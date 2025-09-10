Nuevos AirPods Pro 3 vienen con traducción en tiempo real: esto costarán en Colombia

El 9 de septiembre de 2025, Apple celebró su esperado evento “Awe Dropping” desde el Apple Park en Cupertino, California. La compañía presentó una gama de productos que redefine su ecosistema tecnológico, con énfasis en inteligencia artificial, salud digital y diseño ultradelgado. El evento fue transmitido en vivo y seguido por millones de usuarios en todo el mundo. Entre los lanzamientos más destacados se encuentran:



iPhone 17 en sus cuatro versiones: estándar, Air, Pro y Pro Max. AirPods Pro 3, con funciones de traducción en vivo y monitoreo de salud. Apple Watch Series 11, Ultra 3 y SE 3, con mejoras en conectividad y salud. iOS 26, con interfaz liquid glass y mayor integración de Apple Intelligence.

¿Cómo son los nuevos AirPods Pro 3?

Los AirPods Pro 3 representan un salto cualitativo en la experiencia de audio personal. Apple ha rediseñado estos audífonos in-ear para ofrecer la mejor cancelación activa de ruido del mundo, un ajuste más estable y nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial.

Principales características



Cancelación activa de ruido mejorada: elimina hasta cuatro veces más ruido que los AirPods Pro originales.

Traducción en vivo: permite mantener conversaciones en distintos idiomas, con transcripción en pantalla y audio traducido directamente en los oídos del usuario.

Sensor de frecuencia cardíaca: mide el ritmo cardíaco 256 veces por segundo mediante tecnología PPG, ideal para entrenamientos y monitoreo de salud.

Cinco tamaños de almohadillas: incluyendo un nuevo tamaño XXS, para mayor comodidad y estabilidad.

Duración de batería: hasta 8 horas de reproducción con cancelación activa de ruido activada.

Resistencia IP57: aptos para entrenamientos intensos y condiciones climáticas adversas.

Además, los AirPods Pro 3 se integran con la app Fitness del iPhone y ofrecen una experiencia de entrenamiento personalizada con Workout Buddy, una función que analiza el rendimiento del usuario y brinda retroalimentación en tiempo real.



Precio de los AirPods Pro 3 en Colombia

Los AirPods Pro 3 ya están disponibles en preventa en Colombia a través de tiendas como Mac Center. El precio oficial es de $1.290.000 pesos colombianos, y se ofrecen opciones de pago como el plan “Cámbialo” (entrega de dispositivos Apple como parte de pago) y financiación con Addi en hasta 24 cuotas.



iPhone 17: cuatro modelos para distintos perfiles de usuario

Apple presentó la nueva familia iPhone 17, compuesta por cuatro modelos que combinan potencia, diseño y fotografía profesional:



iPhone 17 (estándar)

Pantalla: 6.3 pulgadas LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz.

Chip: A19 de 3 nm, con 6 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.

Cámaras: sensor principal de 48 MP, teleobjetivo de 12 MP, cámara frontal de 12 MP.

Batería: hasta 8 horas más de reproducción de video que su predecesor.

Precio: desde US$799

iPhone 17 Air

Diseño ultradelgado: solo 5.6 mm de grosor, el más delgado en la historia de Apple.

Pantalla: 6.5 pulgadas, ProMotion, 3.000 nits de brillo.

Materiales: titanio reciclado y Ceramic Shield frontal y trasero.

Cámara: única de 48 MP con lente f/1.6.

Precio: desde US

iPhone 17 Pro y Pro Max

Pantallas: 6.3 y 6.9 pulgadas OLED, HDR True Tone, Dynamic Island.

Cámaras: tres sensores de 48 MP, zoom óptico de 8x y digital de 40x.

Grabación: 4K a 120 fps, Dolby Vision HDR, ProRes RAW.

Chip: A19 Pro con trazado de rayos por hardware.

Batería: hasta 31 horas (Pro) y 37 horas (Pro Max).

Precio: desde US$1.099

Todos los modelos estarán disponibles a partir del 19 de septiembre, con reservas desde el 12 de septiembre.



Apple Watch Series 11, Ultra 3 y SE 3

Apple también renovó su línea de relojes inteligentes, con tres versiones que integran funciones avanzadas de salud y conectividad:



Apple Watch Series 11

Conectividad 5G.

Alertas de hipertensión mediante inteligencia artificial.

Pantalla más resistente a rayones.

Precio: desde 449 euros.

Apple Watch Ultra 3

Pantalla más grande en la historia del Apple Watch.

Conectividad satelital y 5G.

Batería de hasta 42 horas.

Precio: desde US$799.



Apple Watch SE 3

Pantalla siempre activa.

Carga rápida: 15 minutos para 8 horas de uso.

Detección de apnea y puntuación del sueño.

Precio: desde US$249.



iOS 26: interfaz liquid glass y Apple Intelligence

Junto con los nuevos dispositivos, Apple presentó iOS 26, una actualización que introduce la interfaz liquid glass, mejoras en Dynamic Island, animaciones más fluidas y una integración profunda con Apple Intelligence, el sistema de inteligencia artificial de la compañía. Esta versión busca ofrecer una experiencia más personalizada, adaptativa y eficiente, con funciones que aprenden del comportamiento del usuario y optimizan tareas cotidianas.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL