Nuevos AirPods Pro 3 vienen con traducción en tiempo real: esto costarán en Colombia

El 9 de septiembre de 2025, Apple celebró su esperado evento “Awe Dropping” desde el Apple Park en Cupertino, California. La compañía presentó una gama de productos que redefine su ecosistema tecnológico, con énfasis en inteligencia artificial, salud digital y diseño ultradelgado. El evento fue transmitido en vivo y seguido por millones de usuarios en todo el mundo. Entre los lanzamientos más destacados se encuentran:
Los AirPods Pro 3 representan un salto cualitativo en la experiencia de audio personal. Apple ha rediseñado estos audífonos in-ear para ofrecer la mejor cancelación activa de ruido del mundo, un ajuste más estable y nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial.
Principales características
Además, los AirPods Pro 3 se integran con la app Fitness del iPhone y ofrecen una experiencia de entrenamiento personalizada con Workout Buddy, una función que analiza el rendimiento del usuario y brinda retroalimentación en tiempo real.
Los AirPods Pro 3 ya están disponibles en preventa en Colombia a través de tiendas como Mac Center. El precio oficial es de $1.290.000 pesos colombianos, y se ofrecen opciones de pago como el plan “Cámbialo” (entrega de dispositivos Apple como parte de pago) y financiación con Addi en hasta 24 cuotas.
Apple presentó la nueva familia iPhone 17, compuesta por cuatro modelos que combinan potencia, diseño y fotografía profesional:
Todos los modelos estarán disponibles a partir del 19 de septiembre, con reservas desde el 12 de septiembre.
Apple también renovó su línea de relojes inteligentes, con tres versiones que integran funciones avanzadas de salud y conectividad:
Pantalla más grande en la historia del Apple Watch.
Conectividad satelital y 5G.
Batería de hasta 42 horas.
Precio: desde US$799.
Pantalla siempre activa.
Carga rápida: 15 minutos para 8 horas de uso.
Detección de apnea y puntuación del sueño.
Precio: desde US$249.
Junto con los nuevos dispositivos, Apple presentó iOS 26, una actualización que introduce la interfaz liquid glass, mejoras en Dynamic Island, animaciones más fluidas y una integración profunda con Apple Intelligence, el sistema de inteligencia artificial de la compañía. Esta versión busca ofrecer una experiencia más personalizada, adaptativa y eficiente, con funciones que aprenden del comportamiento del usuario y optimizan tareas cotidianas.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL