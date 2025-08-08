¿Cuánto son $100 dólares en pesos colombianos hoy, viernes 8 de agosto de 2025?

El precio del dólar estadounidense frente al peso colombiano es un indicador clave para varios sectores de la economía nacional. Desde importaciones y exportaciones hasta remesas, inversiones y turismo, la cotización diaria de esta divisa influye directamente en decisiones financieras tanto individuales como empresariales. Este viernes 8 de agosto de 2025, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se fijó en $4.049,35, según la Superintendencia Financiera de Colombia y el Banco de la República.

El miércoles 6 de agosto de 2025, la TRM se ubicó en $4.093,12, lo que representa una caída de $43,77 frente al valor actual. Esta disminución equivale a una variación de -1,07 %, reflejando una tendencia bajista que se ha mantenido durante la primera semana de agosto. En lo corrido del mes, el dólar ha perdido $130,34, lo que equivale a una variación de -3,12 %. Esta caída se suma a la tendencia observada desde el inicio del año, donde la divisa ha descendido $359,80, lo que representa una apreciación del peso colombiano de 8,16 % frente al dólar.

Durante el mes de julio de 2025, el dólar presentó una cotización promedio de $4.040,85, con un valor mínimo de $3.974,37 (registrado el 7 de julio) y un máximo de $4.179,69 (registrado el 31 de julio). Estos datos muestran que el valor actual de la TRM se encuentra ligeramente por encima del promedio mensual anterior, pero por debajo del máximo alcanzado en ese periodo.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Además de la TRM oficial, los ciudadanos que realizan transacciones en efectivo deben considerar los precios ofrecidos por las casas de cambio. Estos valores suelen diferir del oficial debido a márgenes de intermediación, costos operativos y condiciones locales de oferta y demanda. Noticias Caracol le comparte una tabla con los precios de compra y venta del dólar en distintas ciudades de Colombia el viernes 8 de agosto de 2025:



Ciudad Compra Venta Bogotá D.C. $3.970 $4.050 Medellín $3.850 $4.000 Cali $3.950 $4.100 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $4.280 $4.000 Pereira $3.730 $3.800

¿Cuánto son $100 dólares hoy?

Con base en la TRM oficial de $4.049,35, el valor de $100 dólares equivale a $404.935 pesos colombianos. Esta cifra se calcula multiplicando el monto en dólares por la tasa vigente:



100 USD × 4.049,35 COP/USD = 404.935 COP

En casas de cambio, el valor recibido por $100 dólares puede variar dependiendo de si se trata de una operación de compra o venta. Por ejemplo:



En Bogotá, si se venden $100 dólares, se recibirían aproximadamente $397.000.

En Cali, el mismo monto se vendería por $395.000 aproximadamente.

En Cúcuta, se podría recibir hasta $428.000, lo que representa el valor más alto de compra registrado en esta fecha.

Por otro lado, si se desea comprar $100 dólares en efectivo, el costo sería:



$405.000 en Bogotá.

$410.000 en Cali.

$398.000 en Cartagena.

Euro se fortalece tras decisión de Trump sobre la Reserva Federal

El euro subió ligeramente este viernes después de que la presión sobre el dólar, que ya creció la semana pasada con los malos datos laborales en EE. UU., se incrementase después de que el jueves el presidente estadounidense, Donald Trump, nominase al economista Stephen Miran como nuevo miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1656 dólares, por encima de los 1,1622 dólares a los que se cotizaba en las últimas horas de negociación de la víspera. El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1648 dólares, ligeramente por encima de los 1,1643 dólares del jueves.

Miran, que sustituirá tras su súbita renuncia a Adriana Kugler, ocupaba hasta ahora el cargo de director del Consejo de Asesores Económicos y ha mantenido una postura crítica con el desempeño del presidente de la Fed, Jerome Powell, además de sostener que los tipos de interés están demasiado altos y que los aranceles no incrementarán la inflación. La nominación ha avivado la inquietud en los mercados por la presión que Trump está ejerciendo para bajar los tipos de interés sobre la Fed y sobre Powell, de quien ha llegado a asegurar públicamente que es "demasiado estúpido y político" para ostentar el cargo.

El analista de Commerzbank Volkmar Baur señaló que se puede partir de que con Miran habrá en la Fed otro partidario de una política monetaria más moderada y blanda, por lo que tendrá un efecto "ligeramente negativo" para el dólar, que se corresponde con las estimaciones a largo plazo de una tendencia alcista del euro.

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL