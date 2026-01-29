En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Resultados Sinuano Día último sorteo del jueves 29 de enero de 2026: números ganadores

Resultados Sinuano Día último sorteo del jueves 29 de enero de 2026: números ganadores

A las 2:30 de la tarde de este jueves se realiza un nuevo sorteo de El Sinuano Día. Consulte EN VIVO los resultados de este chance.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 29 de ene, 2026
Sinuano Día 29 de enero de 2026: resultados, números ganadores
Sinuano Día 29 de enero de 2026: resultados, números ganadores -
ArchivoGetty Images

Este jueves, 29 de enero de 2027, hay una nueva oportunidad para aquellos jugadores que apostaron a El Sinuano Día. Este chance, popular en la costa Caribe, juega todos los días, incluso los festivos, a las 2:30 de la tarde. La transmisión se lleva a cabo en YouTube a través de canales autorizados.

Resultados Sinuano Día último sorteo del jueves 29 de enero de 2026

  • Número ganador de cuatro cifras:
  • Quinta cifra:

El sorteo del Sinuano Día se desarrolla mediante baloteras y un procedimiento definido con anterioridad. Durante la ejecución del sorteo participan un notario y delegados autorizados, responsables de verificar y supervisar cada etapa del procedimiento. La jornada se transmite en directo por los canales oficiales, donde es posible seguir el desarrollo completo del sorteo, desde el inicio del acto hasta la extracción y validación del número ganador.

¿Cómo jugar El Sinuano Día?

El Sinuano Día se juega de manera establecida y sus resultados se publican a través de los canales oficiales. El sorteo opera bajo las normas fijadas por la entidad reguladora del país y contempla como premio principal el acierto de las cuatro cifras en el mismo orden en que son extraídas.

Además del número completo, el juego incluye otras formas de participación mediante combinaciones de tres o dos cifras, lo que permite realizar apuestas con estructuras distintas y premios variables. También incorpora la cifra adicional conocida como “la quinta”, una balota complementaria utilizada en ciertas modalidades y que puede integrarse al resultado según el tipo de apuesta realizada.

Últimos resultados de El Sinuano

SorteoFechaResultado
Sinuano Día28 enero 20269195
Sinuano Noche28 enero 20267089
Sinuano Día27 enero 20262035
Sinuano Noche27 enero 20262443
Sinuano Día26 enero 20260985
Sinuano Noche26 enero 20266660
Sinuano Día25 enero 20264674
Sinuano Noche25 enero 20262448
Sinuano Día24 enero 20268584
Sinuano Noche24 enero 20268756
Sinuano Día23 enero 20265385
Sinuano Noche23 enero 20268450
Sinuano Día22 enero 20263635
Sinuano Noche22 enero 20267444
Sinuano Día21 enero 20264078
Sinuano Noche21 enero 20260419
Sinuano Día20 enero 20264712
Sinuano Noche20 enero 20269686
Sinuano Día19 enero 20265402
Sinuano Noche19 enero 20260547
Sinuano Día18 enero 20262379
Sinuano Noche18 enero 20265141
Sinuano Día17 enero 20267311
Sinuano Noche17 enero 20267755
Sinuano Día16 enero 20263687
Sinuano Noche16 enero 20267450
Sinuano Día15 enero 20260534
Sinuano Noche15 enero 20268358
Sinuano Día14 enero 20268123
Sinuano Noche14 enero 20260479
Sinuano Día13 enero 20266538
Sinuano Noche13 enero 20263229
Sinuano Día12 enero 20262632
Sinuano Noche12 enero 20267829
Sinuano Día11 enero 20269242
Sinuano Noche11 enero 20266566
Sinuano Día10 enero 20268271
Sinuano Noche10 enero 20264299
Sinuano Día09 enero 20265395
Sinuano Noche09 enero 20261383
Sinuano Día08 enero 20268994
Sinuano Noche08 enero 20266766
Sinuano Día07 enero 20265462
Sinuano Noche07 enero 20260677
Sinuano Día06 enero 20260037
Sinuano Noche06 enero 20263484
Sinuano Día05 enero 20261667
Sinuano Noche05 enero 20264189
Sinuano Día04 enero 20263577
Sinuano Noche04 enero 20268615
Sinuano Día03 enero 20268099
Sinuano Noche03 enero 20266570
Sinuano Día02 enero 20267544
Sinuano Noche02 enero 20269719

Modalidades del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:

  • 4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.
  • 4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
  • 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
  • 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.
  • 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.
  • Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

