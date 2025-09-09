Cuándo llega el iPhone 17 a Colombia: siga EN VIVO el lanzamiento de este reciente modelo de Apple

Publicidad
Llegó el día que muchos fanáticos de Apple esperaban. Hoy, martes 9 de septiembre de 2025, es el lanzamiento oficial del iPhone 17, un modelo que viene con varios cambios y mejoras no solo en la cámara, sino en varios aspectos de diseño, sistema operativo, entre otros. En Colombia, el Apple Event se transmitirá desde las 12 del mediodía y hay varias preguntas en torno a este dispositivo, como el precio y cuándo llegará a nuestro país.
Como ya es tradición desde 2020, Apple lanzará cuatro versiones del iPhone 17:
La gran novedad es el iPhone 17 Air, que reemplazará a la gama "Plus" y se perfila como el smartphone más delgado de la historia de Apple, con apenas 5.4 mm de grosor.
Todos los modelos del iPhone 17 incorporarán:
Además, Apple eliminará la bandeja de SIM física en todos los mercados, incluyendo Europa y América Latina, apostando por la eSIM como estándar.
La fotografía es uno de los pilares del iPhone 17. Todos los modelos incorporan mejoras notables:
Además, los modelos Pro incluirán:
La memoria RAM y el almacenamiento también se actualizan:
Estas capacidades están pensadas para aprovechar al máximo iOS 26 y las nuevas funciones de Apple Intelligence.
Apple continúa su estrategia de diferenciación de chips:
Este nuevo chip mejora el rendimiento en tareas de inteligencia artificial, fotografía computacional y realidad aumentada.
Por primera vez, toda la línea del iPhone 17 incluirá pantallas OLED LTPO con frecuencia de actualización de 120 Hz (tecnología ProMotion), lo que mejora la fluidez visual y la experiencia de usuario. Estos son los tamaños de pantalla por modelo:
El diseño del iPhone 17 mantiene las líneas rectas con bordes curvos, pero introduce cambios importantes en los modelos Pro. Estos incorporan un nuevo módulo de cámara que ocupa toda la parte superior trasera, con el sensor LiDAR y el flash reposicionados. Los materiales también evolucionan:
Además, todos los modelos contarán con una nueva capa antirreflejos endurecida, más resistente a los arañazos que el Ceramic Shield.
Como es costumbre, Apple, luego del lanzamiento oficial de su más reciente modelo, las ventas anticipadas comenzarían este viernes, 12 de septiembre de 2025 y los dispositivos estarían disponibles a partir del 19 de septiembre. No obstante, se espera que lleguen a Colombia entre finales de septiembre e inicios de octubre.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL