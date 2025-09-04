¿Cuánto son $100 dólares en pesos colombianos este jueves, 4 de septiembre de 2025?

Este jueves, 4 de septiembre de 2025, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en Colombia se ubicó en $4,002.86 pesos por dólar estadounidense, según el valor oficial publicado por la Superintendencia Financiera. Esta cifra representa una caída de $14.08 pesos frente a la TRM del miércoles 3 de septiembre, cuando el dólar se cotizaba en $4,016.94. La variación diaria fue de -0.35%, lo que indica una leve tendencia bajista en el comportamiento de la divisa.

Durante los primeros días de septiembre, el dólar ha mostrado una leve pero constante disminución. El 1 de septiembre, la TRM se ubicó en $4,018.41, valor que se mantuvo sin cambios hasta el 2 de septiembre. Posteriormente, el 3 de septiembre bajó a $4,016.94, y hoy, 4 de septiembre, descendió aún más hasta los $4,002.86.



¿Cuánto son $100 dólares hoy en Colombia?

Con base en la TRM vigente para este jueves 4 de septiembre de 2025, que es de $4,002.86, el valor de $100 dólares estadounidenses equivale a $400,286 pesos colombianos. Esta cifra refleja la revaluación del peso colombiano frente al dólar en lo que va del mes, y se encuentra por debajo de los valores observados en julio y principios de agosto.

Este tipo de cálculo es útil para quienes realizan transacciones en dólares, ya sea por comercio exterior, turismo, pagos internacionales o inversiones. También es relevante para quienes reciben remesas o tienen obligaciones en moneda extranjera, ya que pequeñas variaciones en la TRM pueden representar diferencias significativas en el monto final recibido o pagado.



Precio del dólar en casas de cambio hoy 4 de septiembre de 2025

Ciudad Compran Venta Bogotá D.C. $3.940 $4.020 Medellín $3.780 $3.980 Cali $3.920 $4.080 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $4.240 $3.940 Pereira $3.730 $3.800

Comportamiento del dólar en julio y agosto de 2025

El mes de agosto estuvo marcado por una tendencia a la baja en la cotización del dólar. La TRM inició el mes en $4,186.71 el 1 de agosto y cerró en $4,018.41 el 31 de agosto, lo que representa una reducción de $168.30 pesos, equivalente a una variación mensual de -4.02%. El valor promedio de la TRM fue de $4,047.41, con un mínimo de $4,008.70 registrado el 23 de agosto y un máximo de $4,186.71 el primer día del mes. La mediana se ubicó en $4,034.74, y el valor más frecuente fue cercano a $4,000, lo que indica una relativa estabilidad en torno a ese nivel.



La volatilidad mensual fue baja, con una desviación estándar de 43.31 y un coeficiente de variación de 1.07%, lo que refleja que la mayoría de los valores estuvieron cercanos al promedio. El volumen promedio diario de dólares negociados fue de 1,034 millones, con 1,417 operaciones diarias, lo que muestra un mercado activo pero sin sobresaltos extremos.

A diferencia de agosto, julio presentó una tendencia alcista. La TRM comenzó el mes en $4,069.67 y cerró en $4,179.69, lo que representa un incremento de $110.02 pesos, equivalente a una variación mensual de +2.70%. El valor promedio de la TRM en julio fue de $4,040.85, con un mínimo de $3,974.37 registrado el 4 de julio y un máximo de $4,179.69 el 31 de julio. La mediana fue de $4,022.29, y el valor más frecuente también se acercó a los $4,000, lo que sugiere que, a pesar del alza, el dólar se mantuvo dentro de un rango relativamente controlado.

La volatilidad fue mayor que en agosto, con una desviación estándar de 56.02 y un coeficiente de variación de 1.39%. El volumen promedio diario de negociación fue de 1,277 millones de dólares, con 1,928 operaciones diarias, lo que indica un mayor dinamismo en el mercado cambiario durante ese mes.

