Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ANDRÉS D.C.
JOSÉ DORIÁN JIMÉNEZ
RIÑAS CITY U
LOS INFORMANTES
JAMES RODRÍGUEZ
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección TECNOLOGÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / TECNOLOGÍA  / Nuevos AirPods Pro 3 vienen con traducción en tiempo real: esto costarán en Colombia

Nuevos AirPods Pro 3 vienen con traducción en tiempo real: esto costarán en Colombia

Estos audífonos de Apple permite mantener conversaciones en distintos idiomas, con transcripción en pantalla y audio traducido directamente en los oídos de quien los usa. Y aún hay más.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 10, 2025 02:58 p. m.
Comparta en:
¿Cómo son los nuevos AirPods Pro 3?
¿Cómo son los nuevos AirPods Pro 3? -
Apple - Getty Images