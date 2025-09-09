Cuándo llega el iPhone 17 a Colombia: siga EN VIVO el lanzamiento de este reciente modelo de Apple

Llegó el día que muchos fanáticos de Apple esperaban. Hoy, martes 9 de septiembre de 2025, es el lanzamiento oficial del iPhone 17, un modelo que viene con varios cambios y mejoras no solo en la cámara, sino en varios aspectos de diseño, sistema operativo, entre otros. En Colombia, el Apple Event se transmitirá desde las 12 del mediodía y hay varias preguntas en torno a este dispositivo, como el precio y cuándo llegará a nuestro país.



Cuatro modelos del iPhone 17 para todos los gustos

Como ya es tradición desde 2020, Apple lanzará cuatro versiones del iPhone 17:



iPhone 17 (modelo base)

iPhone 17 Air (nuevo, ultra delgado)

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

La gran novedad es el iPhone 17 Air, que reemplazará a la gama "Plus" y se perfila como el smartphone más delgado de la historia de Apple, con apenas 5.4 mm de grosor.



Conectividad: Wifii 7, USB-C y adiós a la SIM física

Todos los modelos del iPhone 17 incorporarán:



Wifi 7

Bluetooth 5.3

5G con chip C1 propio de Apple

USB-C (versión 3.0 en modelos Pro)

Además, Apple eliminará la bandeja de SIM física en todos los mercados, incluyendo Europa y América Latina, apostando por la eSIM como estándar.



Cámara del iPhone 17: salto a los 48 MP y grabación en 8K

La fotografía es uno de los pilares del iPhone 17. Todos los modelos incorporan mejoras notables:



Cámara frontal: 24 MP en toda la gama, ideal para selfies y videollamadas.

iPhone 17 base: doble cámara trasera (48 MP principal + 12 MP ultra gran angular).

iPhone 17 Air: una sola cámara trasera de 48 MP.

Modelos Pro: triple cámara trasera de 48 MP cada una, con zoom óptico de hasta 8x y digital de hasta 25x.

Además, los modelos Pro incluirán:



Cámara periscópica mejorada con sistema tetraprisma.

Grabación en 8K.

App profesional de cámara.

Grabación simultánea con cámara frontal y trasera.

Memoria y almacenamiento

La memoria RAM y el almacenamiento también se actualizan:



iPhone 17: 8 GB RAM, hasta 512 GB de almacenamiento.

Air, Pro y Pro Max: 12 GB RAM, hasta 1 TB.

Estas capacidades están pensadas para aprovechar al máximo iOS 26 y las nuevas funciones de Apple Intelligence.



Procesadores A19 Pro y A18 Pro: potencia para la IA

Apple continúa su estrategia de diferenciación de chips:



iPhone 17: A18 Pro (heredado del iPhone 16 Pro).

iPhone 17 Air, Pro y Pro Max: A19 Pro, fabricado en 3 nm de tercera generación.

Este nuevo chip mejora el rendimiento en tareas de inteligencia artificial, fotografía computacional y realidad aumentada.



Pantallas OLED LTPO con 120 Hz para todos

Por primera vez, toda la línea del iPhone 17 incluirá pantallas OLED LTPO con frecuencia de actualización de 120 Hz (tecnología ProMotion), lo que mejora la fluidez visual y la experiencia de usuario. Estos son los tamaños de pantalla por modelo:



iPhone 17: 6.3 pulgadas

iPhone 17 Air: 6.6 pulgadas

iPhone 17 Pro: 6.3 pulgadas

iPhone 17 Pro Max: 6.9 pulgadas

Diseño renovado y materiales premium

El diseño del iPhone 17 mantiene las líneas rectas con bordes curvos, pero introduce cambios importantes en los modelos Pro. Estos incorporan un nuevo módulo de cámara que ocupa toda la parte superior trasera, con el sensor LiDAR y el flash reposicionados. Los materiales también evolucionan:



Modelos base y Air: aluminio anodizado.

aluminio anodizado. Modelos Pro y Pro Max: titanio con cristal mate texturizado.

Además, todos los modelos contarán con una nueva capa antirreflejos endurecida, más resistente a los arañazos que el Ceramic Shield.



¿Cuándo llega el iPhone 17 a Colombia?

Como es costumbre, Apple, luego del lanzamiento oficial de su más reciente modelo, las ventas anticipadas comenzarían este viernes, 12 de septiembre de 2025 y los dispositivos estarían disponibles a partir del 19 de septiembre. No obstante, se espera que lleguen a Colombia entre finales de septiembre e inicios de octubre.



EN VIVO: lanzamiento oficial del iPhone 17

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL