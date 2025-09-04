Publicidad

¿Cuánto son $100 dólares en pesos colombianos este jueves, 4 de septiembre de 2025?

La moneda estadounidense tuvo una reducción hoy, en comparación con el precio de ayer, y cada vez más se aproxima a quedar por debajo de los $4.000.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 04, 2025 11:03 a. m.
Getty Images