COLOMBIA DECIDE 2026
EMERGENCIA ECONÓMICA
CUBA
ACCIDENTE AVIÓN SATENA
EMPLEOS DIAN
CHAMPIONS LEAGUE

Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Desempleo en Colombia fue del 8,9% en 2025 y en diciembre del 8%

Desempleo en Colombia fue del 8,9% en 2025 y en diciembre del 8%

La tasa de desocupación del último mes del año fue la más baja “para cualquier diciembre desde 2001”, según la directora del Dane.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 30 de ene, 2026
Desempleo en Colombia fue del 8,9% en 2025 y en diciembre fue del 8%
El desempleo en Colombia para el año 2025 fue del 8,9%, “lo que representó una disminución de 1,3 puntos porcentuales frente a la registrada en el año 2024 (10,2%), informó en Dane este 30 de enero.

Sobre la tasa de desocupación para el último mes del año, del 8%, la directora de la entidad, Piedad Urdinola, aseguró que esta fue “la menor tasa de desocupación en esta serie para cualquier diciembre desde el 2017, e incluso para cualquier año desde 2001”. (Lea también: Aumenta la pensión en Colpensiones en 2026: mesadas que subirán con el salario mínimo o la inflación)

Desempleo en Colombia durante 2025

Comparado con cifras presentadas por el Dane desde 2001 no se había registrado un índice tan bajo en la tasa de desocupación.

Según el informe del Dane, durante 2025 “la tasa global de participación se ubicó en 64,3%, mientras que en 2024 fue 63,9%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,6%, lo que representó un aumento de 1,2 puntos porcentuales respecto al año anterior (57,4%)”.

Agrega que la tasa de desempleo en Colombia en el total de las 13 ciudades principales y sus áreas metropolitanas fue 8,6%, lo que representó una reducción de 1,5 puntos porcentuales respecto al 2024 (10,1%).

De acuerdo con la entidad estadística, “las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Alojamiento y servicios de comida; e Industrias manufactureras con 0,6 puntos porcentuales cada una. Por su parte, Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana contribuyó con 0,5 puntos porcentuales”.

En 2025, las ciudades que presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (27,1%), Tumaco (26,1%) y Buenaventura (23,9%). En contraste, las ciudades que mostraron menores tasas de desocupación fueron: Leticia (3,9%), Rionegro (4,8%) y Mitú (6,2%).

Desempleo en Colombia durante diciembre de 2025

El informe revela que durante el mes, los trabajos de obrero, empleado particular y jornalero o peón fueron los que “más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 3,9 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente”.

El Dane también indicó que “las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Industrias manufactureras con 2,2 puntos porcentuales; Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana; y Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios con 0,5 puntos porcentuales en cada caso.

