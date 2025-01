DIAN alerta sobre falsa subasta en redes sociales: dicen que hay descuentos en celulares y más

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN ) ha emitido una alerta para advertir a los ciudadanos sobre una falsa subasta que ha comenzado a circular en redes sociales, especialmente en Facebook. En el video fraudulento, se afirma que la entidad está organizando una subasta pública en conjunto con otras entidades del Gobierno Nacional, con productos tecnológicos incautados en puertos y aduanas del país.

Entre los productos promocionados se incluyen consolas de videojuegos, teléfonos de alta gama, computadores y televisores, todos ellos supuestamente a precios especiales. Este tipo de anuncios, que parecen legítimos a primera vista, son en realidad intentos claros de fraude. La DIAN ha dejado claro que no organiza subastas de esta índole ni utiliza plataformas como las redes sociales para promocionar productos.

(Lea también: DIAN anunció cambio en el documento del RUT: ¿quiénes deberán actualizarlo?)

La DIAN no organiza subastas de productos tecnológicos en redes sociales

Es fundamental que la ciudadanía entienda que la DIAN no realiza subastas de productos a través de canales no oficiales. Las mercancías retenidas por la entidad, tras ser incautadas en procesos aduaneros, son gestionadas conforme a lo establecido por la normativa vigente.

La DIAN nunca promoverá subastas a través de redes sociales. - FOTO: tomada de Colprensa

Publicidad

Los productos incautados pueden ser destinados a diferentes fines: donación, destrucción o subasta pública. Sin embargo, estos procedimientos siempre se llevan a cabo de manera oficial y formal, y son anunciados a través de los canales de comunicación oficiales de la DIAN, como su página web o sus redes sociales verificadas.

Este tipo de operaciones no se efectúan a través de intermediarios o enlaces sospechosos. Los ciudadanos interesados en participar en alguna subasta pública de la DIAN deben consultar la información en los canales institucionales. La entidad subraya que no tiene ninguna relación con publicaciones informales o sitios web de dudosa procedencia que ofrezcan productos de forma no oficial.



¿Cómo verificar la autenticidad de la información de la DIAN?

La prevención es clave para evitar caer en este tipo de fraudes. La DIAN recuerda a la ciudadanía que puede comprobar la autenticidad de cualquier información que llegue en su nombre a través de sus canales oficiales. Para revisar la veracidad de cualquier anuncio relacionado con subastas, productos incautados o procedimientos aduaneros, deben consultar el sitio web oficial de la DIAN (www.dian.gov.co) o sus redes sociales verificadas, como su cuenta oficial en Twitter, Facebook o Instagram.

La DIAN recuerda a la ciudadanía que puede verificar la autenticidad de cualquier información que llegue en su nombre. - Noticias Caracol

Publicidad

Además, la entidad ha dispuesto varias herramientas para que los ciudadanos puedan denunciar cualquier actividad sospechosa o fraudulenta. Si alguna persona nota un intento de estafa, puede comunicarse con la línea de atención al cliente de la DIAN al número 601 794 8880. También se encuentra disponible un formulario en línea para presentar denuncias a través del sistema de Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos y Denuncias (PQSRD) en el sitio web oficial de la entidad.



Cómo evitar caer en estafas en línea

El crecimiento de las estafas en línea ha generado gran preocupación en los usuarios de Internet. En este sentido, la DIAN hace un llamado a la prudencia y ofrece algunos consejos útiles para protegerse de los fraudes en línea:



Desconfíe de los enlaces desconocidos: nunca haga clic en links que lleguen a través de mensajes sospechosos, correos electrónicos no solicitados o publicaciones informales en redes sociales. Si le interesa participar en una subasta oficial, revise la página web de la DIAN y sus redes sociales.

nunca haga clic en links que lleguen a través de mensajes sospechosos, correos electrónicos no solicitados o publicaciones informales en redes sociales. Si le interesa participar en una subasta oficial, revise la página web de la DIAN y sus redes sociales. Revise la URL y la autenticidad de la fuente: verifique siempre que el enlace corresponda a una fuente oficial de la DIAN. Los sitios fraudulentos suelen tener URLs que imitan a las oficiales pero, que presentan pequeñas diferencias.

verifique siempre que el enlace corresponda a una fuente oficial de la DIAN. Los sitios fraudulentos suelen tener URLs que imitan a las oficiales pero, que presentan pequeñas diferencias. Cuidado con las ofertas: las promociones que parecen demasiado atractivas o que garantizan descuentos extraordinarios en productos de alta gama suelen ser una señal de advertencia. La DIAN nunca promoverá este tipo de ofertas a través de redes sociales.

las promociones que parecen demasiado atractivas o que garantizan descuentos extraordinarios en productos de alta gama suelen ser una señal de advertencia. La DIAN nunca promoverá este tipo de ofertas a través de redes sociales. Consulte con la DIAN si tiene dudas: si no está seguro de un anuncio o una posible estafa, no dude en contactar a la entidad a través de sus canales oficiales, dado que está dispuesta a esclarecer cualquier situación y evitar que caiga en fraude.

(Lea también: Así quedaron las fechas del calendario tributario 2025 para el pago de los impuestos, según la DIAN)

La DIAN ha dejado claro que no organiza subastas de esta índole ni utiliza plataformas como las redes sociales. - Página de la DIAN

Cómo participar en las subastas de la DIAN

La página oficial de la DIAN pide los siguientes requisitos para participar de las subastas o remates: