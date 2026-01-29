Resultados Caribeña Día, último sorteo del jueves 29 de enero de 2026: números ganadores

Este 28 de enero de 2026, se realiza un nuevo sorteo de La Caribeña Día, uno de los chances más importantes en la región Caribe colombiana. Recuerde que este juego se transmite por YouTube en canales autorizados a las 2:30 de la tarde. Consulte EN VIVO los resultados.

Resultados Caribeña Día último sorteo jueves 29 de enero de 2026

Número ganador :

: Quinta cifra:

El resultado de La Caribeña Día se publica pocos minutos después del sorteo. El número ganador corresponde a una combinación de cuatro cifras y, en caso de coincidir también la quinta cifra, el valor del premio aumenta. Para efectos de cobro, el boleto debe conservarse en buen estado, sin alteraciones, ya que es el único documento válido para reclamar el premio si el número resulta favorecido.



Últimos resultados de La Caribeña

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 28 enero 2026 7391 Caribeña Noche 28 enero 2026 3103 Caribeña Día 27 enero 2026 2621 Caribeña Noche 27 enero 2026 5835 Caribeña Día 26 enero 2026 9356 Caribeña Noche 26 enero 2026 4264 Caribeña Día 25 enero 2026 1217 Caribeña Noche 25 enero 2026 1568 Caribeña Día 24 enero 2026 9343 Caribeña Noche 24 enero 2026 7768 Caribeña Día 23 enero 2026 4823 Caribeña Noche 23 enero 2026 8498 Caribeña Día 22 enero 2026 3168 Caribeña Noche 22 enero 2026 6365 Caribeña Día 21 enero 2026 3563 Caribeña Noche 21 enero 2026 2727 Caribeña Día 20 enero 2026 2426 Caribeña Noche 20 enero 2026 8782 Caribeña Día 19 enero 2026 2644 Caribeña Noche 19 enero 2026 5624 Caribeña Día 18 enero 2026 7994 Caribeña Noche 18 enero 2026 4991 Caribeña Día 17 enero 2026 5444 Caribeña Noche 17 enero 2026 9949 Caribeña Día 16 enero 2026 3900 Caribeña Noche 16 enero 2026 9433 Caribeña Día 15 enero 2026 9168 Caribeña Noche 15 enero 2026 6921 Caribeña Día 14 enero 2026 8132 Caribeña Noche 14 enero 2026 2372 Caribeña Día 13 enero 2026 3489 Caribeña Noche 13 enero 2026 9203 Caribeña Día 12 enero 2026 4394 Caribeña Noche 12 enero 2026 9505 Caribeña Día 11 enero 2026 7662 Caribeña Noche 11 enero 2026 9635 Caribeña Día 10 enero 2026 1557 Caribeña Noche 10 enero 2026 7499 Caribeña Día 09 enero 2026 2204 Caribeña Noche 09 enero 2026 0183 Caribeña Día 08 enero 2026 2610 Caribeña Noche 08 enero 2026 9693 Caribeña Día 07 enero 2026 1191 Caribeña Noche 07 enero 2026 9563 Caribeña Día 06 enero 2026 3989 Caribeña Noche 06 enero 2026 2131 Caribeña Día 05 enero 2026 7592 Caribeña Noche 05 enero 2026 3866 Caribeña Día 04 enero 2026 4379 Caribeña Noche 04 enero 2026 7643 Caribeña Día 03 enero 2026 9255 Caribeña Noche 03 enero 2026 0709 Caribeña Día 02 enero 2026 8863 Caribeña Noche 02 enero 2026 1180 Caribeña Día 01 enero 2026 6994 Caribeña Noche 01 enero 2026 1652

¿Cómo participar del chance la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?

Las apuestas de La Caribeña Día permiten participar con distintos montos. El valor mínimo es de 500 pesos colombianos y el máximo es de 10.000 pesos. Esto permite jugar sin comprometer en exceso el dinero disponible. Si se obtiene un premio, el proceso de cobro varía según el monto, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):



Premios inferiores a 48 UVT: se presenta el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula.

se presenta el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados. Premios desde 182 UVT en adelante: se solicitan los requisitos básicos y una certificación bancaria vigente, con expedición no mayor a 30 días. El pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Para participar es necesario comprar el tiquete en un punto autorizado, seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, ya que es obligatorio para reclamar cualquier premio.



Modalidades de la Caribeña Día

Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

