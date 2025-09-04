Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CARLOS CAMARGO
ESTADOS UNIDOS
CORTES DE AGUA
VALERIA AFANADOR
TITULAR COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, jueves 4 de septiembre de 2025, en Colombia: así abrió la TRM

Precio del dólar hoy, jueves 4 de septiembre de 2025, en Colombia: así abrió la TRM

El dólar estadounidense hoy tuvo una reducción de $14,08, lo que equivale a una caída del 0,35% comparado con el precio de ayer 3 de septiembre. Así se cotiza en casas de cambio.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 04, 2025 08:38 a. m.
Comparta en:
Precio del dólar en Colombia hoy, jueves 4 de septiembre, según el Banco de la República
Precio del dólar en Colombia hoy, jueves 4 de septiembre, según el Banco de la República -
Getty Images