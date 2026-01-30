Precio del dólar hoy 30 de enero de 2026 en Colombia: así está la TRM este viernes

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este viernes 30 de enero de 2026 se ubicó en 3.661,29 pesos por dólar, de acuerdo con la certificación oficial del mercado cambiario colombiano. El valor registra una disminución frente a la jornada anterior y confirma la continuidad de un movimiento descendente que se ha venido consolidando durante el primer mes de 2026.

La TRM vigente para hoy es inferior a la del jueves 29 de enero de 2026, cuando el dólar cerró en 3.665,97 pesos. La diferencia entre ambas jornadas es de 4,68 pesos, lo que equivale a una variación diaria de -0,13%. Este ajuste a la baja se produce después de una sesión previa en la que el dólar ya había mostrado retrocesos relevantes. El 29 de enero, la TRM disminuyó 12,62 pesos frente al miércoles 28 de enero, cuando la cotización oficial fue de 3.678,59 pesos. En dos días consecutivos, la tasa de cambio ha acumulado una reducción de 17,30 pesos.



El comportamiento del dólar durante 2026 ha estado marcado por una tendencia descendente desde los primeros días de enero. El 1 de enero de 2026, la TRM inició en 3.757,08 pesos, nivel que se ha reducido de forma progresiva durante el mes. Con el valor de hoy, el dólar ha caído 95,79 pesos frente al inicio del año, lo que equivale a una variación acumulada de -2,55 % en lo corrido de 2026. Este dato confirma que la tasa de cambio se mantiene claramente por debajo del nivel con el que comenzó el ejercicio anual.



La TRM ha presentado un comportamiento mixto, aunque con predominio de descensos. El viernes 23 de enero, el dólar se ubicó en 3.630,33 pesos. Posteriormente, alcanzó niveles cercanos a 3.700 pesos a comienzos de la semana del 26 de enero, antes de retomar la senda descendente hacia el cierre del mes. Entre el lunes 26 y el viernes 30 de enero, el dólar pasó de 3.637,88 pesos a 3.661,29 pesos, lo que representa un aumento semanal de 23,41 pesos, equivalente a 0,64 %, pese a la caída registrada en la jornada de hoy. Este dato muestra que, aunque el movimiento diario es a la baja, el cierre semanal aún refleja un nivel superior al del inicio de la semana.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.610 $ 3.740 Medellín $ 3.530 $ 3.680 Cali $ 3.620 $ 3.770 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.620 $ 3.680 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Qué se espera del dólar en la semana del 26 al 30 de enero?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, compartió con Noticias Caracol su análisis sobre el comportamiento de la moneda estadounidense para esta semana: “Estará marcada por un equilibrio frágil entre fundamentos macroeconómicos aún favorables y un aumento significativo en los focos de incertidumbre política y geopolítica. La debilidad estructural del dólar sigue presente, reflejada en la fortaleza de los metales preciosos, la apreciación de las monedas emergentes y una mayor sensibilidad del mercado a cualquier señal que ponga en duda la institucionalidad de la política monetaria estadounidense".

"Sin embargo, la elevada concentración de eventos, reunión de la Fed, resultados corporativos clave y tensiones políticas internas y externas, mantiene la volatilidad elevada y abre espacio para movimientos abruptos de corto plazo", añadió.

Para el experto, "en un escenario base de continuidad bajista del dólar, la narrativa dominante se mantendría si la Reserva Federal reafirma un tono prudente, reconoce avances graduales en inflación y evita señales de endurecimiento adicional. La ausencia de sorpresas negativas en los datos de actividad e inflación, sumada a una moderación de las tensiones geopolíticas y a una percepción de mayor liquidez sistémica, reforzaría el flujo hacia activos de riesgo y refugios alternativos como el oro. Bajo este contexto, el dólar seguiría perdiendo tracción a nivel global, permitiendo que el USD/COP pueda profundizar su caída hacia $3.600, en línea con el comportamiento del resto de las monedas emergentes y la fortaleza de los commodities.

