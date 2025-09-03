Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
CORTES DE AGUA
ÁLVARO LEYVA
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿De quién era la embarcación con droga a la que Estados Unidos atacó tras zarpar de Venezuela?

¿De quién era la embarcación con droga a la que Estados Unidos atacó tras zarpar de Venezuela?

Según Estados Unidos, en el ataque fallecieron 11 personas que estarían vinculadas al narcotráfico.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: septiembre 03, 2025 08:50 a. m.
Comparta en:
Ataque de Estados Unidos a barco en el Caribe.
Ataque de Estados Unidos a barco en el Caribe.
AFP