerde que la disponibilidad y homologación dependen de oferta específica del importador.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

