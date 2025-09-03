Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ESTADOS UNIDOS
CORTES DE AGUA
VALERIA AFANADOR
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / El infierno que vivió víctima de Marcial Maciel, cura acusado de abuso: “Se presentaba como mártir”

El infierno que vivió víctima de Marcial Maciel, cura acusado de abuso: “Se presentaba como mártir”

Un documental revive los crímenes del fundador de los Legionarios de Cristo, el sacerdote mexicano Marcial Maciel señalado de abusar sexualmente de más de 60 menores, quien murió sin ser juzgado.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: septiembre 03, 2025 12:17 p. m.
Comparta en:
La orden Legionarios de Cristo fue fundada por Marcial Maciel, cura señalado de abuso sexual a menores
La orden Legionarios de Cristo fue fundada por Marcial Maciel, cura señalado de abuso sexual a menores
Foto: Los Informantes