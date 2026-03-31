D1 lanzó ofertas en pescado para Semana Santa: precios de la mojarra en este y otros supermercados

Tiendas D1 lanzó ofertas en pescado para Semana Santa este 2026. La estrategia se da en un momento de alta demanda de pescado en el país, teniendo en cuenta que varios colombianos aumentan su consumo de mojarra, nicuro, bocachico, pescado seco y más durante esta semana religiosa. Noticias Caracol le comparte los precios del pescado en D1, además de Éxito y Olímpica.
Precios de la mojarra y otros pescados en Tiendas D1
Durante Semana Santa, la mojarra —también conocida como tilapia roja— es uno de los pescados más comprados en Colombia, seguido por el bagre, el nicuro, el bocachico y más. No obstante, en esta oportunidad, Tiendas D1 lanzó una promoción en el filete de atún, que bajó de precio a $18.950 por 300 gramos. Estos son los precios completos del pescado en la cadena de supermercados D1:
- Camarón precocido Captain Bay 400 g: $20.950
- Cazuela de mariscos Pesqueros 400 g: $9.950
- Filetes de salmón Captain Bay 350 g: $21.950
- Filetes de tilapia Captain Bay 400 g: $13.950
- Lomitos de tilapia Captain Bay 454 g: $7.700
- Mezcla de mariscos Captain Bay 500 g: $10.950
- Mojarras enteras Captain Bay 1.000 g: $16.700
- Postas de basa Captain Bay 400 g: $7.990
- Trucha arcoíris Captain Bay 800 g: $23.900
- Filete de atún 300 g: $18.950
Precios del pescado en Éxito para Semana Santa 2026
- Tilapia o mojarra Pietrán natural 500 g: $29.900
- Filete de tilapia o mojarra TAEQ congelado 540 g: $16.900
- Tilapia roja o mojarra roja fresca (por libra): $9.500
- Tilapia o mojarra SMN fresca (por libra): $9.950
- Filete de salmón premium (por libra): $24.375
- Filete de tilapia o mojarra fresco (por libra): $19.900
- Filete de salmón Antillana congelado 450 g: $67.800
- Filete de basa fresco (por libra): $16.950
- Trucha mariposa fresca (por libra): $13.455
- Filete de salmón PESCO refrigerado 425 g: $38.480
- Leche de coco Antillana 250 ml: $4.800
- Postas de bagre fresco (por libra): $24.200
- Lenguado sin piel 910 g: $19.900
- Filete de tilapia o mojarra Antillana congelada 360 g: $25.100
- Filete de tilapia o mojarra Antillana congelada 800 g: $53.400
- Filete de salmón Pietrán natural 420 g: $58.000
- Trucha mariposa TAEQ congelada: $29.800
- Filete de salmón Brigohger congelado 450 g: $62.900
- Camarón Antillana mega tigre precocido 400 g: $45.300
- Camarón artesanal pague 1 lleve 2 (300 g): $29.900
- Camarón PESCO tigre precocido 400 g: $31.980
- Camarón Antillana tigre precocido 400 g: $55.800
- Camarón Frescampo grande 400 g: $32.000
Precio de la mojarra y otros pescados en Olímpica
Supermercados Olímpica también ajustó su oferta de pescado para Semana Santa. La mojarra roja se comercializa en su sección de pescadería en presentación fresca, con peso medido en kilogramos. Los precios pueden variar por ciudad, pero el valor de referencia a nivel nacional se ha mantenido constante en los últimos días.
- Filete de tilapia Antillana al vacío 450 g: $19.920
- Lebranche criollo fresco por kilo: $9.450
- Salmón premium coho Medalla de Oro 3 porciones (450 g): $34.990
- Mojarra roja por kilo: $19.000
- Filete de salmón Antillana precio especial x2 unidades: $83.920
- Filete de tilapia Medalla de Oro 500 g: $16.990
- Filete de tilapia importada por kilo: $23.940
- Filete de tilapia Antillana 1 kilo (Mercabasto): $42.720
- Salmón premium salar Medalla de Oro 3 porciones (450 g): $38.990
- Pescado seco por kilo: $26.450
- Filete de salmón Antillana premium 450 g: $54.240
- Camarón precocido Medalla de Oro 450 g: $22.390
- Filete de tilapia precio especial x2 unidades: $33.200
- Camarón precocido Jumbo 450 g: $30.090
- Camarón Antillana 180 g x2 unidades: $24.720
- Filete de salmón Medalla de Oro premium salar: $69.990
- Camarón Antillana artesanal 500 g: $39.440
- Filete de róbalo Antillana al vacío 450 g: $47.120
- Filete de salmón Pesco 425 g: $50.168
- Mojarra tilapia sin marca por kilo: $12.980
- Camarón Pesco tigre precocido 400 g: $42.304
- Filete de tilapia Pesco 700 g: $36.816
- Mix de mariscos Ancla & Viento 800 g: $24.192
- Palmito de cangrejo Antillana 454 g: $13.200
- Camarón Antillana mega tigre precocido 500 g: $35.920
- Trucha mariposa Pesco por kilo: $25.116
- Filete de róbalo Ancla & Viento 450 g: $42.000
- Filete de salmón Pesco 300 g: $33.520
- Camarón Antillana tigre 600 g extra contenido: $45.200
- Langostino Pesco jumbo 300 g: $33.928
Recuerde que aunque los precios son un factor determinante, las autoridades sanitarias y los gremios del sector siempre recomiendan revisar el estado de conservación del producto, especialmente en pescados frescos y descongelados. En el caso de supermercados como D1, la venta de mojarra congelada reduce el riesgo de rupturas en la cadena de frío y facilita la planeación del consumo durante la semana.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL